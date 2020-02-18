Auslogics Registry Cleaner для Windows

Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1

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Описание Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1Описание   Скачать Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1СКАЧАТЬ (14,65 Мб) Скриншоты Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1Скриншоты (3)   Статистика Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1Статистика   Отзывы о Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1Отзывы (25)  
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4.72 из 5, всего оценок - 68
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Очистка реестра от мусора - ключ к стабильной и быстрой системе. Auslogics Registry Cleaner поможет вам избавиться от ошибок в реестре, удалить неиспользуемые ключи и сделает это совершенно бесплатно.

Реестр Windows - один из самых важных и в тоже время самый уязвимый компонент системы. Каждый раз, когда вы устанавливаете или удаляете программы, в реестре создаются ключи, которые могут там оставаться и приводить к системным сбоям, зависаниям и нестабильной работе компьютера в целом. Таким образом, крайне важно держать реестр в отличной форме, периодически проверяя его на наличие ошибок и ненужных данных.

Auslogics Registry Cleaner создан для быстрой и безопасной оптимизации реестра. Он позволит вам просканировать реестр и найти те ключи, которые не нужны вашему компьютеру или являются ошибками.

Что нового в Auslogics Registry Cleaner 8.4.0.1?
  • Исправлены найденные ошибки
Auslogics Registry Cleaner
Auslogics Registry Cleaner
Auslogics Registry Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 35 486
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Auslogics Registry Cleaner

шустрый про Auslogics Registry Cleaner 6.2.0.0 [08-10-2017]

прога была system care 10 pro, вирусняк выдавал PCoptimizer 2010,лезу в реестр, не чего нет, удалил. по отзывам прога нормальная. А ТАМ Увидим
2 | 6 | Ответить

руслан про Auslogics Registry Cleaner 6.1.4.0 [26-07-2017]

как после исправления всего вернуть все назад? яэту программу удалил и теперь ни плей лист не сохранить ни кино не посмотреть
2 | 2 | Ответить

дед Мазай про Auslogics Registry Cleaner 4.5.2.0 [21-03-2014]

Программа хоть и работает, но небрежности не прощает. Может испортить систему. Осторожность и ещё раз осмотрительность. Не ведитесь похвалам.
5 | 5 | Ответить

Vlad96ru про Auslogics Registry Cleaner 3.3.1.0 [27-10-2013]

Отличная программа,давно пользуюсь!
5 | 2 | Ответить

Wladimir про Auslogics Registry Cleaner 2.5.1.0 [20-04-2013]

вот некоторые говорят,что может вылезти боком,а действительно,может наверное,но у меня все нормально пока.
2 | 3 | Ответить

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