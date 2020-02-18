Очистка реестра от мусора - ключ к стабильной и быстрой системе. Auslogics Registry Cleaner поможет вам избавиться от ошибок в реестре, удалить неиспользуемые ключи и сделает это совершенно бесплатно.
Реестр Windows - один из самых важных и в тоже время самый уязвимый компонент системы. Каждый раз, когда вы устанавливаете или удаляете программы, в реестре создаются ключи, которые могут там оставаться и приводить к системным сбоям, зависаниям и нестабильной работе компьютера в целом. Таким образом, крайне важно держать реестр в отличной форме, периодически проверяя его на наличие ошибок и ненужных данных.
Auslogics Registry Cleaner создан для быстрой и безопасной оптимизации реестра. Он позволит вам просканировать реестр и найти те ключи, которые не нужны вашему компьютеру или являются ошибками.