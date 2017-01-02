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MameUI для Windows

MameUI 0.181.0

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Описание MameUI 0.181.0Описание   Скачать MameUI 0.181.0СКАЧАТЬ (45,09 Мб) Скриншоты MameUI 0.181.0Скриншоты (2)   Статистика MameUI 0.181.0Статистика   Отзывы о MameUI 0.181.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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MameUI - версия эмулятора MAME с удобным и приятным графическим интерфейсом. По сравнению с официальной версией обладает рядом дополнительных возможностей, среди которых можно отметить запоминание настроек, сделанных Вами для каждой игры, возможность сортировки ROM'ов, использование читов и многое другое.

MAME - это эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.

Напомним, что официальная версия MAME работает только из командной строки.

Скриншоты MameUI:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе MameUI

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Отзывов о программе MameUI 0.181.0 пока нет, можете добавить...

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