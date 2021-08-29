MAME для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.20/5 голосов - 33
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.216 / 0.235 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 14 749 | Статистика
Размер:81,98 Мб
СКАЧАТЬ

MAME - эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.

Поддерживаются разнообразные контроллеры управления, включая джойстики и геймпады, а также специальный световой пистолет, подключаемый через порт USB. Основным недостатком является отсутствие графического интерфейса, т.е. данный эмулятор работает из командной строки.

  • MameUI версия эмулятора MAME с удобным и приятным графическим интерфейсом
Что нового в MAME 0.216 / 0.235?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

скачать FPS MonitorFPS Monitor 5305

Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...

скачать ArtMoneyArtMoney 8.10.1 SE

ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову...

скачать FrapsFraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...

скачать Nexus Mod ManagerNexus Mod Manager 0.80.14

Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер...

скачать ArtMoneyArtMoney 8.10.1 Pro

ArtMoney - приложение для заядлых геймеров, с помощью которого можно получить бесконечные...

скачать DOSBoxDOSBox 0.74-3

DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS...

Отзывы о программе MAME

DEN0502 про MAME 0.179 [15-01-2017]

Работает нормально, но после продолжительной игры, при нажатии кнопки esk не выходит в меню, а тупо закрывается. После повторного запуска эмулятора не одна игра не запускается пока не перезагружу комп
3 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв