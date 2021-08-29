MAME для Windows
|Оценка:
|4.20/5 голосов - 33
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.216 / 0.235 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nicola Salmoria
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 14 749 | Статистика
|Размер:
|81,98 Мб
|СКАЧАТЬ
MAME - эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.
Поддерживаются разнообразные контроллеры управления, включая джойстики и геймпады, а также специальный световой пистолет, подключаемый через порт USB. Основным недостатком является отсутствие графического интерфейса, т.е. данный эмулятор работает из командной строки.
- MameUI версия эмулятора MAME с удобным и приятным графическим интерфейсом
- Исправлены ошибки
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
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Отзывы о программе MAME
DEN0502 про MAME 0.179 [15-01-2017]
Работает нормально, но после продолжительной игры, при нажатии кнопки esk не выходит в меню, а тупо закрывается. После повторного запуска эмулятора не одна игра не запускается пока не перезагружу комп
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