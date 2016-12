Отзывы о программе Opera Mini юрий Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.

| | Ответить юрий Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.

| | Ответить Жека Админ, етот браузер . ? скрипти потянет на онлайн игри ? апарат lenovo A390 android 4.0.4

| | Ответить Vlad Пользуюсь Opera Mini (old ver.) уже несколько лет - без претезий, но появилась новая версия, разработчики которой подчеркивают его достоинства в виде оптимизации трафика, что не есть хорошо, т.к. достигается запуском собственного VPN, через который и пропускается вся инфа юзера, при этом любой другой его VPN блокируется(?!) Что происходит с судьбой IP пользователя авторами Opera не обсуждается, а значит, что безопасность всех юзеров ставится под сомнение.

| | Ответить Станислав Отвратительно, что на Java, что на Android, не смотря на то, что на телефоне включена "Передача данных" и идет траффик Опера пишет, что доступа к интернету нет или же сеть настроена не верно, хотя буквально 5 минут назад я юзал с нее интернет!

