Opera Mini - один из лучших веб-браузеров теперь доступен и на платформе Android. Этот web-обозреватель обладает высокой скоростью загрузки и предоставляет удобные инструменты для работы в интернете. Блокировщик рекламы избавит вас от надоедливых баннеров, а в меню настроек вы всегда сможете узнать, сколько браузер потребляет трафика. Специальный приватный режим не будет сохранять историю в браузере.
Кроме просмотра страниц программа позволяет сохранять файлы из интернета на девайсе, подписываться и просматривать ленты новостей в формате RSS. Зарегистрировавшись на сайте разработчика программы, вы сможете синхронизировать закладки на коммуникаторе с вашим ПК.
юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]
Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du. | | Ответить
юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]
Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du. | | Ответить
Жека про Opera Mini 14.0.2065.99985 для Android [30-01-2016]
Админ, етот браузер . ? скрипти потянет на онлайн игри ? апарат lenovo A390 android 4.0.4 | | Ответить
Vlad про Opera Mini 13.0.2036.98649 для Android [13-12-2015]
Пользуюсь Opera Mini (old ver.) уже несколько лет - без претезий, но появилась новая версия, разработчики которой подчеркивают его достоинства в виде оптимизации трафика, что не есть хорошо, т.к. достигается запуском собственного VPN, через который и пропускается вся инфа юзера, при этом любой другой его VPN блокируется(?!) Что происходит с судьбой IP пользователя авторами Opera не обсуждается, а значит, что безопасность всех юзеров ставится под сомнение. | | Ответить
Станислав про Opera Mini 12.0.1987.97260 для Android [07-12-2015]
Отвратительно, что на Java, что на Android, не смотря на то, что на телефоне включена "Передача данных" и идет траффик Опера пишет, что доступа к интернету нет или же сеть настроена не верно, хотя буквально 5 минут назад я юзал с нее интернет! | | Ответить