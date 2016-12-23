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Opera Mini для Android

Opera Mini 21.0.2254.111677 для Android

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Описание Opera Mini 21.0.2254.111677 для AndroidОписание   Скачать Opera Mini 21.0.2254.111677 для AndroidСКАЧАТЬ (3,74 Мб) Скриншоты Opera Mini 21.0.2254.111677 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Opera Mini 21.0.2254.111677 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera Mini 21.0.2254.111677 для AndroidОтзывы (37)  
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3.82 из 5, всего оценок - 310
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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Opera Mini - один из лучших веб-браузеров теперь доступен и на платформе Android. Этот web-обозреватель обладает высокой скоростью загрузки и предоставляет удобные инструменты для работы в интернете. Блокировщик рекламы избавит вас от надоедливых баннеров, а в меню настроек вы всегда сможете узнать, сколько браузер потребляет трафика. Специальный приватный режим не будет сохранять историю в браузере.

Кроме просмотра страниц программа позволяет сохранять файлы из интернета на девайсе, подписываться и просматривать ленты новостей в формате RSS. Зарегистрировавшись на сайте разработчика программы, вы сможете синхронизировать закладки на коммуникаторе с вашим ПК.

Что нового в Opera Mini 21.0.2254.111677 для Android?
  • Блокировщик рекламы.
  • Новые анимации для загрузки страниц.
  • Кнопка “Стоп” в нижней панели навигации.
  • Подсказки.
  • Новый вид ленты новостей.
  • Функция "Добавить на домашний экран" при нажатии на "+" в меню адресной строки.
  • Улучшена скорость установки и загрузки приложения.
Скриншоты Opera Mini:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 566 482
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - Ньюс ридеры, новости
 Программа Opera Mini отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Opera Mini

юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]

Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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юрий про Opera Mini 14.0.2065.100298 для Android [09-03-2016]

Субьективно один из самых быстрых браузеров.Из мощных добавлю qq ,one ,du.
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Жека про Opera Mini 14.0.2065.99985 для Android [30-01-2016]

Админ, етот браузер . ? скрипти потянет на онлайн игри ? апарат lenovo A390 android 4.0.4
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Vlad про Opera Mini 13.0.2036.98649 для Android [13-12-2015]

Пользуюсь Opera Mini (old ver.) уже несколько лет - без претезий, но появилась новая версия, разработчики которой подчеркивают его достоинства в виде оптимизации трафика, что не есть хорошо, т.к. достигается запуском собственного VPN, через который и пропускается вся инфа юзера, при этом любой другой его VPN блокируется(?!) Что происходит с судьбой IP пользователя авторами Opera не обсуждается, а значит, что безопасность всех юзеров ставится под сомнение.
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Станислав про Opera Mini 12.0.1987.97260 для Android [07-12-2015]

Отвратительно, что на Java, что на Android, не смотря на то, что на телефоне включена "Передача данных" и идет траффик Опера пишет, что доступа к интернету нет или же сеть настроена не верно, хотя буквально 5 минут назад я юзал с нее интернет!
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