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Firefox 68.0.2 для Android
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3.78 из 5, всего оценок - 89
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- Рейтинг программы - 3.78 из 5
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Firefox — быстрый, умный и надежный интернет-браузер. В нем присутствуют стандартные возможности работы с вкладками, дополнительными модулями и синхронизацией с ПК и другими устройствами.
Приложение может «предсказывать» ваши поисковые запросы и отображает результаты в ваших любимых поисковых системах, присутствует быстрый доступ к Википедии, Твиттеру и Amazon. Приватный режим в браузере обеспечит максимальную безопасность и блокирует некоторые части сайтов, отслеживающих действия пользователей.
Браузер поддерживает большинство дополнений: блокировка рекламы, менеджеры паролей и загрузок, онлайн-проигрыватели и др. Просмотренной информацией можно легко делиться в Фейсбуке, Твиттере, WhatsApp, Skype и других популярных приложениях.
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Firefox 68.0 для Android
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Отзывы о программе Firefox
Nemo про Firefox 57.0.4 для Android [23-01-2018]
Планшет Lenovo TB-7304I, андроид-7, при установке пишет "приложение не совместимо с вашим телефоном".
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Хряк про Firefox 55.0.2 для Android [09-09-2017]
На "Lenovo A316i" встало отлично))) работает шустро))) гораздо быстреее "Оперы мини" или "Хрома", в общем лиса порадовала)))))
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максим про Firefox 49.0.2 для Android [17-11-2016]
офигенный браузер для андроид! сейчас объясню почему. хоть и не такой быстрый как встроенный, и размер нехилый. но все же, вот какие преимущества.
1. так уж сложилось что андроид очень сильно грузит процессор при анимации gif (даже одного смайлика на странице), firefox позволяет легко отключить gif-анимацию: about:config , "image.animation_mode" поставить "once" либо "none" .
2. без рута легко поставить блокировщик рекламы и управлять вручную фильтрами, SilentBlock с сайта Мозиллы, в about:config "extensions.silentblock.altdir" пишете "/storage/sdcard0/silentblock" , и на карте памяти создаете папку silentblock, в ней файл contentblock-regex.txt со своими фильтрами. сам долго не понимал формат, он отличается от adblock к примеру, много ньюансов, я пока вставил туда просто адреса без всяких значков типа *, пример, без кавычек "google-analitics.com", и все работает, блокирует аналитику и т.п. пишете адреса с новой строки и все.
3. для эконмщиков траффика, в фаерфоксе можно включить картинки только с сайта на котором находишься, кстати само по себе это удаляет много рекламы, about:config , "permissions.default.image" ставите 3.
4. на телефоне пробовал кучу разных браузеров. иногда когда сидишь в чатах возникает ситуация когда сообщения пропадают, это наблюдалось во многих браузерах, хром, опера таким страдают, да даже облегченный фаерфокс (pale moon) и только firefox отлично справляется, даже когда телефон находится с погашенным экраном, ничего не теряется.
5. несмотря на то что фаерфокс для андроид довольно тяжелый по весу, и не шибко быстрый, если подкрутить настройки (коих огромное множество, ну как и в десктопной версии), телефон долго живет при веб серфинге. рекорд у меня был 11 часов в инете, вай фай, экран все это время не отключался, батарейка 2500 mah, смартфон китаец.
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гость про Firefox 47.0 для Android [09-06-2016]
Версия 47.0 не пошла на Андроид 4.1.1 (Cortex 9, Rk36xx), но вроде бы лучше пошла на 5.1
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Алекс про Firefox 42.0 для Android [13-11-2015]
Три года уже пользуюсь не разу но подводил и на пк лет 5.не работает он только у аленей на их андпойдах.бездари тупые.
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