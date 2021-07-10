FlashFox для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:45.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 005 | Статистика
Размер:53,85 Мб
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FlashFox - браузер для мобильной платформы Android с поддержкой Adobe Flash Player. Благодаря такой интеграции открытие и просмотр web-страниц сайтов происходит значительно быстрее, а проигрывание видео контента и прослушивание аудио композиций из сети становится ощутимо более качественным. Наслаждайтесь комфортным просмотром флэш-видео, фильмов онлайн, "живыми" трансляциями ТВ-передач и т.д.

Как и все современные браузеры, FlashFox поддерживает работу с несколькими закладками одновременно, есть список избранного, на начальной странице можно разместить самые любимые и часто используемые ресурсы, поддерживается работа плагинов от Firefox и многое другое. Особо стоит выделить защиту Вашей конфиденциальности и личных данных при серфинге в интернете благодаря функции Private Browsing - откройте вкладку в этом разделе, и никакая приватная информация о Ваших действиях ни где не сохранится.

В целом, FlashFox достаточно удобен, быстр в работе, прост в настройке "под себя" и обеспечивает комфортное времяпровождение во всемирной паутине.

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Отзывы о программе FlashFox

Oleg про FlashFox 40.0.4 для Android [06-02-2018]

Тяжёлый и неповоротливый.
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