FlashFox - браузер для мобильной платформы Android с поддержкой Adobe Flash Player. Благодаря такой интеграции открытие и просмотр web-страниц сайтов происходит значительно быстрее, а проигрывание видео контента и прослушивание аудио композиций из сети становится ощутимо более качественным. Наслаждайтесь комфортным просмотром флэш-видео, фильмов онлайн, "живыми" трансляциями ТВ-передач и т.д.

Как и все современные браузеры, FlashFox поддерживает работу с несколькими закладками одновременно, есть список избранного, на начальной странице можно разместить самые любимые и часто используемые ресурсы, поддерживается работа плагинов от Firefox и многое другое. Особо стоит выделить защиту Вашей конфиденциальности и личных данных при серфинге в интернете благодаря функции Private Browsing - откройте вкладку в этом разделе, и никакая приватная информация о Ваших действиях ни где не сохранится.

В целом, FlashFox достаточно удобен, быстр в работе, прост в настройке "под себя" и обеспечивает комфортное времяпровождение во всемирной паутине.