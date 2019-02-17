Google Chrome для Android

Google Chrome 72.0.3626.105 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidОписание   Скачать Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidСКАЧАТЬ (44,08 Мб) Скриншоты Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidОтзывы (14)  Видеоролик к программе Google Chrome 72.0.3626.105 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
3.81 из 5, всего оценок - 84
  • Рейтинг программы - 3.81 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Chrome - популярный браузер от компании Google наконец добрался до одной из самых распространенных на сегодняшний день мобильных платформ, предоставляя пользователям смартфонов и планшетов на базе Android более быструю, комфортную и безопасную работу в сети Интернет.

Из основных возможностей обозревателя можно выделить наличие поддержки всех современных веб-стандартов (HTML5 и др.), возможность управления жестами, автоматическое зуммирование просматриваемых страниц (помогает не промахнуться по нужной ссылке), а также синхронизации пользовательских настроек и закладок между различными устройствами. Следует отметить отсутствие поддержки Flash.

Что нового в Google Chrome 72.0.3626.105 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность.
Скриншоты Google Chrome:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)31 / 216 996
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Google Chrome отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

Opera 49.2.2361.134358 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

Яндекс.Браузер Лайт 18.4.2.100 для Android

Небольшой и компактный Яндекс.Браузер Лайт не займет много места на внутренней памяти вашего устройства. Отличительной чертой браузера является отсутствие

Google Chrome 72.0.3626.76 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera Max 3.1.52 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

Dolphin Browser Mini 2.3 для Android

Dolphin Browser Mini - еще один браузер из семейства Dolphin. Mini-версия отличается уменьшенным объемом, меньшим количеством опций. Однако это не сказывается на

скачать Adguard

Отзывы о программе Google Chrome

Рус про Google Chrome 52.0.2743.98 для Android [16-09-2016]

Не войти в акаунт!!! Нокиа
1 | | Ответить

назар про Google Chrome 46.0.2490.76 для Android [25-01-2016]

опера фу хром клас
2 | 1 | Ответить

Саша про Google Chrome 46.0.2490.76 для Android [28-10-2015]

Супер
1 | | Ответить

qwerty про Google Chrome 30.0.1599.92 / 29.0.1547.59 beta для Android [28-10-2013]

отлично и быстро работает, при скачки с маркета через устройство дало ошибку ввода, а скачанное здесь сразу заработало без проблем, возможно дело в скорости закачки, но здесь все равно лучше, качественное ПО и меньше нагрузки на телефон. об удобстве того или иного браузера можно спорить до бесконечности, благо , что их много, равно как и бесчисленное множество мнений , чаще основанных на неудачном опыте или присутствия каких-либо выраженных эмоций.
1 | 2 | Ответить

максим про Google Chrome 27.0.1453.90 / 28.0.1500.94 beta для Android [30-07-2013]

Читайте внимательнее!!
Программа совместима только с
мобильными устройствами на базе Android
4.0 Ice Cream Sandwich и выше.
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (14) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 