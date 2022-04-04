Tor Browser для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.8 (96.3.0-Release) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:85,23 Мб
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Tor Browser - бесплатный и мощный инструмент для обеспечения анонимности, конфиденциальности и свободы в Интернете, с помощью которого можно обеспечивать защиту людей от отслеживания, наблюдения и цензуры.

Основные возможности Tor Browser:

  • Изоляция каждого посещаемого вами веб-сайта, чтобы сторонние трекеры и реклама не могли следить за вами. Все файлы cookie автоматически удаляются, когда вы заканчиваете просмотр.
  • Блокирует отслеживание за вашим подключением. Все, кто следит за вашими привычками просмотра, могут увидеть, что вы используете Tor.
  • Затрудняет снятие отпечатков пальцев на основе информации о вашем браузере и устройстве.
  • Многослойное шифрование - ваш трафик ретранслируется и шифруется три раза, когда он проходит по сети Tor. Сеть состоит из тысяч серверов, запускаемых добровольцами, известных как ретрансляторы Tor.
  • Возможность свободно получать доступ к сайтам, которые мог заблокировать ваш местный интернет-провайдер.
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