Tor Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.8 (96.3.0-Release) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Tor Project
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|85,23 Мб
Tor Browser - бесплатный и мощный инструмент для обеспечения анонимности, конфиденциальности и свободы в Интернете, с помощью которого можно обеспечивать защиту людей от отслеживания, наблюдения и цензуры.
Основные возможности Tor Browser:
- Изоляция каждого посещаемого вами веб-сайта, чтобы сторонние трекеры и реклама не могли следить за вами. Все файлы cookie автоматически удаляются, когда вы заканчиваете просмотр.
- Блокирует отслеживание за вашим подключением. Все, кто следит за вашими привычками просмотра, могут увидеть, что вы используете Tor.
- Затрудняет снятие отпечатков пальцев на основе информации о вашем браузере и устройстве.
- Многослойное шифрование - ваш трафик ретранслируется и шифруется три раза, когда он проходит по сети Tor. Сеть состоит из тысяч серверов, запускаемых добровольцами, известных как ретрансляторы Tor.
- Возможность свободно получать доступ к сайтам, которые мог заблокировать ваш местный интернет-провайдер.
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