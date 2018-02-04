WinUtilities Professional для Windows

WinUtilities Professional 15.1

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Описание WinUtilities Professional 15.1Описание   Скачать WinUtilities Professional 15.1СКАЧАТЬ (6,27 Мб) Скриншоты WinUtilities Professional 15.1Скриншоты (9)   Статистика WinUtilities Professional 15.1Статистика   Отзывы о WinUtilities Professional 15.1Отзывы (5)  
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4.08 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.08 из 5
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WinUtilities Professional - набор утилит для настройки системы семейства Windows. Содержит более 20 инструментов для оптимизации и настройки производительности операционной системы. Предлагает удобный в использовании интерфейс, который организует все задачи по категориям и предоставляет графическую статистику там, где это возможно.

Возможности приложения:

  • Дефрагментация дисков для повышения производительности
  • Восстановление удаленных файлов на FAT и NTFS разделах
  • Очистка диска от "мусора" и ненужных файлов, которые тормозят производительность ПК
  • Сканирование реестра на наличие неправильных или устаревших записей
  • Управление списком программ в автозапуске Windows
  • Удаление всех следов вашей активности на компьютере, чистка истории в Интернете
  • Разделение файлов любого типа на несколько частей и их соединение в один файл
  • Полное уничтожение конфиденциальных файлов без возможности восстановления
  • Защита любых файлов, в том числе исполняемых .EXE паролем безопасности
  • Оптимизация оперативной памяти
  • Поиск и удаление дубликатов файлов
  • Поиск и удаление неправильных ярлыков
  • Возможность проверки производительности ПК и управление запущенными процессами
  • Управление установленными программами и их безопасное удаление
  • Отображение детальной информации о ПО
  • Создание резервной копии и восстановление системного реестра
  • Поиск данных в реестре
  • Встроенный планировщик задач для выхода, перевода в спящий/ждущий режим или выключение ПК в заданное время
  • Прямой доступ к стандартным функциям Windows из одного окна
  • Организация и управление настройками Windows
  • Планирование задач очистки системы в заданное время
Что нового в WinUtilities Professional 15.1?
  • Обновлена база данных
  • Улучшены переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты WinUtilities Professional:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программы31 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 893
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе WinUtilities Professional

Andr про WinUtilities Professional 11.14 [30-06-2014]

Пользуюсь версией PRO 5 лет, грамотно чистит реестр, РУССКИЙ интерфейс! Лицензия бессрочная. Ставьте не пожалеете.
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(ерж про WinUtilities Professional 10.53 [12-06-2012]

Хорошая прога с богатым функционалом, быстро и стабильно работает, но с настройками осторожнее: исправление реестра лучше не исправлять в автоматическом режиме, а предварительно посмотреть, что подлежит исправлению. В инете ключи можно найти без проблем. Ставьте и работайте с ней, Вам понравится.
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MECHANIX про WinUtilities Professional 9.96 [09-02-2011]

Прога удачная,работает качественно.К win7 подходит.Интересно страна- прозводитель кто?Если ставить то платную,в free многого нет.
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Оксана про WinUtilities Professional 9.85 [01-10-2010]

я не могу найти папку,та которая в архиве,в руссификаторе,если кто знает помогите,заранее спс
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aleksei про WinUtilities Professional 9.51 [05-04-2010]

Отличная и умная прога.
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