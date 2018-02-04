WinUtilities Professional - набор утилит для настройки системы семейства Windows. Содержит более 20 инструментов для оптимизации и настройки производительности операционной системы. Предлагает удобный в использовании интерфейс, который организует все задачи по категориям и предоставляет графическую статистику там, где это возможно.
Возможности приложения:
Дефрагментация дисков для повышения производительности
Восстановление удаленных файлов на FAT и NTFS разделах
Очистка диска от "мусора" и ненужных файлов, которые тормозят производительность ПК
Сканирование реестра на наличие неправильных или устаревших записей
Управление списком программ в автозапуске Windows
Удаление всех следов вашей активности на компьютере, чистка истории в Интернете
Разделение файлов любого типа на несколько частей и их соединение в один файл
Полное уничтожение конфиденциальных файлов без возможности восстановления
Защита любых файлов, в том числе исполняемых .EXE паролем безопасности
Оптимизация оперативной памяти
Поиск и удаление дубликатов файлов
Поиск и удаление неправильных ярлыков
Возможность проверки производительности ПК и управление запущенными процессами
Управление установленными программами и их безопасное удаление
Отображение детальной информации о ПО
Создание резервной копии и восстановление системного реестра
Поиск данных в реестре
Встроенный планировщик задач для выхода, перевода в спящий/ждущий режим или выключение ПК в заданное время
Прямой доступ к стандартным функциям Windows из одного окна
Организация и управление настройками Windows
Планирование задач очистки системы в заданное время
Easy service optimizer - небольшая простенькая утилита для удобного управления всеми службами операционной системы Windows
Отзывы о программе WinUtilities Professional
Andr про WinUtilities Professional 11.14 [30-06-2014]
Пользуюсь версией PRO 5 лет, грамотно чистит реестр, РУССКИЙ интерфейс! Лицензия бессрочная. Ставьте не пожалеете. | | Ответить
(ерж про WinUtilities Professional 10.53 [12-06-2012]
Хорошая прога с богатым функционалом, быстро и стабильно работает, но с настройками осторожнее: исправление реестра лучше не исправлять в автоматическом режиме, а предварительно посмотреть, что подлежит исправлению. В инете ключи можно найти без проблем. Ставьте и работайте с ней, Вам понравится. | | Ответить
MECHANIX про WinUtilities Professional 9.96 [09-02-2011]
Прога удачная,работает качественно.К win7 подходит.Интересно страна- прозводитель кто?Если ставить то платную,в free многого нет. 1 | | Ответить
Оксана про WinUtilities Professional 9.85 [01-10-2010]
я не могу найти папку,та которая в архиве,в руссификаторе,если кто знает помогите,заранее спс | | Ответить
aleksei про WinUtilities Professional 9.51 [05-04-2010]