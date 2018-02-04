MSI Afterburner 4.4.2

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя

CCleaner 5.39.6399

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

ParkControl 1.2.7.6

ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего