WinUtilities Free для Windows

WinUtilities Free 15.51

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Описание WinUtilities Free 15.51Описание   Скачать WinUtilities Free 15.51СКАЧАТЬ (6,3 Мб) Скриншоты WinUtilities Free 15.51Скриншоты (7)   Статистика WinUtilities Free 15.51Статистика   Отзывы о WinUtilities Free 15.51Отзывы (15)  
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4.57 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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WinUtilities Free - облегченный пакет утилит для настройки и оптимизации Windows. Содержит около 20 модулей по увеличению производительности и настройки операционной системы. Простой и удобный в использовании интерфейс. Организация задач по категориям. Поддерживается автоматическое обновление.

Возможности приложения:

  • Очистка диска
  • Очистка реестра
  • Исправление ярлыков
  • Удаление программ
  • Дефрагментация диска
  • Оптимизация памяти
  • Управление программами, запускаемые при запуске системы
  • Удаление нежелательных надстроек
  • Удаление записей активности в Интернете
  • Удаление фалов, без возможности восстановления
  • Восстановление удаленных файлов
  • Управление запущенными процессами
  • Поиск дубликатов файлов
  • Разделение файлов на несколько частей
  • Резервное копирование и восстановление реестра
  • Управление настройками Windows
  • Предоставление сведений о системе
  • Расписание компьютера для выключения в заданное время
  • Прямой доступ к стандартным функциям Windows
Что нового в WinUtilities Free 15.51?
  • Обновлена база данных
  • Улучшены переводы
  • Исправлены ошибки
WinUtilities Free
WinUtilities Free
WinUtilities Free
WinUtilities Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 29 959
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе WinUtilities Free

Виктор про WinUtilities Free 15.00 [12-08-2017]

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(ерж про WinUtilities Free 10.53 [16-06-2012]

Имеет смысл ставить только PRO-версию, в инете ключи найти можно без проблем.
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N-325 про WinUtilities Free 10.52 [04-05-2012]

Auslogics BoostSpead использую некоторые функции, но только не чистка реестра. На кое-чего и эта прога пригодится, да и легкая.
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LEXER про WinUtilities Free 10.52 [24-04-2012]

Бесплатную версию ставить не советую,она чисто для рекламы про версии.А вот по отдельности бесплатные утилиты качеством работы впечетляют!WinUtilites Free Registry Cleaner нашла и удалила то что не смогли платные комбайны!
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Dflame про WinUtilities Free 10.5 [11-04-2012]

В связи с роковым сокращением функций в free-версии предлагаю заменить WinUtilities Free на 360Amigo System Speedup (беспл.). Работает быстрее, реально ускоряет систему, на последнем этапе также делает быструю дефрагментацию (только системный диск, файлы до 10 Мб). Все - одной кнопкой. Интерфейс - на любителя... Но если не нравится, то можно делать быструю проверку через правую кнопку по значку в трее. Русский - есть.
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