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GPS status для Android

GPS status 7.4.160 для Android

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Описание GPS status 7.4.160 для AndroidОписание   Скачать GPS status 7.4.160 для AndroidСКАЧАТЬ (3,88 Мб) Скриншоты GPS status 7.4.160 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика GPS status 7.4.160 для AndroidСтатистика   Отзывы о GPS status 7.4.160 для AndroidОтзывы (4)  
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4.12 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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GPS status — небольшая утилита, отображающая информацию от GPS-приемника. На дисплее показываются географические координаты, высота над уровнем моря, текущая скорость перемещения и некоторые другие показатели. В настройках можно выставить единицы измерения, цветовую схему, формат географических координат. Приложение также показывает географический и магнитный северный полюс.

Скриншоты GPS status:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 42 380
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS
 Программа GPS status отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе GPS status

Дмитрий про GPS status 4.1 для Android [22-03-2013]

Учи английский
1 | 4 | Ответить

Сергей про GPS status 3.7 для Android [22-04-2011]

Я б вам посоветовал попробовать IGO Поставил на LG GT540 optimus там есть всё !!! полноценный навигатор.
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Евгений про GPS status 3.0.3 для Android [20-07-2010]

Прога понравилась. Как раз то что я искал. Люблю собирать грибы, но несколько раз блудил по лесу. Думаю, что теперь мне не придется по нескольку часов искать "своих".
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Алексей про GPS status 3.0.3 для Android [07-02-2010]

Чувствую, что программа весьма недурственна, особенно для рыбаков, грибников. Можно забить точку в центре большого озера, например, и с помощью данной проги туду вернуться, Однако! Англоязычный интерфейс и отсутствие где бы то ни было нормального описания функционирования программы огорчает. Ну как научиться ей пользоваться???
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