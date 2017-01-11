GPS status — небольшая утилита, отображающая информацию от GPS-приемника. На дисплее показываются географические координаты, высота над уровнем моря, текущая скорость перемещения и некоторые другие показатели. В настройках можно выставить единицы измерения, цветовую схему, формат географических координат. Приложение также показывает географический и магнитный северный полюс.

Отзывы о программе GPS status Дмитрий Учи английский

1 | 4 | Ответить Сергей Я б вам посоветовал попробовать IGO Поставил на LG GT540 optimus там есть всё !!! полноценный навигатор.

1 | 1 | Ответить Евгений Прога понравилась. Как раз то что я искал. Люблю собирать грибы, но несколько раз блудил по лесу. Думаю, что теперь мне не придется по нескольку часов искать "своих".

| | Ответить Алексей Чувствую, что программа весьма недурственна, особенно для рыбаков, грибников. Можно забить точку в центре большого озера, например, и с помощью данной проги туду вернуться, Однако! Англоязычный интерфейс и отсутствие где бы то ни было нормального описания функционирования программы огорчает. Ну как научиться ей пользоваться???

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