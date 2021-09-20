GeoLocator - приложение для ежедневного отслеживания передвижения вашего ребенка, благодаря которому также можно держать друг друга в курсе своего местонахождения. С помощью GeoLocator вы сможете увидеть на карте, где находится ваш ребенок и остальные члены семьи, какой уровень заряда аккумулятора, получать уведомления о входах и выходах из геозон и многое другое.

Приложение представляет собой гибридную самообучающуюся систему, которая предотвращает ложные срабатывания в местах, где недоступен GPS. Программа уведомляет о входах и выходах членов семьи из безопасных зон. Отличается точностью определения местоположения и низким энергопотреблением.

Основные возможности GeoLocator: