GeoLocator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:19,89 Мб
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GeoLocator - приложение для ежедневного отслеживания передвижения вашего ребенка, благодаря которому также можно держать друг друга в курсе своего местонахождения. С помощью GeoLocator вы сможете увидеть на карте, где находится ваш ребенок и остальные члены семьи, какой уровень заряда аккумулятора, получать уведомления о входах и выходах из геозон и многое другое.

Приложение представляет собой гибридную самообучающуюся систему, которая предотвращает ложные срабатывания в местах, где недоступен GPS. Программа уведомляет о входах и выходах членов семьи из безопасных зон. Отличается точностью определения местоположения и низким энергопотреблением.

Основные возможности GeoLocator:

  • Точное определение местоположения Ваших родных и близких.
  • Обмен сообщениями с членами семьи в своем собственном чате.
  • Оповещения о входе и выходе близких из безопасных зон.
  • Уведомления о низком заряде батареи телефонов членов Вашей семьи.
  • Возможность позвать ребенка домой одним тапом по кнопке из приложения.
  • Звонки своим близким из приложения.
  • История перемещений членов семьи.
  • Поиск дороги до места, где находится член вашей семьи с помощью навигации.
  • Возможность установить детский режим на телефон Вашего ребенка.
  • Наличие веб-версии.
  • Радио Няня.
  • Возможность выключить беззвучный режим члену семьи при звонке из приложения.
  • Встроенная рация, работающая через интернет.
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