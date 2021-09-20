GeoLocator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GeoLoc
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|19,89 Мб
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GeoLocator - приложение для ежедневного отслеживания передвижения вашего ребенка, благодаря которому также можно держать друг друга в курсе своего местонахождения. С помощью GeoLocator вы сможете увидеть на карте, где находится ваш ребенок и остальные члены семьи, какой уровень заряда аккумулятора, получать уведомления о входах и выходах из геозон и многое другое.
Приложение представляет собой гибридную самообучающуюся систему, которая предотвращает ложные срабатывания в местах, где недоступен GPS. Программа уведомляет о входах и выходах членов семьи из безопасных зон. Отличается точностью определения местоположения и низким энергопотреблением.
Основные возможности GeoLocator:
- Точное определение местоположения Ваших родных и близких.
- Обмен сообщениями с членами семьи в своем собственном чате.
- Оповещения о входе и выходе близких из безопасных зон.
- Уведомления о низком заряде батареи телефонов членов Вашей семьи.
- Возможность позвать ребенка домой одним тапом по кнопке из приложения.
- Звонки своим близким из приложения.
- История перемещений членов семьи.
- Поиск дороги до места, где находится член вашей семьи с помощью навигации.
- Возможность установить детский режим на телефон Вашего ребенка.
- Наличие веб-версии.
- Радио Няня.
- Возможность выключить беззвучный режим члену семьи при звонке из приложения.
- Встроенная рация, работающая через интернет.
Бесплатное Android-приложение, позволяющее вам узнать точное местоположение членов вашей...
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