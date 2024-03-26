Wikiloc для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.36.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Wikiloc Outdoor
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,61 Мб
|СКАЧАТЬ
Wikiloc - это универсальное приложение для тех, кто любит активный образ жизни и приключения на свежем воздухе. С его помощью вы сможете найти миллионы маршрутов по всему миру для различных видов деятельности: от хайкинга и бега до велосипедных прогулок и каякинга.
Просто выберите свой вид активности, записывайте свои собственные маршруты на карту, делайте фотографии во время путешествия и загружайте их в свой аккаунт Wikiloc. С приложением вы также можете бесплатно пользоваться топографическими картами офлайн со всего мира, что особенно удобно, когда вы находитесь в удаленных местах без доступа к интернету.
Основные возможности приложения Wikiloc:
- Возможность выбора из миллионов маршрутов для различных видов активности.
- Запись собственных маршрутов на карту с возможностью добавления маршрутных точек и фотографий.
- Пользование топографическими картами офлайн без интернет-подключения.
- Интеграция со смарт-часами для записи и прокладки маршрутов на карте.
- Возможность улучшения активного отдыха с помощью Wikiloc Premium, включая GPS-навигацию с индикатором курса и звуковыми сигналами, отслеживание в реальном времени, отправку маршрутов на GPS устройства и другие расширенные функции.
Присоединяйтесь к Wikiloc.com - мировому сообществу любителей природы и спорта, чтобы делиться своими приключениями и находить новые маршруты для исследований. Wikiloc поможет вам сделать каждое приключение запоминающимся и безопасным.
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