Wikiloc для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.36.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,61 Мб
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Wikiloc - это универсальное приложение для тех, кто любит активный образ жизни и приключения на свежем воздухе. С его помощью вы сможете найти миллионы маршрутов по всему миру для различных видов деятельности: от хайкинга и бега до велосипедных прогулок и каякинга.

Просто выберите свой вид активности, записывайте свои собственные маршруты на карту, делайте фотографии во время путешествия и загружайте их в свой аккаунт Wikiloc. С приложением вы также можете бесплатно пользоваться топографическими картами офлайн со всего мира, что особенно удобно, когда вы находитесь в удаленных местах без доступа к интернету.

Основные возможности приложения Wikiloc:

  • Возможность выбора из миллионов маршрутов для различных видов активности.
  • Запись собственных маршрутов на карту с возможностью добавления маршрутных точек и фотографий.
  • Пользование топографическими картами офлайн без интернет-подключения.
  • Интеграция со смарт-часами для записи и прокладки маршрутов на карте.
  • Возможность улучшения активного отдыха с помощью Wikiloc Premium, включая GPS-навигацию с индикатором курса и звуковыми сигналами, отслеживание в реальном времени, отправку маршрутов на GPS устройства и другие расширенные функции.

Присоединяйтесь к Wikiloc.com - мировому сообществу любителей природы и спорта, чтобы делиться своими приключениями и находить новые маршруты для исследований. Wikiloc поможет вам сделать каждое приключение запоминающимся и безопасным.

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