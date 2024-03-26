Wikiloc - это универсальное приложение для тех, кто любит активный образ жизни и приключения на свежем воздухе. С его помощью вы сможете найти миллионы маршрутов по всему миру для различных видов деятельности: от хайкинга и бега до велосипедных прогулок и каякинга.

Просто выберите свой вид активности, записывайте свои собственные маршруты на карту, делайте фотографии во время путешествия и загружайте их в свой аккаунт Wikiloc. С приложением вы также можете бесплатно пользоваться топографическими картами офлайн со всего мира, что особенно удобно, когда вы находитесь в удаленных местах без доступа к интернету.

Основные возможности приложения Wikiloc:

Возможность выбора из миллионов маршрутов для различных видов активности.

Запись собственных маршрутов на карту с возможностью добавления маршрутных точек и фотографий.

Пользование топографическими картами офлайн без интернет-подключения.

Интеграция со смарт-часами для записи и прокладки маршрутов на карте.

Возможность улучшения активного отдыха с помощью Wikiloc Premium, включая GPS-навигацию с индикатором курса и звуковыми сигналами, отслеживание в реальном времени, отправку маршрутов на GPS устройства и другие расширенные функции.

Присоединяйтесь к Wikiloc.com - мировому сообществу любителей природы и спорта, чтобы делиться своими приключениями и находить новые маршруты для исследований. Wikiloc поможет вам сделать каждое приключение запоминающимся и безопасным.