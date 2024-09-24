Waypoint Offline GPS Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MIL-U
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|68.9 Мб
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Waypoint Offline GPS Camera — это удобное и функциональное приложение, предназначенное для использования на природе, путешествий и активного отдыха. Программа совмещает в себе возможности офлайн-навигации, фотосъемки и компаса, позволяя пользователям ориентироваться в незнакомой местности, устанавливать путевые точки и сохранять важные моменты в виде фотографий. Одним из ключевых преимуществ является поддержка работы без подключения к интернету, что особенно важно в удаленных районах. Приложение предлагает удобный интерфейс и мощные инструменты, что делает его незаменимым спутником для любителей активного отдыха.
Одной из особенностей Waypoint Offline GPS Camera является разделенный экран, на котором одновременно отображаются карта и камера с компасом, что обеспечивает комплексный подход к навигации. Пользователи могут легко устанавливать путевые точки, отслеживать направление и расстояние до них с помощью динамического указателя-стрелки, а также делать фотографии маршрута и пейзажей. Дополнительно приложение отображает положение Солнца и Луны, предоставляет данные о высоте и текущих погодных условиях, что помогает более эффективно планировать маршруты и активности.
Основные возможности приложения Waypoint Offline GPS Camera:
- Разделенный экран с отображением карты и камеры для удобной навигации.
- Установка путевых точек с расчетом направления и расстояния до них.
- Динамическая стрелка для указания направления на выбранную точку.
- Возможность делать фотографии с отображением навигационной информации.
- Отображение положения Солнца и Луны для удобного планирования мероприятий на свежем воздухе.
- Доступ к информации о высоте текущего местоположения.
- Возможность получать точные координаты мест на карте.
- Просмотр данных о градусах по компасу для точной ориентации.
- Интеграция с погодными данными для планирования мероприятий с учетом погодных условий.
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