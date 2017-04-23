Comodo Internet Security Free для Windows

Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209

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Описание Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209Описание   Скачать Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209СКАЧАТЬ (5,12 Мб) Скриншоты Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209Скриншоты (13)   Статистика Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209Статистика   Отзывы о Comodo Internet Security Free 10.0.1.6209Отзывы (420)  
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4.53 из 5, всего оценок - 715
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, malware, хакерские атаки). Включает в себя антивирус Comodo AntiVirus, фаервол Comodo Firewall и специальный модуль защиты Comodo Defense+.

  • Обнаруживает, блокирует и уничтожает вирусы.
  • Проактивная защита.
  • Эвристический анализ.
  • Защита от интернет-атак.
  • Ежедневные, автоматические обновления антивирусных баз
  • Защита от переполнения буфера.
  • Защита от несанкционированного доступа и вирусов.
  • Защита важных системных файлов и записей реестра от внутренних атак.
  • Изолирование подозрительных файлов в карантин для предотвращения заражения ПК.
  • Система отражения от внешних угроз - Host Intrusion Prevention Systems.
  • Использование технологии Sandbox (песочница).
  • Контроль за работой приложений и блокировка потенциально опасных операций по заданным критериям.
  • Встроенный планировщик сканирования.

Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.

Скриншоты Comodo Internet Security Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 41 923
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Comodo Internet Security Free

Николай Петрович про Comodo Internet Security Free 10.0.0.6092 [21-04-2017]

Это бездарное говно ещё кто-то хвалит, позорище, столько времени одни дыры залатать не могут, врут со временем выпуска продукта, вечно ошибки и прочее. Криворучки, вот что еще сказать про этот недопродукт
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НуВыПоняли про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5165 Final [20-01-2017]

Купленные отзывы видно не напрягаясь)
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Асток про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [15-09-2016]

Х**ня - ваш хваленый Комодо! Перестали обновляться вирусные базы. Связался с их мастерами через антивирь. В режиме онлайн они посмотрели и сказали, что комп глубоко заражен типа... И если я хочу, чтобы они все исправили - надо заплатить за лицензию. Я проверил свой комп двадцатью разными утилитами - все чисто!. Я переустановил ДВАЖДЫ Виндовс - по х***! Комодовцы наверное, сами что-то отключают через удаленку на конкретном компе и потом клянчат бабосы за лицензию... Не вымогатели???
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Татьяна в ответ Асток про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]

Это было недавно. Сейчас все базы- все- обновляется. Чушь какую то говорите, уж простите. Нормальный легкий, надежный БЕСПЛАТНЫЙ антивирус с прекрасными настройками и исключениями, которые прекрасно работают. У меня в исключениях в Комодо стоят сканеры и даже Хром (браузер) Так что нагрузки на ось - никакой.
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RobRoy в ответ Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5165 Final [21-10-2016]

Чушь Вы говорите.
На компе стоит Комодо Интернет Секьюрити уже полгода. До того стоял Аутпост.
Разница по производительности - небо и земля. Комодо тормозит не по детски.
Не всегда, но иногда по секунд 10 комп просто не реагирует. Диспетчер задач в это время выдает нагрузку на диск 99% именно от Комодо. Так что если вы только в контактике сидите, то может и не видете этого.
Мое мнение: софтина - шлак, все руки не доходят его снести...
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Рустам про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [07-09-2016]

этот comodo замучил всплывающими окно, такое г первое раз вижу
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Татьяна в ответ Рустам про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]

В этом "го..не" в настройках снимаются галки с "показывать оповещения, рекламы" и тд.
Если у вас- кривые руки- - то это только ваша проблема. Извините.
За 2 кнопочками ( или ни одной)- ступайте в сторону Панды или Аваста (при всем уважении к антивирусам).
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Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [05-09-2016]

Просьба пропустить отзыв. (по настройке). Те кто пишут что Комод - тормозит - таким могу сказать следующее "выправляйте свои руки". Уж, извините.
Да в Комодо много настроек которые можно "подкрутить" (и то зная - что).
Но - личный опыт. Раньше он у меня при старте до 5 минут грузился - потому что был "подкручен" (Дальше его не видно не слышно было).
Сейчас - ось стартует и Комод с ней - больше не грузится..
Ответ - стандартные настройки - чистый Proactiv.
Для меня это сегодня- идеальный бесплатный антивирус. Легкий. Я его в системе не ощущаю. Единственное - он грузит процессор при работе посторонних сканеров - Хитман, МБАМ. И добавление процессов этих сканеров не решает проблемы....
В остальном - отличный антивирус. Не хотите с ним проблем - не накручивайте настроек тем более не знаючи.
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Татьяна в ответ Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]

Добавление процессов сканеров в исключения- решает проблемы. Исключения прекрасно работают... я дополняю свой отзыв и исправляю его. Отличный Бесплатный антивирус с прекрасными настройками.
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