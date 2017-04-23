Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.

Отзывы о программе Comodo Internet Security Free Николай Петрович Это бездарное говно ещё кто-то хвалит, позорище, столько времени одни дыры залатать не могут, врут со временем выпуска продукта, вечно ошибки и прочее. Криворучки, вот что еще сказать про этот недопродукт

| | Ответить НуВыПоняли Купленные отзывы видно не напрягаясь)

| | Ответить Асток Х**ня - ваш хваленый Комодо! Перестали обновляться вирусные базы. Связался с их мастерами через антивирь. В режиме онлайн они посмотрели и сказали, что комп глубоко заражен типа... И если я хочу, чтобы они все исправили - надо заплатить за лицензию. Я проверил свой комп двадцатью разными утилитами - все чисто!. Я переустановил ДВАЖДЫ Виндовс - по х***! Комодовцы наверное, сами что-то отключают через удаленку на конкретном компе и потом клянчат бабосы за лицензию... Не вымогатели???

2 | 10 | Ответить Татьяна Асток Это было недавно. Сейчас все базы- все- обновляется. Чушь какую то говорите, уж простите. Нормальный легкий, надежный БЕСПЛАТНЫЙ антивирус с прекрасными настройками и исключениями, которые прекрасно работают. У меня в исключениях в Комодо стоят сканеры и даже Хром (браузер) Так что нагрузки на ось - никакой.

| | Ответить RobRoy Татьяна Чушь Вы говорите.

На компе стоит Комодо Интернет Секьюрити уже полгода. До того стоял Аутпост.

Разница по производительности - небо и земля. Комодо тормозит не по детски.

Не всегда, но иногда по секунд 10 комп просто не реагирует. Диспетчер задач в это время выдает нагрузку на диск 99% именно от Комодо. Так что если вы только в контактике сидите, то может и не видете этого.

Мое мнение: софтина - шлак, все руки не доходят его снести...

1 | 2 | Ответить Рустам этот comodo замучил всплывающими окно, такое г первое раз вижу

| 2 | Ответить Татьяна Рустам В этом "го..не" в настройках снимаются галки с "показывать оповещения, рекламы" и тд.

Если у вас- кривые руки- - то это только ваша проблема. Извините.

За 2 кнопочками ( или ни одной)- ступайте в сторону Панды или Аваста (при всем уважении к антивирусам).

2 | | Ответить Татьяна Просьба пропустить отзыв. (по настройке). Те кто пишут что Комод - тормозит - таким могу сказать следующее "выправляйте свои руки". Уж, извините.

Да в Комодо много настроек которые можно "подкрутить" (и то зная - что).

Но - личный опыт. Раньше он у меня при старте до 5 минут грузился - потому что был "подкручен" (Дальше его не видно не слышно было).

Сейчас - ось стартует и Комод с ней - больше не грузится..

Ответ - стандартные настройки - чистый Proactiv.

Для меня это сегодня- идеальный бесплатный антивирус. Легкий. Я его в системе не ощущаю. Единственное - он грузит процессор при работе посторонних сканеров - Хитман, МБАМ. И добавление процессов этих сканеров не решает проблемы....

В остальном - отличный антивирус. Не хотите с ним проблем - не накручивайте настроек тем более не знаючи.

1 | | Ответить Татьяна Татьяна Добавление процессов сканеров в исключения- решает проблемы. Исключения прекрасно работают... я дополняю свой отзыв и исправляю его. Отличный Бесплатный антивирус с прекрасными настройками.

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