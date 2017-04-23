Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, malware, хакерские атаки). Включает в себя антивирус Comodo AntiVirus, фаервол Comodo Firewall и специальный модуль защиты Comodo Defense+.
Защита важных системных файлов и записей реестра от внутренних атак.
Изолирование подозрительных файлов в карантин для предотвращения заражения ПК.
Система отражения от внешних угроз - Host Intrusion Prevention Systems.
Использование технологии Sandbox (песочница).
Контроль за работой приложений и блокировка потенциально опасных операций по заданным критериям.
Встроенный планировщик сканирования.
Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.
AVG Internet Security - комплексное антивирусное решение для защиты компьютера от всех известных и новых угроз, включая вирусы, червей, троянов, программ-шпионов,
Отзывы о программе Comodo Internet Security Free
Николай Петрович про Comodo Internet Security Free 10.0.0.6092 [21-04-2017]
Это бездарное говно ещё кто-то хвалит, позорище, столько времени одни дыры залатать не могут, врут со временем выпуска продукта, вечно ошибки и прочее. Криворучки, вот что еще сказать про этот недопродукт | | Ответить
НуВыПоняли про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5165 Final [20-01-2017]
Купленные отзывы видно не напрягаясь) | | Ответить
Асток про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [15-09-2016]
Х**ня - ваш хваленый Комодо! Перестали обновляться вирусные базы. Связался с их мастерами через антивирь. В режиме онлайн они посмотрели и сказали, что комп глубоко заражен типа... И если я хочу, чтобы они все исправили - надо заплатить за лицензию. Я проверил свой комп двадцатью разными утилитами - все чисто!. Я переустановил ДВАЖДЫ Виндовс - по х***! Комодовцы наверное, сами что-то отключают через удаленку на конкретном компе и потом клянчат бабосы за лицензию... Не вымогатели??? 2 | 10 | Ответить
Татьяна в ответ Асток про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]
Это было недавно. Сейчас все базы- все- обновляется. Чушь какую то говорите, уж простите. Нормальный легкий, надежный БЕСПЛАТНЫЙ антивирус с прекрасными настройками и исключениями, которые прекрасно работают. У меня в исключениях в Комодо стоят сканеры и даже Хром (браузер) Так что нагрузки на ось - никакой. | | Ответить
RobRoy в ответ Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5165 Final [21-10-2016]
Чушь Вы говорите.
На компе стоит Комодо Интернет Секьюрити уже полгода. До того стоял Аутпост.
Разница по производительности - небо и земля. Комодо тормозит не по детски.
Не всегда, но иногда по секунд 10 комп просто не реагирует. Диспетчер задач в это время выдает нагрузку на диск 99% именно от Комодо. Так что если вы только в контактике сидите, то может и не видете этого.
Мое мнение: софтина - шлак, все руки не доходят его снести... 1 | 2 | Ответить
Рустам про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [07-09-2016]
этот comodo замучил всплывающими окно, такое г первое раз вижу | 2 | Ответить
Татьяна в ответ Рустам про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]
В этом "го..не" в настройках снимаются галки с "показывать оповещения, рекламы" и тд.
Если у вас- кривые руки- - то это только ваша проблема. Извините.
За 2 кнопочками ( или ни одной)- ступайте в сторону Панды или Аваста (при всем уважении к антивирусам). 2 | | Ответить
Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [05-09-2016]
Просьба пропустить отзыв. (по настройке). Те кто пишут что Комод - тормозит - таким могу сказать следующее "выправляйте свои руки". Уж, извините.
Да в Комодо много настроек которые можно "подкрутить" (и то зная - что).
Но - личный опыт. Раньше он у меня при старте до 5 минут грузился - потому что был "подкручен" (Дальше его не видно не слышно было).
Сейчас - ось стартует и Комод с ней - больше не грузится..
Ответ - стандартные настройки - чистый Proactiv.
Для меня это сегодня- идеальный бесплатный антивирус. Легкий. Я его в системе не ощущаю. Единственное - он грузит процессор при работе посторонних сканеров - Хитман, МБАМ. И добавление процессов этих сканеров не решает проблемы....
В остальном - отличный антивирус. Не хотите с ним проблем - не накручивайте настроек тем более не знаючи. 1 | | Ответить
Татьяна в ответ Татьяна про Comodo Internet Security Free 8.4.0.5076 Final [19-09-2016]
Добавление процессов сканеров в исключения- решает проблемы. Исключения прекрасно работают... я дополняю свой отзыв и исправляю его. Отличный Бесплатный антивирус с прекрасными настройками. 1 | | Ответить