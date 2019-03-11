Avast Premier для Windows

Avast Premier 2019 (19.3.4241)

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Описание Avast Premier 2019 (19.3.4241)Описание   Скачать Avast Premier 2019 (19.3.4241)СКАЧАТЬ (347,06 Мб) Скриншоты Avast Premier 2019 (19.3.4241)Скриншоты (15)   Статистика Avast Premier 2019 (19.3.4241)Статистика   Отзывы о Avast Premier 2019 (19.3.4241)Отзывы (1)  
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4.52 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Avast Premier - более продвинутая версия Avast Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак, наличия облачных технологий, автоматической песочницы и безопасной среды SafeZone, предлагает пользователю дополнительные функции для удаленного подключения к ПК, безвозвратного удаления файлов, а также полностью автоматический диспетчер обновления программного обеспечения.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие гибридных "облачных" технологий.
  • Защита ПК в реальном времени от различных угроз.
  • Наличие интегрированного антиспамового фильтра.
  • Управление входящим и исходящим трафиком посредством встроенного брандмауэра.
  • Наличие инструмента для безвозвратного удаления файлов, стирания разделов жесткого диска и внешних носителей данных.
  • Наличие функции Software Updater, которая позволяет автоматически обновлять все установленные программы, тем самым уменьшая количество возможных уязвимостей.
  • Возможность удаленного управления компьютером при помощи функции AccessAnyware.
  • Встроенный "блокировщик рекламы" avast! Ad Blocker.
  • Технологии виртуализации SafeZone и Sandbox.
  • Поддержка командной строки.
  • Наличие "горячих" клавиш и многое другое.
Avast Premier
Avast Premier
Avast Premier
Avast Premier
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1150 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 32 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Avast Premier

mihael про avast! Premier 17.3.3482 Final [23-06-2017]

Что я могу сказать.24.12.2016 года поставил эту программу.Заплатил за два года.Сегодня выскочило сообщение,что лицензия закончилась.
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