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Advanced SystemCare Ultimate 12.0.1.119
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4.66 из 5, всего оценок - 30
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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Advanced SystemCare Ultimate - продвинутая версия программы Advanced SystemCare Free, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов компьютерных угроз, замедления работы системы, зависаний и аварийных перезагрузок, благодаря защите в реальном времени от вирусов, шпионских программ и фишинга, а также широкому диапазону настроек тюнинга и очистки системы.
Ключевые возможности:
- Автоматически обеспечивает максимальную производительность компьютера без замедления работы системы.
- Полная совместимость с другим программным обеспечением в сфере безопасности.
- Наличие передовых антивирусных технологий с движком Bitdefender.
- Обнаружение вирусов, троянских коней, червей, шпионских и рекламных программ, а также другого вредоносного ПО.
- Непрерывнаяую автоматическая проактивная защита от всех видов Интернет-угроз.
- Технология проактивного контроля вирусов, отслеживающая поведение всех процессов в системе в реальном времени, сканирующая файлы, передаваемые по e-mail, и блокирующая возможные угрозы.
- Алгоритм для сканирования и безопасного исправления системного реестра.
- Два режима работы (простой и экспертный) и многое другое.
Размер файла: 105,86 Мб (Загрузок: 14 416)
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|Что нового в Advanced SystemCare Ultimate 12.0.1.119?
- Исправлены известные ошибки
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Отзывы о программе Advanced SystemCare Ultimate
Ян про Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) 11.1.0.72 Final [20-06-2018]
В общем говоря, после использования всех 12 функций в "Очистка и Оптимизация" ПК утратил прежнюю работоспособность, как и производительность. Требовательные программы стали намертво зависать, даже не столь требовательное ПО стало показывает обратную красоту словосочетания "Хорошее быстродействие". Стоит отметить, показатели (ЦП, диск и память) при какого-либо рода проблеме, будь-то зависание или "Мертвый ПК", не показывают истинное быстродействие компьютера.
Стоит сказать, незначительное количество функций данного ПО возможно использовать, но это абсолютно нерациональная трата средств, имея бесплатные аналоги на рынке ПО, иль же встроенные системой, либо же какого-либо рода драйвером.
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Жанна про Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) 11.1.0.72 Final [15-06-2018]
хороший продукт. после установки загрузка улучшилась. компьютером пользовалась долго, появилось много проблем, понизилась работа комьютера. Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) - программа для Windows мне почистил и оптимизировал все, теперь мой комп "летает" ) очень понравился продукт а главное очень быстро и в дальнейшем буду им пользоваться.
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Валерий про Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) 11.0.1.59 Final [13-03-2018]
Очень долго пользовался компьютером и за это время появилось множество проблем, связанных со скоростью его работы. Различные вирусы, проблемы в реестре и плохая оптимизация операционной системы — все это самым негативным образом сказывалось на скорости работы, многие программы, даже такие простые, как браузер, начали просто вылетать.
Искал простое средство, которое будет сочетать в себе сразу и антивирус, и оптимизатор. Попробовав несколько подобных утилит, нашел Advanced SystemCare Ultimate, с помощью которой смог действительно корректно и быстро почистить систему и восстановить изначальную скорость работы. Теперь постоянно проверяю систему в этой программе и на данный момент все работает просто отлично.
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Житель про Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) 11.0.1.59 Final [09-03-2018]
Лохи те, кто пишет, что прога не работает, Да она нормально работает, только в настройки зайдите и поставьте галочки там, что вам нужно делать, я её юзаю года 3, ни разу не подвела, ловит все активные вирусы, но если винда не лицензионная, то может снести нахер активатор. РЕКОМЕНДУЮ
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victor про Advanced SystemCare Ultimate (с Антивирусом) 10.1.0.91 Final [26-07-2017]
задолбали ежедневные якобы обновления антивирусной базы если так пойдет дальше эта якобы база займет все место на винте
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