VKMusic - мощная программа, которая позволяет найти и скачать музыку и видео файлы в максимальном качестве с таких популярных ресурсов, как: социальная сеть В Контакте, RuTube, YouTube, Vimeo и Mail.ru, а также DepositFiles, RapidShare, Uploading.Com. Также поддерживается загрузка видео с сайтов video.google.com, smotri.com, 1tv.ru, a1tv.ru, video.bigmir.net, games-tv.ru, corbina.tv, video.eurosport.ru, intv.ru и tnt-tv.ru.

Кроме этого, программа содержит постоянно пополняющийся каталог мультфильмов, содержащий свыше 3000 советских мультфильмов в avi и flv качестве, а также более 400 зарубежных мультипликационных сериалов.

Удобный онлайн-плеер музыки, с поддержкой скробблинга и скинов. Предзагрузка топ-чартов и эфиров более 50 радиостанций позволит вам всегда быть в курсе музыкальных новинок.



Что примечательно, VKMusic имеет режим работы, позволяющий пропустить авторизацию на Vkontakte.Ru.