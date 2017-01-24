VKMusic для Windows

VKMusic 4.70

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Описание VKMusic 4.70Описание   Скачать VKMusic 4.70СКАЧАТЬ (2,93 Мб) Скриншоты VKMusic 4.70Скриншоты (5)   Статистика VKMusic 4.70Статистика   Отзывы о VKMusic 4.70Отзывы (242)  
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4.66 из 5, всего оценок - 2041
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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VKMusic - мощная программа, которая позволяет найти и скачать музыку и видео файлы в максимальном качестве с таких популярных ресурсов, как: социальная сеть В Контакте, RuTube, YouTube, Vimeo и Mail.ru, а также DepositFiles, RapidShare, Uploading.Com. Также поддерживается загрузка видео с сайтов video.google.com, smotri.com, 1tv.ru, a1tv.ru, video.bigmir.net, games-tv.ru, corbina.tv, video.eurosport.ru, intv.ru и tnt-tv.ru.

Кроме этого, программа содержит постоянно пополняющийся каталог мультфильмов, содержащий свыше 3000 советских мультфильмов в avi и flv качестве, а также более 400 зарубежных мультипликационных сериалов.

Удобный онлайн-плеер музыки, с поддержкой скробблинга и скинов. Предзагрузка топ-чартов и эфиров более 50 радиостанций позволит вам всегда быть в курсе музыкальных новинок.

Что примечательно, VKMusic имеет режим работы, позволяющий пропустить авторизацию на Vkontakte.Ru.

Что нового в VKMusic 4.70?
  • Восстановлено скачивание видео с YouTube
Скриншоты VKMusic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)29 / 1 094 360
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Поиск информации - Радио, TV плееры
 Программа VKMusic отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе VKMusic

Екатерина про VKMusic 4.67 [09-11-2016]

не скачивайте никаких программ,качайте с зайцев.нет,вас там точно не взломают)
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12345 про VKMusic 4.64 [24-04-2016]

Не скачивает? Попробуйте проверить на обновления :D
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светлана про VKMusic 4.64 [23-03-2016]

не получается скачать музыку. До вчерашнего дня всё прекрасно работало и скачивалось, а тут ... показывает 0,0 мб и хоть ты тресни. И не качает!
13 | 10 | Ответить

Garikson про VKMusic 4.64 [06-12-2015]

Уроды - производители этой проги!!! Работает ОЧЕНЬ хреново!!! Порой надо перезапускать по ё5 раз...
3 | 6 | Ответить

Эльвира про VKMusic 4.64 [25-11-2015]

Скажите спасибо,что можно за просто так музон качать. За границей за этим так следят! Жалко,что эта программа не идёт на их Apple'овских компах.
2 | | Ответить

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