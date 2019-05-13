Youtube Downloader HD для Windows

Youtube Downloader HD 2.9.9.52

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Описание Youtube Downloader HD 2.9.9.52Описание   Скачать Youtube Downloader HD 2.9.9.52СКАЧАТЬ (9,5 Мб) Скриншоты Youtube Downloader HD 2.9.9.52Скриншоты (1)   Статистика Youtube Downloader HD 2.9.9.52Статистика   Отзывы о Youtube Downloader HD 2.9.9.52Отзывы (41)  
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4.53 из 5, всего оценок - 138
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Youtube Downloader HD - бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания видео с YouTube и сохранения его на компьютере с возможностью конвертирования в формат AVI или MP4 (совместим с IPod, iPhone).

Достаточно вставить ссылку на нужный файл в окошко программы и указать папку для сохранения видео, после чего вы получите интересующий вас AVI или MPEG файл.

Главная отличительная особенность Youtube Downloader HD состоит в том, что теперь вы можете загружать c YouTube видеоролики высокого качества и высокой четкости (HD).

Что нового в Youtube Downloader HD 2.9.9.52?
  • добавлена поддержка нового видео формата 1080p 60 FPS
Youtube Downloader HD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)20 / 162 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Youtube Downloader HD

Валерий про Youtube Downloader HD 2.9.9.30 [28-08-2018]

Любой видеоролик или фильм легко скачиваются с ю туба безо всяких дополнительных программ и дополнений, не надо забивать всяким хламом компьютер.
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Gentos про Youtube Downloader HD 2.9.9.30 [24-05-2017]

Не качает видео с пометкой "ограничение по возрасту", нужно зайти в аккаунт, а прога этого не умеет.
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Гость про Youtube Downloader HD 2.9.9.25 [02-05-2017]

Послушайте, почему все программы, скачанные с вашего сайта, постоянно помещаются в карантин? То троян в них обнаруживается, то червь, вот и в этот раз был найден какой-то PUA/OpenCandy.Gen?
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Tom в ответ Гость про Youtube Downloader HD 2.9.9.25 [11-05-2017]

Если боишься - качай с сайта разработчиков. Есть же выбор всегда откуда качать.
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Аман про Youtube Downloader HD 2.9.9.21 [26-02-2015]

Спасибо! Очень хорошая программа!
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Good про Youtube Downloader HD 2.9.9.20 [02-01-2015]

Самая нормальная прога. Качать.
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