VKSaver - бесплатная и очень простая в использовании программа, которая позволяет с легкостью скачивать музыку и видео файлы, расположенные на сайте социальной сети ВКонтакте.

После установки данного плагина на страницах, содержащие видео и аудио контент, рядом с каждой ссылкой появляется кнопка SAVE (СКАЧАТЬ). Нажав на эту кнопку, вы переходите на страницу сайта, с которой и можно быстро загрузить понравившийся трек или видео файл.

Программа работает с браузерами Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome.