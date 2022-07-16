VKSaver для Windows
|Оценка:
|4.62/5 голосов - 9459
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AudioVkontakte
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|15 / 7 214 228 | Статистика
|Размер:
|876 Кб
VKSaver - бесплатная и очень простая в использовании программа, которая позволяет с легкостью скачивать музыку и видео файлы, расположенные на сайте социальной сети ВКонтакте.
После установки данного плагина на страницах, содержащие видео и аудио контент, рядом с каждой ссылкой появляется кнопка SAVE (СКАЧАТЬ). Нажав на эту кнопку, вы переходите на страницу сайта, с которой и можно быстро загрузить понравившийся трек или видео файл.
Программа работает с браузерами Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome.
- Восстановлена функция скачивания видео с вк.
- Добавлена функция массового скачивания треков с плейлистов или альбомов.
- Добавлена функция выбора директории сохранения файлов, вместо директории по умолчанию браузера.
- Удобные шаблоны для сохранения файлов на диск (например %альбом%\\%артист% - %трек%.mp3).
- Удобная проверка и установка плагина браузера из приложения в трее.
- Генерация m3u-плейлистов.
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Отзывы о программе VKSaver
Данила про VKSaver 3.3.1591 [16-05-2019]
Я установливал vksaver с их официального сайта audiovkontakte. ru и никогда у меня не было проблем ни с вирусами, ни с багами. Проверяйте все проги с virusdesk.kaspersky. ru и/или https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search и будет вам спокойней спаться)
11 | 3 | Ответить
Luchin_Ivan в ответ Данила про VKSaver 3.3.1591 [04-01-2020]
Вадим про VKSaver 3.3.1591 [09-01-2017]
Лучшая прога для скачивания сразу несколько фотоальбомов из vk - AutoVk
27 | 14 | Ответить
йьъ про VKSaver 3.3.1591 [27-08-2016]
Доводы разума отступают перед VKSaver. VKSaver – твой персональный помощник.Так если мы наделим VKSaver эмоциями, пусть механическими, не попадем ли мы в ловушку собственного разума? VKSaver важнее жены, потому что существует немало мест, куда можно пойти с VKSaver. Люби свой VKSaver, он твое достоинство, твоя честь и совесть.VKSaver – это одна из мер, реализуемых властью, которая позволяет значительной части населения не потерять уверенность в завтрашнем дне.
28 | 14 | Ответить
Рафик Югов в ответ йьъ про VKSaver 3.3.1591 [31-05-2019]
Здравствуйте! Позволите вопрос? Насчёт VKSaver. Я не могу скачать всю музыку одним кликом. Подскажете, как сделать? Кнопки такой нету уменя... Спасибо!
19 | 17 | Ответить
Андрей 3D про VKSaver 3.3.1591 [17-02-2016]
ОПАСНО!!! Если вам дорог ваш трафик -лучше не устанавливайте. Недавно установил себе программу для отслеживания интернет трафика NetWorx и с её помощь установил, что VK Saver за 2 недели схавал почти 4 Гб (При том что я им за это время скачал 2 песни).
33 | 47 | Ответить
Дмитрий про VKSaver 3.3.1591 [31-01-2016]
Спасибо огоромное. Прога то что надо.Скачиваю музыку в один клик.Огонь.
29 | 8 | Ответить