4K Video Downloader для Windows

4K Video Downloader 4.7.0

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Описание 4K Video Downloader 4.7.0Описание   Скачать 4K Video Downloader 4.7.0СКАЧАТЬ (24,26 Мб) Скриншоты 4K Video Downloader 4.7.0Скриншоты (6)   Статистика 4K Video Downloader 4.7.0Статистика   Отзывы о 4K Video Downloader 4.7.0Отзывы (6)  
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4.45 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Paste Url". Наслаждайтесь видео в любом месте и в любое время, оффлайн.

Особенности:

  • Позволяет скачивать целые плейлисты и каналы с YouTube и сохранять их в MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G, а также создает .m3u файлы для плейлистов.
  • Позволяет скачивать видео в HD 1080p, HD 720p или 4K качестве для просмотра с высоким разрешением на HD телевизоре, iPad и других девайсах.
  • Расширенные возможности для закачки субтитров:
    • отдельный .srt файл;
    • встроенные субтитры в видео файл.
  • Опция Smart Mode для применения выбранных настроек ко всем закачкам, быстро и просто.
  • Скачивает видео в 3D формате.
  • Скачивает встроенные YouTube видео с любых веб-страниц. Просто скопируйте и вставьте адрес страницы, программа сама найдет источник для закачки.
  • Скачивает видео с таких популярных сайтов как Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook и DailyMotion.
4K Video Downloader
4K Video Downloader
4K Video Downloader
4K Video Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 12 770
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе 4K Video Downloader

Stager про 4K Video Downloader 4.4.11 [04-12-2018]

переодически глючит...переустанавливаю 3 раз
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rx470 про 4K Video Downloader 4.4.11 [20-10-2018]

5 клипов скачал в 4к, и все без звука(
безтолковая программка
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rx470 в ответ rx470 про 4K Video Downloader 4.4.11 [21-10-2018]

извиняюсь, программа норм. не играл плеер, скачал vlc все запело.
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TyorkinV про 4K Video Downloader 4.4.10 [21-09-2018]

Хорошая программа, до этого пользовался встроенной в яндекс savefrom.net, но я часто качаю чисто звук из ютуба и там максимальная скорость 55 кбит.с... смешно. А 4k downloader качает без ограничений и сам конвертирует в mp3
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Валерий про 4K Video Downloader 4.4.6 [10-05-2018]

Ставлю пятёрку. Видео нужно включить и ссылку взять с экрана. Если видеоролик короткий, поставьте на паузу, пока программа анализирует.
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Roman про 4K Video Downloader 3.8 [13-02-2016]

Пользуюсь данной программой около 2х лет. Очень простая в работе - скопировал ссылку, запустил программу, а она уже поймала вашу ссылку на видео. Качать можно не только с Youtube, но и с Vimeo, SoundCloud, Facebook. Что еще устраивает, так это качество видео. От минимального качества до 1080p и 4K. Плюс поддерживает скачивание субтитров. Так же можно качать целыми плей листами, но тогда нужно купить ключ. А так, вполне можно обойтись бесплатной версией.
Рекомендую.
Можно еще обратить внимание на их программу 4K YouTube to MP3 https://www.4kdownload.com/products/product-youtubetomp3/?r=free_license
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