4K Video Downloader 4.7.0

Описание СКАЧАТЬ ( 24,26 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (6)

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4.45 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 4.45 из 5

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5 4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Paste Url". Наслаждайтесь видео в любом месте и в любое время, оффлайн. Особенности: Позволяет скачивать целые плейлисты и каналы с YouTube и сохранять их в MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G, а также создает .m3u файлы для плейлистов.

Позволяет скачивать видео в HD 1080p, HD 720p или 4K качестве для просмотра с высоким разрешением на HD телевизоре, iPad и других девайсах.

Расширенные возможности для закачки субтитров: отдельный .srt файл; встроенные субтитры в видео файл.

Опция Smart Mode для применения выбранных настроек ко всем закачкам, быстро и просто.

Скачивает видео в 3D формате.

Скачивает встроенные YouTube видео с любых веб-страниц. Просто скопируйте и вставьте адрес страницы, программа сама найдет источник для закачки.

Скачивает видео с таких популярных сайтов как Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook и DailyMotion.

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