Opera для Windows

Opera 43.0.2442.1144 Final

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Описание Opera 43.0.2442.1144 FinalОписание   Скачать Opera 43.0.2442.1144 FinalСКАЧАТЬ (39,39 Мб) Скриншоты Opera 43.0.2442.1144 FinalСкриншоты (12)   Статистика Opera 43.0.2442.1144 FinalСтатистика   Отзывы о Opera 43.0.2442.1144 FinalОтзывы (2780)  
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4.63 из 5, всего оценок - 10492
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Opera - абсолютно новая версия удобного и многофункционального браузера от норвежских разработчиков, обладающего всеми необходимыми возможностями для удобной, продуктивной и безопасной работы в интернете.

В новой версии интерфейс стал намного проще и интуитивно доступней, а стартовая страница получила более четкий и минималистический дизайн. Также оптимизиован запуск и упрощено добавление новых новостных лент. Если у вас широкоэкранный монитор, то вы наверняка оцените перемещение панели навигации влево, что оптимизирует свободное пространство для более комфортного просмотра страниц. Но и это еще не все: в правом верхнем углу появилась кнопка гибкой кастомизации стартовой страницы, позволяющая быстро настраивать темы оформления и язык новостной секции.

Как и ранее, на стартовой странице можно размещать самые популярные и используемые сайты ("Экспресс-Панель"). Нажав на иконку сердечка на панели навигации, вы перейдете в меню "Закладки", где сможете организовать и каталогизировать все нужные ссылки. Раздел "Рекомендации" переименован в "Новости", но его функциональное назначение осталось прежним - каталог новостных лент от различных источников на разную тематику (Авто, Бизнес, Еда, Здоровье, Спорт, Технологии и т.д.). Появилось новое меню "Вкладки", показывающее все открытые в данный момент страницы. Кроме того, на панели инструментов добавлен быстрый переход в раздел "История", помогающий легко находить посещенные ранее сайты и очищать историю серфинга.

Большое внимание уделено пользователям операционки Windows 10 - поддерживаются нативные уведомления, сенсорный режим, возможность перехода в полноэкранный режим и контекстное меню большего размера для тач-скринов, опция переключения цветовой гаммы и другое. А если вы используете в работе много расширений, то теперь для более легкого и удобного управления ими появилась специальная панель расширений.

Переработан режим «Opera Turbo» (режим сжатия), благодаря чему сохраняется высокая скорость загрузки веб-страниц даже при плохом интернет-соединении. Стоит отметить, что теперь можно легко синхронизировать все закладки между Opera для компьютера, Opera Mini для iOS и Opera для Android.

В целом, данный web-обозреватель является достаточно удобным браузером, который стал еще более стильным, простым и понятным в пользовании, позволяя комфортно серфить на просторах всемирной паутины.

Скачать OperaСкачать Opera 43.0.2442.1144 FinalРазмер файла: 39,39 Мб (Загрузок: 5 015 259)
Скриншоты Opera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)73 / 5 015 259
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Opera отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Opera

Диссантник про Opera 43.0.2442.806 Final [18-02-2017]

Скажу проще,сейчас опера лучше чем когда либо была,а кому не нравиться,не хер заходить и писать всякую чушь.
6 | 2 | Ответить

наталия в ответ Диссантник про Opera 43.0.2442.806 Final [19-02-2017]

для того и существует форум............хочу поделится что опера отстой.............проверила
1 | 11 | Ответить

Аурик про Opera 43.0.2442.806 Final [17-02-2017]

Встроенный блокировщик рекламы в Опере лучше отключить - он малоэффективен, пропускает всплывающие окна, появление "левых" вкладок и т.п.
Установите взамен расширение AdBlock, оно работает на порядок лучше.
1 | | Ответить

Борис про Opera 42.0.2393.137 Final [04-02-2017]

Opera уверенно вытесняет Internet Explorer с последних позиций. Разрабы добились своего: при одном взгляде на новые версии "Оперы" меня тянет на рвоту. Более неудобного броузера сейчас не найти.
1 | 13 | Ответить

валерий про Opera 41.0.2353.56 Final [20-11-2016]

VPN так и не работает,стали часто не запускаться сервисы Яндекса.А так красивый,легкий в настройках.
4 | 9 | Ответить

Семен про Opera 41.0.2353.56 Final [19-11-2016]

После обновления до 41 версии,как из рога изобилия посыпались игровые,порно-сайты.Не удается заблокировать.Что делать?
1 | 30 | Ответить

hghkgj в ответ Семен про Opera 42.0.2393.94 Final [13-01-2017]

У тебя вирус.
2 | 1 | Ответить

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