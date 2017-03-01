Opera - абсолютно новая версия удобного и многофункционального браузера от норвежских разработчиков, обладающего всеми необходимыми возможностями для удобной, продуктивной и безопасной работы в интернете.

В новой версии интерфейс стал намного проще и интуитивно доступней, а стартовая страница получила более четкий и минималистический дизайн. Также оптимизиован запуск и упрощено добавление новых новостных лент. Если у вас широкоэкранный монитор, то вы наверняка оцените перемещение панели навигации влево, что оптимизирует свободное пространство для более комфортного просмотра страниц. Но и это еще не все: в правом верхнем углу появилась кнопка гибкой кастомизации стартовой страницы, позволяющая быстро настраивать темы оформления и язык новостной секции.

Как и ранее, на стартовой странице можно размещать самые популярные и используемые сайты ("Экспресс-Панель"). Нажав на иконку сердечка на панели навигации, вы перейдете в меню "Закладки", где сможете организовать и каталогизировать все нужные ссылки. Раздел "Рекомендации" переименован в "Новости", но его функциональное назначение осталось прежним - каталог новостных лент от различных источников на разную тематику (Авто, Бизнес, Еда, Здоровье, Спорт, Технологии и т.д.). Появилось новое меню "Вкладки", показывающее все открытые в данный момент страницы. Кроме того, на панели инструментов добавлен быстрый переход в раздел "История", помогающий легко находить посещенные ранее сайты и очищать историю серфинга.

Большое внимание уделено пользователям операционки Windows 10 - поддерживаются нативные уведомления, сенсорный режим, возможность перехода в полноэкранный режим и контекстное меню большего размера для тач-скринов, опция переключения цветовой гаммы и другое. А если вы используете в работе много расширений, то теперь для более легкого и удобного управления ими появилась специальная панель расширений.

Переработан режим «Opera Turbo» (режим сжатия), благодаря чему сохраняется высокая скорость загрузки веб-страниц даже при плохом интернет-соединении. Стоит отметить, что теперь можно легко синхронизировать все закладки между Opera для компьютера, Opera Mini для iOS и Opera для Android.

В целом, данный web-обозреватель является достаточно удобным браузером, который стал еще более стильным, простым и понятным в пользовании, позволяя комфортно серфить на просторах всемирной паутины.