MyCam 1.1 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате JPEG, BMP, а видео в MJPEG/MP3 AVI Экранные ножницы 2.4 сборка 1049 Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора SnagIt 13.1.1 build 7662 SnagIt - основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем SnagIt умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области, но и, например, записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку

Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS) FastStone Capture 8.4 FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием oCam Screen Recorder 366.0 oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и настройки прочих параметров. Можно задавать битрейт, FPS, указывать папку для сохранения