ABBYY Screenshot Reader для Windows

ABBYY Screenshot Reader 11.0.250

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Описание ABBYY Screenshot Reader 11.0.250Описание   Скачать ABBYY Screenshot Reader 11.0.250СКАЧАТЬ (240,74 Мб) Скриншоты ABBYY Screenshot Reader 11.0.250Скриншоты (2)   Статистика ABBYY Screenshot Reader 11.0.250Статистика   Отзывы о ABBYY Screenshot Reader 11.0.250Отзывы (10)  
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4.66 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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ABBYY Screenshot Reader — простая и удобная программа для создания снимков любой области экрана. Она поможет сохранить изображение всего экрана, окна приложения или выделенной вручную области.

Главная отличительная особенность заключается в том, что используя ABBYY Screenshot Reader, вы сможете не только создавать снимки необходимой области экрана, но и при необходимости распознать из него текст и сохранить в редактируемый формат. Это удобно в случае, если текст нельзя скопировать обычным образом, например в анимированных роликах, в PDF-файлах, мультимедийных презентациях, графических изображениях.

Программа распознает тексты на 179 языках.

Скриншоты ABBYY Screenshot Reader:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 250 руб.
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 42 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Распознавание

Отзывы о программе ABBYY Screenshot Reader

Иван про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [30-10-2013]

программа очень удобная, тем не менее хотелось бы чтобы разрешение снимка было бы повыше хотя бы раз в 5-ть. это требуется если нужно распечатать какие-то фрагменты с увеличением. в данной версии распечатки получаются размытыми. есть ли обновления на эту тему?
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(ерж про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [14-06-2013]

Спасибо сайту за отличную программу.
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Денис про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [18-05-2013]

Просто пробник с лицензионного сайта. на 120 дней с окном рекламы.
| 12 | Ответить

yur про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [13-11-2012]

Клаcсная программа! Рекомендую. Очень помогfет в работе, когда текст с ПДФ не копируется обычным способом.
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Klipsa про ABBYY Screenshot Reader 9.0 [04-10-2012]

Отличная программа!! Спасибо!!!!
| 2 | Ответить

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