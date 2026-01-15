Greenshot для Windows

Greenshot - небольшая и простая в использовании утилита для снятия скриншотов, с помощью которой можно легко делать снимки заданной произвольной области, активного окна, всего экрана или отдельного объекта.

Также программа предоставляет возможность редактировать полученные скриншоты, например наносить текст, добавлять стрелки и символы, обрезать и затемнять выбранные участки изображения.

При создании скриншота можно выбрать предпочтительные действия: открыть картинку в редакторе, скопировать ее в буфер обмена, отправить на принтер или сохранить в файл. Результат работы можно сохранить в форматах jpg, gif, png или bmp. Поддерживаются "горячие" клавиши.

Что нового в Greenshot 1.3.312?
  • Исправлены ошибки
Екатерина про Greenshot 1.3.235 [11-04-2022]

Установщик почему-то не запускается
Андрей про Greenshot 1.2.10.6 [28-04-2021]

Отличная программа, подсмотрел как ее используют на работе (строительный супермаркет Оби) для автоматической печати скриншота экрана. Дома установил, чтобы можно было делать много скриншотов подряд и все они сохранялись бы в нужной папке. Весит немного, рекламы нет, РУССКИЙ ЯЗЫК выбираем при установке! Супер!
Vitalij про Greenshot 1.2.9.129 [24-06-2017]

Заменил этой программой PicPick и очень доволен. При небольшом весе имеет функции, которых и у платных нет, например - Затемнение...
Игорь про Greenshot 1.2.9.129 [09-05-2017]

Нет русского языка в установщике
Kron в ответ Игорь про Greenshot 1.2.9.129 [10-05-2017]

Ну так написано же "Интерфейс - Английский, Немецкий"!
ZZ про Greenshot 1.2.6.12 [24-10-2015]

Очень хорошая программа, бесплатная. Скачивать русский язык отдельно не обязательно, во время установки будет опция установки дополнительных языков.
