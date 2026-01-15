Greenshot для Windows
|Оценка:
|3.64/5 голосов - 164
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
1.3.312
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Thomas Braun, Jens Klingen, Robin Krom
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
5 / 23 362
|Размер:
|3.78 Мб
Greenshot - небольшая и простая в использовании утилита для снятия скриншотов, с помощью которой можно легко делать снимки заданной произвольной области, активного окна, всего экрана или отдельного объекта.
Также программа предоставляет возможность редактировать полученные скриншоты, например наносить текст, добавлять стрелки и символы, обрезать и затемнять выбранные участки изображения.
При создании скриншота можно выбрать предпочтительные действия: открыть картинку в редакторе, скопировать ее в буфер обмена, отправить на принтер или сохранить в файл. Результат работы можно сохранить в форматах jpg, gif, png или bmp. Поддерживаются "горячие" клавиши.
- Исправлены ошибки
Отзывы о программе Greenshot
Андрей про Greenshot 1.2.10.6 [28-04-2021]
Отличная программа, подсмотрел как ее используют на работе (строительный супермаркет Оби) для автоматической печати скриншота экрана. Дома установил, чтобы можно было делать много скриншотов подряд и все они сохранялись бы в нужной папке. Весит немного, рекламы нет, РУССКИЙ ЯЗЫК выбираем при установке! Супер!
Vitalij про Greenshot 1.2.9.129 [24-06-2017]
Заменил этой программой PicPick и очень доволен. При небольшом весе имеет функции, которых и у платных нет, например - Затемнение...
Kron в ответ Игорь про Greenshot 1.2.9.129 [10-05-2017]
Ну так написано же "Интерфейс - Английский, Немецкий"!
ZZ про Greenshot 1.2.6.12 [24-10-2015]
Очень хорошая программа, бесплатная. Скачивать русский язык отдельно не обязательно, во время установки будет опция установки дополнительных языков.
