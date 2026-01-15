Greenshot - небольшая и простая в использовании утилита для снятия скриншотов, с помощью которой можно легко делать снимки заданной произвольной области, активного окна, всего экрана или отдельного объекта.

Также программа предоставляет возможность редактировать полученные скриншоты, например наносить текст, добавлять стрелки и символы, обрезать и затемнять выбранные участки изображения.

При создании скриншота можно выбрать предпочтительные действия: открыть картинку в редакторе, скопировать ее в буфер обмена, отправить на принтер или сохранить в файл. Результат работы можно сохранить в форматах jpg, gif, png или bmp. Поддерживаются "горячие" клавиши.