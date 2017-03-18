Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей. Возможности Audacity:

Отзывы о программе Audacity Наталия Вместе с установкой программы закачивается куча всякого ненужного дерьма! Если вы не уверены - не скачивайте программу! замучаетесь потом чистить свой компьютер.

7 | 1 | Ответить юзь Наталия всегда можно скачать с официального сайта.

4 | 1 | Ответить юзеръ Наталия Существует оф.сайт программы - без ненужного дерьма.

4 | 4 | Ответить Меломанка Классная программа! Простая и понятная. После неё все записи звучат иначе, сочнее. На стерео системе эффект сильно заметный. Хорошо разделяет низкие и высокие частоты. Наслаждаюсь качественной музыкой.

1 | 1 | Ответить Анна Любимая прога, на работе все в ней делаю, только этот кодек Lame скачать- и ноу проблем. Реальное спасибо разработчикам,для несложных музыкальных работ- самое то!

1 | 1 | Ответить ПАВЕл я ввобще не заморачивался, сохранял файлы в wav, а потом конвертировал в MP3 другой прграммой

1 | | Ответить Евгений Не гавно не версия!

2.0.6 ЛУЧШЕ!

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