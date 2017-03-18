юзеръ в ответ Наталия про Audacity 2.1.1 [20-06-2016]
Существует оф.сайт программы - без ненужного дерьма. 4 | 4 | Ответить
Меломанка про Audacity 2.1.1 [06-03-2016]
Классная программа! Простая и понятная. После неё все записи звучат иначе, сочнее. На стерео системе эффект сильно заметный. Хорошо разделяет низкие и высокие частоты. Наслаждаюсь качественной музыкой. 1 | 1 | Ответить
Анна про Audacity 2.1.1 [09-12-2015]
Любимая прога, на работе все в ней делаю, только этот кодек Lame скачать- и ноу проблем. Реальное спасибо разработчикам,для несложных музыкальных работ- самое то! 1 | 1 | Ответить
ПАВЕл про Audacity 2.1.1 [07-12-2015]
я ввобще не заморачивался, сохранял файлы в wav, а потом конвертировал в MP3 другой прграммой 1 | | Ответить