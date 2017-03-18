Audacity для Windows

Audacity 2.1.3

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Описание Audacity 2.1.3Описание   Скачать Audacity 2.1.3СКАЧАТЬ (25,86 Мб) Скриншоты Audacity 2.1.3Скриншоты (5)   Статистика Audacity 2.1.3Статистика   Отзывы о Audacity 2.1.3Отзывы (61)  
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4.33 из 5, всего оценок - 249
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей.

Возможности Audacity:

  • Запись с микрофона, линейного входа или других источников с возможностью одновременного прослушивания имеющихся дорожек;
  • Оцифровка аналоговых записей (кассет, грампластинок);
  • Импорт и экспорт файлов в форматах WAV, MP3, AIFF, AU, и Ogg Vorbis;
  • Базовые операции редактирвоания файлов (вырезание, копирование, вставка и удаление);
  • Изменение и сведение неограниченного числа дорожек;
  • Смена высоты тона без изменения темпа и наоборот;
  • Удаление статического шума, гула, шипения и других постоянных шумовых дефектов записи;
  • Подстройка громкости при помощи компрессора, эффекта усиления и или нормализации;
  • Разнообразные встроенные эффекты (Эхо, Фейзер, Wahwah, Разворот и т.д.). Создание своих эффектов на языке Nyquist;
  • Сведение дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим преобразованием до заданны характеристик в режиме реального времени;
  • Детальный анализ частотных характеристик и спектрографический режим отображения дорожек;
  • Результаты могут сохраняться во множество форматов, обеспечиваемых библиотекой libsndfile.
Скриншоты Audacity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)47 / 199 743
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Запись звука, голоса
 Программа Audacity отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Audacity

Наталия про Audacity 2.1.1 [14-03-2016]

Вместе с установкой программы закачивается куча всякого ненужного дерьма! Если вы не уверены - не скачивайте программу! замучаетесь потом чистить свой компьютер.
7 | 1 | Ответить

юзь в ответ Наталия про Audacity 2.1.1 [13-06-2016]

всегда можно скачать с официального сайта.
4 | 1 | Ответить

юзеръ в ответ Наталия про Audacity 2.1.1 [20-06-2016]

Существует оф.сайт программы - без ненужного дерьма.
4 | 4 | Ответить

Меломанка про Audacity 2.1.1 [06-03-2016]

Классная программа! Простая и понятная. После неё все записи звучат иначе, сочнее. На стерео системе эффект сильно заметный. Хорошо разделяет низкие и высокие частоты. Наслаждаюсь качественной музыкой.
1 | 1 | Ответить

Анна про Audacity 2.1.1 [09-12-2015]

Любимая прога, на работе все в ней делаю, только этот кодек Lame скачать- и ноу проблем. Реальное спасибо разработчикам,для несложных музыкальных работ- самое то!
1 | 1 | Ответить

ПАВЕл про Audacity 2.1.1 [07-12-2015]

я ввобще не заморачивался, сохранял файлы в wav, а потом конвертировал в MP3 другой прграммой
1 | | Ответить

Евгений про Audacity 2.1.0 [27-06-2015]

Не гавно не версия!
2.0.6 ЛУЧШЕ!
1 | 6 | Ответить

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