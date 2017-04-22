Dr.Web для Windows

Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)

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Описание Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)Описание   Скачать Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)СКАЧАТЬ (191,63 Мб) Скриншоты Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)Скриншоты (6)   Статистика Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)Статистика   Отзывы о Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)Отзывы (792)  
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4.46 из 5, всего оценок - 1664
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Dr.Web - одна из самых популярных антивирусных программ. Надежно защищает систему от большинства известных и неизвестных типов вирусов, отслеживает вирусную активность в режиме реального времени. В свой состав включает: антиврус, брандмауэр, превентивную защиту, облако Dr.Web и почтовый антивирус.

Работает со всеми распространенными типами архиваторов и упаковщиков, обрабатывает почтовые вложения, HTML, скриптовые коды. Обеспечивает проактивную защиту от вредоносных программ, защиту от хакерских атак, предоставляет контроль над файлами HOSTS, возможность загрузки драйверов и многое другое.

Особенности антивруса:

  • Сканер Dr.Web производит антивирусную проверку ПК по запросу пользователя или по расписанию
  • Антируткит Dr.Web (Anti-rootkit API, arkapi) - производит фоновое сканирование на руткиты и arkapi. Реализована нейтрализации активных угроз и подсистема фонового сканирования
  • Превентивная защита защищает компьютер от заражения путем блокирования автоматической модификации критических объектов Windows, а также контроля некоторых небезопасных действий
  • ShellGuard - технология несигнатурной (поведенческой) блокировки Dr.Web Process Heuristic убережет от атак с использованием уязвимостей "нулевого дня"
  • HyperVisor - усиленный контроль работы всех программ и самой ОС с использованием возможностей современных аппаратных платформ
  • SpIDer Guard - осуществляет проверку файлов и памяти "на лету", позволяет обнаружить проявления вирусной активности, постоянно находится в оперативной памяти
  • SpIDer Mail - перехватывает обращения любых почтовых клиентов компьютера к почтовым серверам по протоколам POP3/SMTP/IMAP4/NNTP, обнаруживает и обезвреживает почтовые вирусы до получения писем почтовым клиентом с сервера или до отправки письма на почтовый сервер. Может осуществлять проверку корреспонденции на спам
  • Firewall - персональный межсетевой экран, предназначенный для защиты системы от несанкционированного доступа извне и предотвращения утечки важных данных по сети
  • Модуль обновления
  • SpIDer Agent - модуль, с помощью которого осуществляется настройка и управление работой компонентов Антивируса
Что нового в Dr.Web 11.0 (от 19.04.2017)?
  • Обновление антируткитного модуля Dr.Web Anti-rootkit API
  • Обновление  модуля Dr.Web SysInfo
  • Обновление модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect (11.01.09.04140).
  • В модуле самозащиты была устранена причина возможного появления критической ошибки системы (BSOD).
Скриншоты Dr.Web:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)72 / 683 236
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Dr.Web

GarrusEn про Dr.Web 11.0 (от 20.02.2017) [14-04-2017]

12 лет лицензии. Никаких проблем. Ни одного вируса. Откуда вы добываете проблемы? Часто главным вирусом является прокладка между стулом и могитором, и с всевышней силой этого объекта не справится ни один антивирус.
| 1 | Ответить

dorik про Dr.Web 11.0 (от 20.02.2017) [15-03-2017]

Так себе,лучше какой-нибудь.
20 | 1 | Ответить

андрей про Dr.Web 11.0 (от 10.01.2017) [19-01-2017]

гадости про веб пишут конкуренты у меня веб с 2007 года никаких проблем лажу где угодно и качаю что хочу коробочный продукт покупаем на пару с другом - 2 000 помоему нормально взяли в декабре 2016 след. продление в марте 2019 что ещё желать ? я доволен
1 | 13 | Ответить

хрюня в ответ андрей про Dr.Web 11.0 (от 10.01.2017) [01-02-2017]

у тебя и винда наверное тоже коробочная и железо куплено целым а не зборная...и группа инвалидности есть скорее всего
8 | 7 | Ответить

сергей про Dr.Web 11.0 (от 30.11.2016) [08-01-2017]

пользовался Др.Веб 7 лет. Все ОК было. Установил последнюю версию версию демо и др.веб не дает выйти в интернет.Отключаю -все нормально. Вин 10х32. Снес и пользуюсь пока защитником виндовс.На десятке защитник нормальный. Тех поддержка веба действительно плохая и советуют писать, а ответа нет. Раньше подключался инженер по удаленке и решал проблемы, а сейчас всем пофигу. Попробую переустановить и поковыряться с настройками, но управление настройками изменилось в худшую сторону. АВ стал тяжелее и старый комп возможно работать будет медленнее. Миллион файлов проверяет очень долго- ночь и пол дня.А так сам АВ был раньше не плохой.А как сейчас-увидим.
3 | | Ответить

irkanet про Dr.Web 11.0 (от 01.11.2016) [16-11-2016]

Всё бы ничего, настройки с прошлых версий не особо изменились, разобраться не сложно, НО жрёт ресурсы не по детски, 4 ядра по 4,2 ГГц, 8 Гб оперативки, а снижение производительности есть. Не ожидал такого. Крайне недоволен, жаль потраченного времени на возню с настройкой, в надежде что-то поправить, ну и денег конечно тоже жаль..
1 | 2 | Ответить

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