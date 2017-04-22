Работает со всеми распространенными типами архиваторов и упаковщиков, обрабатывает почтовые вложения, HTML, скриптовые коды. Обеспечивает проактивную защиту от вредоносных программ, защиту от хакерских атак, предоставляет контроль над файлами HOSTS, возможность загрузки драйверов и многое другое.

Dr.Web - одна из самых популярных антивирусных программ. Надежно защищает систему от большинства известных и неизвестных типов вирусов, отслеживает вирусную активность в режиме реального времени. В свой состав включает: антиврус, брандмауэр, превентивную защиту, облако Dr.Web и почтовый антивирус.

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ