Dr.Web - одна из самых популярных антивирусных программ. Надежно защищает систему от большинства известных и неизвестных типов вирусов, отслеживает вирусную активность в режиме реального времени. В свой состав включает: антиврус, брандмауэр, превентивную защиту, облако Dr.Web и почтовый антивирус.
Работает со всеми распространенными типами архиваторов и упаковщиков, обрабатывает почтовые вложения, HTML, скриптовые коды. Обеспечивает проактивную защиту от вредоносных программ, защиту от хакерских атак, предоставляет контроль над файлами HOSTS, возможность загрузки драйверов и многое другое.
Особенности антивруса:
Сканер Dr.Web производит антивирусную проверку ПК по запросу пользователя или по расписанию
Антируткит Dr.Web (Anti-rootkit API, arkapi) - производит фоновое сканирование на руткиты и arkapi. Реализована нейтрализации активных угроз и подсистема фонового сканирования
Превентивная защита защищает компьютер от заражения путем блокирования автоматической модификации критических объектов Windows, а также контроля некоторых небезопасных действий
ShellGuard - технология несигнатурной (поведенческой) блокировки Dr.Web Process Heuristic убережет от атак с использованием уязвимостей "нулевого дня"
HyperVisor - усиленный контроль работы всех программ и самой ОС с использованием возможностей современных аппаратных платформ
SpIDer Guard - осуществляет проверку файлов и памяти "на лету", позволяет обнаружить проявления вирусной активности, постоянно находится в оперативной памяти
SpIDer Mail - перехватывает обращения любых почтовых клиентов компьютера к почтовым серверам по протоколам POP3/SMTP/IMAP4/NNTP, обнаруживает и обезвреживает почтовые вирусы до получения писем почтовым клиентом с сервера или до отправки письма на почтовый сервер. Может осуществлять проверку корреспонденции на спам
Firewall - персональный межсетевой экран, предназначенный для защиты системы от несанкционированного доступа извне и предотвращения утечки важных данных по сети
Модуль обновления
SpIDer Agent - модуль, с помощью которого осуществляется настройка и управление работой компонентов Антивируса
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ
Отзывы о программе Dr.Web
GarrusEn про Dr.Web 11.0 (от 20.02.2017) [14-04-2017]
12 лет лицензии. Никаких проблем. Ни одного вируса. Откуда вы добываете проблемы? Часто главным вирусом является прокладка между стулом и могитором, и с всевышней силой этого объекта не справится ни один антивирус. | 1 | Ответить
dorik про Dr.Web 11.0 (от 20.02.2017) [15-03-2017]
андрей про Dr.Web 11.0 (от 10.01.2017) [19-01-2017]
гадости про веб пишут конкуренты у меня веб с 2007 года никаких проблем лажу где угодно и качаю что хочу коробочный продукт покупаем на пару с другом - 2 000 помоему нормально взяли в декабре 2016 след. продление в марте 2019 что ещё желать ? я доволен 1 | 13 | Ответить
хрюня в ответ андрей про Dr.Web 11.0 (от 10.01.2017) [01-02-2017]
у тебя и винда наверное тоже коробочная и железо куплено целым а не зборная...и группа инвалидности есть скорее всего 8 | 7 | Ответить
сергей про Dr.Web 11.0 (от 30.11.2016) [08-01-2017]
пользовался Др.Веб 7 лет. Все ОК было. Установил последнюю версию версию демо и др.веб не дает выйти в интернет.Отключаю -все нормально. Вин 10х32. Снес и пользуюсь пока защитником виндовс.На десятке защитник нормальный. Тех поддержка веба действительно плохая и советуют писать, а ответа нет. Раньше подключался инженер по удаленке и решал проблемы, а сейчас всем пофигу. Попробую переустановить и поковыряться с настройками, но управление настройками изменилось в худшую сторону. АВ стал тяжелее и старый комп возможно работать будет медленнее. Миллион файлов проверяет очень долго- ночь и пол дня.А так сам АВ был раньше не плохой.А как сейчас-увидим. 3 | | Ответить
irkanet про Dr.Web 11.0 (от 01.11.2016) [16-11-2016]
Всё бы ничего, настройки с прошлых версий не особо изменились, разобраться не сложно, НО жрёт ресурсы не по детски, 4 ядра по 4,2 ГГц, 8 Гб оперативки, а снижение производительности есть. Не ожидал такого. Крайне недоволен, жаль потраченного времени на возню с настройкой, в надежде что-то поправить, ну и денег конечно тоже жаль.. 1 | 2 | Ответить