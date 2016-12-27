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ES Проводник для Android

ES Проводник 4.1.5.4 для Android

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Описание ES Проводник 4.1.5.4 для AndroidОписание   Скачать ES Проводник 4.1.5.4 для AndroidСКАЧАТЬ (9,36 Мб) Скриншоты ES Проводник 4.1.5.4 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика ES Проводник 4.1.5.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ES Проводник 4.1.5.4 для AndroidОтзывы (22)  
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4.15 из 5, всего оценок - 274
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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ES Проводник - отличный файловый менеджер для Android-устройств с расширенными возможностями. Присутствует несколько режимов отображения файлов, встроенный администратор приложений, возможность работы с локальными и сетевыми данными, извлечение ZIP и RAR-архивов, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Стандартные операции при работе с файлами (вырезать/копировать/вставить, переместить, создание/удаление, переименовать, поиск, поделиться файлом, отправить, скрыть, создание ярлыка и закладки).
  • Установка приложений и проверка архивированных файлов.
  • Поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
  • Администратор приложений.
  • Резервное копирование и создание ярлыков для приложений.
  • Возможность управлять файлами телефона со своего компьютера при помощи удаленного менеджера файлов.
  • Сжатие и восстановление ZIP файлов.
  • Распаковка ZIP и RAR архивов.
  • Создание зашифрованных ZIP файлов (AES 256 bit).
  • Доступ к домашнему ПК с помощью WiFi с SMB.
  • Управление файлами на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах.
  • Просмотр файлов с помощью Bluetooth.
  • Поддержка OBEX FTP .
  • Встроенный диспетчер задач.
  • Очистка кеша и менеджер автозапуска
  • Управление жестами и многое другое.
Что нового в ES Проводник 4.1.5.4 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ES Проводник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 323 921
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
 Программа ES Проводник отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ES Проводник

Александр про ES Проводник 4.1.2.2 для Android [03-08-2016]

Как в новой версии поменять цвет?Почему изчезла ТЕМА?
Лучшее враг хорошего!
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sergio про ES Проводник 3.2.3.1 для Android [10-12-2014]

Отличная прога,даже установленные программы по блютуз можно передать,плохо что на буржуйском. 3.1.5.1 пока буду пользоваться.
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valerchic про ES Проводник 3.2.1.2 для Android [26-10-2014]

А он архивы распаковывает? Вроде бы версия 1.6.1.7 распаковывает.
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Jack про ES Проводник 3.2.0 для Android [10-09-2014]

Прога в цвет!
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Fannny про ES Проводник 3.1.3 для Android [09-05-2014]

Отличное приложение! Вот тут смотрел обзор ES Проводник на Андроид - http://help-android.org.ua/load/obzory_igr_i_prilozhenij_android/es_provodnik_na_android/2-1-0-278
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