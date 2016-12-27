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4.15 из 5, всего оценок - 274 Рейтинг программы - 4.15 из 5

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5 ES Проводник - отличный файловый менеджер для Android-устройств с расширенными возможностями. Присутствует несколько режимов отображения файлов, встроенный администратор приложений, возможность работы с локальными и сетевыми данными, извлечение ZIP и RAR-архивов, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр. Ключевые особенности приложения: Стандартные операции при работе с файлами (вырезать/копировать/вставить, переместить, создание/удаление, переименовать, поиск, поделиться файлом, отправить, скрыть, создание ярлыка и закладки).

Установка приложений и проверка архивированных файлов.

Поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.

Администратор приложений.

Резервное копирование и создание ярлыков для приложений.

Возможность управлять файлами телефона со своего компьютера при помощи удаленного менеджера файлов.

Сжатие и восстановление ZIP файлов.

Распаковка ZIP и RAR архивов.

Создание зашифрованных ZIP файлов (AES 256 bit).

Доступ к домашнему ПК с помощью WiFi с SMB.

Управление файлами на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах.

Просмотр файлов с помощью Bluetooth.

Поддержка OBEX FTP .

Встроенный диспетчер задач.

Очистка кеша и менеджер автозапуска

Управление жестами и многое другое. Что нового в ES Проводник 4.1.5.4 для Android?

Исправлены ошибки.