ES Проводник - отличный файловый менеджер для Android-устройств с расширенными возможностями. Присутствует несколько режимов отображения файлов, встроенный администратор приложений, возможность работы с локальными и сетевыми данными, извлечение ZIP и RAR-архивов, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
Ключевые особенности приложения:
Стандартные операции при работе с файлами (вырезать/копировать/вставить, переместить, создание/удаление, переименовать, поиск, поделиться файлом, отправить, скрыть, создание ярлыка и закладки).
Установка приложений и проверка архивированных файлов.
Поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive (SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и пр.
Администратор приложений.
Резервное копирование и создание ярлыков для приложений.
Возможность управлять файлами телефона со своего компьютера при помощи удаленного менеджера файлов.
Сжатие и восстановление ZIP файлов.
Распаковка ZIP и RAR архивов.
Создание зашифрованных ZIP файлов (AES 256 bit).
Доступ к домашнему ПК с помощью WiFi с SMB.
Управление файлами на FTP, FTPS, SFTP и WebDAV серверах.