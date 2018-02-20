Яндекс.Браузер 18.1.1.839

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Google Chrome 64.0.3282.168

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Opera 12.18

Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной