Avant Browser для Windows

Avant Browser 2018 build 01

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Avant Browser 2018 build 01Описание   Скачать Avant Browser 2018 build 01СКАЧАТЬ (87 Мб) Скриншоты Avant Browser 2018 build 01Скриншоты (4)   Статистика Avant Browser 2018 build 01Статистика   Отзывы о Avant Browser 2018 build 01Отзывы (194)  
Оцените программу!
4.52 из 5, всего оценок - 432
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avant Browser - это новое название старого мультиоконного веб-браузера IE Opera, построенного с использованием технологии MDI и обладающего целым рядом полезных возможностей, среди которых можно выделить такие, как блокиратор всплывающих окошек, встроенный чистильщик ненужных файлов, дополнительные возможности по обработке веб-страниц и полная совместимость со всеми версиями Internet Explorer. Кроме всего, этого Avant Browser обладает завидным быстродействием и стабильностью в работе.

Что нового в Avant Browser 2018 build 01?
  • Обновлен движок Chrome до 64.0.3282.167
  • Обновлен движок Firefox до 58.0.2.6618
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Avant Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 139 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Яндекс.Браузер 18.1.1.839

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Google Chrome 64.0.3282.168

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Opera 12.18

Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной

Opera 51.0.2830.34 Final

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,

Mozilla Firefox 58.0.2

Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция

Google Chrome Portable 64.0.3282.140

Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome

скачать Adguard

Отзывы о программе Avant Browser

Борис про Avant Browser 2017 build 12 [03-12-2017]

после обновления при просмотре некоторых программ Выбрасывает рекламу и на ее середине зависает. Перехожу по той же ссылке на другой браузер- все в порядке.Плохо сохраняет пароли. Постоянно навязчиво лезет вперед яндекс.Такое ощущение,что каждое обновление ухудшает работу браузера. Пользуюсь больше 10 лет т.к. нравится система работы с закладками, но сейчас под рукой обязательно google chrome из-за паролей и работы без зависаний.
| 4 | Ответить

Бурик Борисович про Avant Browser 2017 build 2 [09-02-2017]

Браузер неплохой, но:
1) Avant браузер не хочет скачивать фильм с одного из сайтов. Другой браузер скачивает без проблем.
2) Кнопки дополнений не видны даже если видна панель "Кнопки дополнений". Использую движок Mozilla Firefox.
3) Немного другой механизм закрытия вкладок, но к этому легко привыкаешь.
2 | 2 | Ответить

вака про Avant Browser 2017 build 2 [05-02-2017]

хороший браузер.Работает очень хорошо.спасибо большое.
9 | | Ответить

Владимир про Avant Browser 2016 build 17 [01-12-2016]

Понравился очень, удобный и быстрый. Закачки видео делал чудесно.
Но после каких-то обновлений уже полгода как не попадается рабочая версия.
Не программа - а куча мусора на экране. Дебилы дообновляли.
| | Ответить

Мутный про Avant Browser 2016 build 17 [28-11-2016]

Не совсем корректный,непонятно только одно зачем эксплорер то
нужен -лучше бы оставили лису и хром -мудрить не надо.Возможны ошибки-но по настройкам весьма удобен.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (194) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 