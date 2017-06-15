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5 Bopup Messenger — программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Простой, легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, расчитанных на использование в корпоративной среде.



С помощью Bopup Messenger вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, гиперссылок, смайликов и т.д. Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля всей среды обмена мгновенными сообщениями и файлами. Поддерживается импорт учетных записей из Active Directory (LDAP) каталога.



Ключевые возможности Bopup Messenger: Удобный и логичный пользовательский интерфейс.

Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются с помощью мощных криптоалгоритмов.

Поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей.

Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места.

Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching. Может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.

Доступен полный архив всех сообщений и переданных документов с возможностью просмотра, поиска и вывода данных на печать.

Поддерживается режим автоматической установки обновлений. Bopup Messenger для Android Что нового в Bopup Messenger 6.8.8.12010?

Улучшения в работе программы