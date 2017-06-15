Bopup Messenger — программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Простой, легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, расчитанных на использование в корпоративной среде.
С помощью Bopup Messenger вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, гиперссылок, смайликов и т.д. Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля всей среды обмена мгновенными сообщениями и файлами. Поддерживается импорт учетных записей из Active Directory (LDAP) каталога.
Ключевые возможности Bopup Messenger:
Удобный и логичный пользовательский интерфейс.
Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются с помощью мощных криптоалгоритмов.
Поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей.
Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места.
Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching. Может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
Доступен полный архив всех сообщений и переданных документов с возможностью просмотра, поиска и вывода данных на печать.
Поддерживается режим автоматической установки обновлений.