Bopup Messenger для Windows

Bopup Messenger 6.8.8.12010

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Описание Bopup Messenger 6.8.8.12010Описание   Скачать Bopup Messenger 6.8.8.12010СКАЧАТЬ (1,98 Мб) Скриншоты Bopup Messenger 6.8.8.12010Скриншоты (6)   Статистика Bopup Messenger 6.8.8.12010Статистика   Отзывы о Bopup Messenger 6.8.8.12010Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Bopup Messenger — программа-клиент для обмена зашифрованными сообщениями и файлами разработанная для применения как в локальных сетях так и масштабах объединенных сетей нескольких предприятий и организаций. Простой, легкий и удобный в использовании, данный клиент отвечает большинству требований, расчитанных на использование в корпоративной среде.

С помощью Bopup Messenger вы можете легко объединить сотрудников из всех офисов и отделений организации в единую систему обмена сообщениями с возможностями отправки файлов, гиперссылок, смайликов и т.д. Централизованная клиент-сервер архитектура предлагает мощные и гибкие средства для управления и контроля всей среды обмена мгновенными сообщениями и файлами. Поддерживается импорт учетных записей из Active Directory (LDAP) каталога.

Ключевые возможности Bopup Messenger:

  • Удобный и логичный пользовательский интерфейс.
  • Безопасность. Все передаваемые сообщения и файлы шифруются с помощью мощных криптоалгоритмов.
  • Поддерживаются несколько режимов авторизации пользователей.
  • Возможность организовывать собственный список контактов и последующий доступ к нему из любого рабочего места.
  • Полная поддержка сред Terminal Server, Citrix и Fast User Switching. Может быть использован одновременно несколькими сотрудниками работающими на одном и том же сервере.
  • Доступен полный архив всех сообщений и переданных документов с возможностью просмотра, поиска и вывода данных на печать.
  • Поддерживается режим автоматической установки обновлений.
Что нового в Bopup Messenger 6.8.8.12010?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Bopup Messenger:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 330 руб.
Ограничение в работе программы30 дней и 25 одновременных подключений к серверу
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 676
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Общение в сети
ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

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Отзывы о программе Bopup Messenger

Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]

Скачивается инсталятор, который грузит систему и просит доступ в интернет, хотя связь есть и окно не закрывается. Я выводы сделал - отстой.
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Циник в ответ Анонимус про Bopup Messenger 6.4.1.10807 [05-12-2014]

Речь о цифровой подписки пакета установки, сертификат тормозит, как понял.
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