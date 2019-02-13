Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров. С помощью этого приложения можно очень удобно и быстро обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Отзывы о программе Telegram Alex Mihail Каким образом вы имеете информацию, мол Телеграм по прежнему не предоставляет никому информацию? По написавшим Вам людям, предоставляющих ДЕЗИНФОРМАЦИЮ? Или тем же сплетням? Данная информация известна только УЗКОМУ кругу посвящённых! Так же как, и скайп, являющимся инструментом АНБ и только Э.Сноуден простейше раскрыл карты. Пока данные будут передаваться на сервер нельзя ни в чём быть уверенным. Не будьте самоуверенным! Самые надёжные мессенджеры это НЕ только с одним щифрованием (это почти у всех есть), а ещё и работающие сугубо по DHT и без оставления своих IP, разных телефонов и Логинов на сервере. Запомните это! Ваше упорство и наивность - вызывает улыбку.

3 | 5 | Ответить Иван Telegram для Windows - отсутсвует функция секретных чатов. Зато при каждом обновлении присылаются новые стикеры и эмодзи. Только кому это надо?!! Разве что малолеткам.

| | Ответить Mihail Хорошая программа, хочу еще добавить, те сплетни что трещат по поводу телеграмм сплошная лож для не знающих людей и для того что бы захаять, сам мессенджер намного лучше и имеет кучу преимуществ. Проверенно лично. По сравнению с Телеграм в ICQ с недавнего времени стали проверяться сообщения лично Роскомнадзорам. Павел Дуров по прежнему не предоставляет все данные пользователей Телеграм Роскомнадзору, все сообщения щифруются и удаляются с сервера.

1 | 1 | Ответить Alex Мессенджер Telegram вообще по сути мессенджером и не является!! Так как отсутствует видео в реальном времени.

В отличие от закрытого сервера, клиенты Telegram с открытым исходным кодом!! Второй камень в огород.

А тут взлом (подслушивание) клиента жертвы:

https://habrahabr.ru/company/pt/blog/283052/

Использует для авторизации номер телефона. Этого достаточно, что бы узнать практически все данные личности. Номер телефона — как паспорт. Использует внешние сервисы для хранения переписки!

Где же выход ??

Существует гораздо более защищённый мессенджер PrivalSystems http://asmlocator.ru/viewtopic.php?t=4

Аналог Skype. Есть видео и аудио связь. Передача файлов шифруется. Программа в активной разработке. Сервера не имеет, общается только по p2p. Проходит контроль всеми антивирусами, т.е. никаких данных не ворует и никуда не отправляет.

1 | 8 | Ответить Ivan "Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона" - сомнительная удобность. Эта функция вызвана необходимостью безопасности а не удобства

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