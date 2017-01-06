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Avidemux для Windows

Avidemux 2.6.18

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Описание Avidemux 2.6.18Описание   Скачать Avidemux 2.6.18СКАЧАТЬ (25,12 Мб) Скриншоты Avidemux 2.6.18Скриншоты (7)   Статистика Avidemux 2.6.18Статистика   Отзывы о Avidemux 2.6.18Отзывы (54)  
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4.23 из 5, всего оценок - 204
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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Avidemux - бесплатная программа для редактирования и обработки видео, а так же конвертирования файлов из одного формата в другой. Поддерживаются наиболее популярные видеоформаты, включая AVI, MPEG, MP4/MOV, OGM, ASF/WMV, MKV и FLV.

С помощью Avidemux можно производить базовые операции вырезания, копирования, вставки, удаления, изменения размера кадра, разбивки файла на несколько частей и т.д. Присутствуют всевозможные фильтры для изображения и звука (ресайзинг, деинтерлейсинг, IVTC, резкость, удаление шума и другие). Имеются готовые настройки для кодирования видео под некоторые популярные устройства (iPhone, iPod, PSP, Microsoft Zune). Встроенный калькулятор позволит рассчитать оптимальные параметры кодирования, когда важен размер получаемого файла.

Для конвертирования видеофайлов не требуется подключение каких-либо внешних кодеков или модулей, Avidemux распространяется в виде набора “все включено”. Кодеки x264, Xvid, LAME, TwoLAME, Aften и многие другие уже присутствуют в программе.

Скриншоты Avidemux:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)96 / 183 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Конверторы
 Программа Avidemux отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Avidemux

TT про Avidemux 2.6.10 [23-10-2015]

Пользовался версией Avidemux 2.5. Удалите ЭТО "П" со своих дисков и сайтов НАВСЕГДА. Редкостное "Г", даже 1 копейку за неё не дам...
2 | 8 | Ответить

Gosman про Avidemux 2.6.10 [27-08-2015]

Скажите, плиз, как открыть файл .dav?
| 8 | Ответить

Пострадавшая про Avidemux 2.6.8 [03-01-2015]

Плохой редактор. Ни один файл не открывает. Скачать такую программу не рекомендую никому! Оценка - ужасно.
1 | 24 | Ответить

Владимир про Avidemux 2.6.8 [31-10-2014]

Прога работает с мр4, и за это ей плюс с плюсом А для avi и пережима масса других программ более мозговаримых и качественных
2 | 9 | Ответить

Alex про Avidemux 2.6.8 [20-03-2014]

Фигня. Первые версии лучше работали. Последние долго маслают и глючат, Видеомастер (к примеру) перегоняет из mkv в mp4 раза в три быстрее.
1 | 6 | Ответить

Flex в ответ Alex про Avidemux 2.6.8 [02-08-2014]

У Видеомастера качество видео на выходе низкое, не зависимо от настроек. Да и таких расширенных настроек кодера как в Avidemux у него нет.
9 | | Ответить

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