Avidemux 2.6.18 Описание СКАЧАТЬ ( 25,12 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (54) Оцените программу!

4.23 из 5, всего оценок - 204 Рейтинг программы - 4.23 из 5

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5 Avidemux - бесплатная программа для редактирования и обработки видео, а так же конвертирования файлов из одного формата в другой. Поддерживаются наиболее популярные видеоформаты, включая AVI, MPEG, MP4/MOV, OGM, ASF/WMV, MKV и FLV.



С помощью Avidemux можно производить базовые операции вырезания, копирования, вставки, удаления, изменения размера кадра, разбивки файла на несколько частей и т.д. Присутствуют всевозможные фильтры для изображения и звука (ресайзинг, деинтерлейсинг, IVTC, резкость, удаление шума и другие). Имеются готовые настройки для кодирования видео под некоторые популярные устройства (iPhone, iPod, PSP, Microsoft Zune). Встроенный калькулятор позволит рассчитать оптимальные параметры кодирования, когда важен размер получаемого файла. Для конвертирования видеофайлов не требуется подключение каких-либо внешних кодеков или модулей, Avidemux распространяется в виде набора “все включено”. Кодеки x264, Xvid, LAME, TwoLAME, Aften и многие другие уже присутствуют в программе. Скриншоты Avidemux: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 96 / 183 683 Разработчик avidemux.org Последнее обновление 06.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы - Конверторы Отзывы о программе Avidemux TT Пользовался версией Avidemux 2.5. Удалите ЭТО "П" со своих дисков и сайтов НАВСЕГДА. Редкостное "Г", даже 1 копейку за неё не дам...

2 | 8 | Ответить Gosman Скажите, плиз, как открыть файл .dav?

| 8 | Ответить Пострадавшая Плохой редактор. Ни один файл не открывает. Скачать такую программу не рекомендую никому! Оценка - ужасно.

1 | 24 | Ответить Владимир Прога работает с мр4, и за это ей плюс с плюсом А для avi и пережима масса других программ более мозговаримых и качественных

2 | 9 | Ответить Alex Фигня. Первые версии лучше работали. Последние долго маслают и глючат, Видеомастер (к примеру) перегоняет из mkv в mp4 раза в три быстрее.

1 | 6 | Ответить Flex Alex У Видеомастера качество видео на выходе низкое, не зависимо от настроек. Да и таких расширенных настроек кодера как в Avidemux у него нет.

9 | | Ответить Читать все отзывы (54) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости