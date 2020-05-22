LosslessCut для Windows

LosslessCut 3.23.7

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Описание LosslessCut 3.23.7Описание   Скачать LosslessCut 3.23.7СКАЧАТЬ (89,91 Мб) Скриншоты LosslessCut 3.23.7Скриншоты (2)   Статистика LosslessCut 3.23.7Статистика   Отзывы о LosslessCut 3.23.7Отзывы (0)  
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LosslessCut - программное обеспечение для редактирования видео, с помощью которого можно быстро обрезать/вырезать фрагменты видео без перекодирования. Приложение отлично подходит для грубой обработки больших видеофайлов, взятых с видеокамеры, дрона и т.д.

Также присутствует возможность делать скриншоты в HD разрешении с JPEG/PNG видео в заданное пользователем время. Кроме этого программа позволяет включать более 2 потоков или удалять аудио дорожку, применять смещение временного кода и многое другое.

Ключевые возможности LosslessCut:

  • Обрезка большинства видео и аудио форматов без потерь.
  • Объединение без потерь произвольных файлов (с идентичными параметрами кодеков, например, с одной и той же камеры).
  • Редактирование потока без потерь.
  • Извлечение видео, аудио, субтитров и других дорожек из файла.
  • Скриншоты в полном разрешении из видео в формате JPEG/PNG.
  • Ручной ввод интервалов времени для обрезки нужных фрагментов.
  • Смещение временного кода.
  • Просмотр подробной информации о видео фрагментах.
  • Наличие инструмента для изменения метаданных вращения или ориентации в видео.
  • Экспорт/импорт данных в виде CSV файла.
  • И многое другое...
LosslessCut
LosslessCut
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе LosslessCut

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