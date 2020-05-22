LosslessCut - программное обеспечение для редактирования видео, с помощью которого можно быстро обрезать/вырезать фрагменты видео без перекодирования. Приложение отлично подходит для грубой обработки больших видеофайлов, взятых с видеокамеры, дрона и т.д.

Также присутствует возможность делать скриншоты в HD разрешении с JPEG/PNG видео в заданное пользователем время. Кроме этого программа позволяет включать более 2 потоков или удалять аудио дорожку, применять смещение временного кода и многое другое.

Ключевые возможности LosslessCut: