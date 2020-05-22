LosslessCut

Avidemux 2.7.5 / 2.7.4
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно
ВидеоМАСТЕР 12.6
ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331
Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и
Icecream Video Editor 2.09
Простая и бесплатная программа, которая позволяет редактировать видео и создавать новые ролики из фото и видео за несколько минут. Можно обрезать видео, добавлять
Sony Vegas Pro 17.0.0.421
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа