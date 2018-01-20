Download Master для Windows

Download Master 6.15.1.1587

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Описание Download Master 6.15.1.1587Описание   Скачать Download Master 6.15.1.1587СКАЧАТЬ (7,41 Мб) Скриншоты Download Master 6.15.1.1587Скриншоты (5)   Статистика Download Master 6.15.1.1587Статистика   Отзывы о Download Master 6.15.1.1587Отзывы (764)  
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4.58 из 5, всего оценок - 5346
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Download Master - популярная программа, которая целиком оправдывает свое названия, являясь самым настоящим "мастером закачек". Благодаря наличию всех необходимых функций, Download Master представляет собой мощный и удобный инструмент, который позволяет не только повысить скорость загрузки файлов через Интернет с использованием HTTP, HTTPS, FTP протоколов и возобновлять прерванные закачки, но и эффективно управлять закачанными файлами, автоматически определяя типы файлов и помещая их в соответствующие категории.

Кроме того, Download Master умеет отслеживать буфер обмена и перехватывать ссылки, а также позволяет загружать и сохранять видео с наиболее популярных видеосервисов, включая YouTube, Google Video, Видео@mail.ru, RuTube, Rambler Vision и др. Среди дополнительных возможностей программы следует отметить возможность интеграции со всеми браузерами, наличие планировщика, встроенный FTP Explorer, поиск по скачанным файлам и многое другое.

Скриншоты Download Master:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)81 / 3 341 587
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа Download Master отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Download Master

Валентина про Download Master 6.14.2.1577 [22-12-2017]

Аваст говорит,что файл заражён.
1 | | Ответить

Мих про Download Master 6.13.1.1563 [29-07-2017]

Кто ещё пользуется ею в 2К17 и зачем???
4 | 2 | Ответить

Saref в ответ Мих про Download Master 6.14.2.1577 [24-11-2017]

Ещё как пользуются, дурачок.
2 | 2 | Ответить

Николай про Download Master 6.12.4.1555 [13-06-2017]

Последняя версия принудительно устанавливает "Советник Яндекса". И загаживает браузер рекламой. Разработчики DM превратились в распространителей троянов.
14 | 1 | Ответить

Василий про Download Master 6.11.1.1535 [05-01-2017]

Для удалений используйте Revo uninstaller
8 | 5 | Ответить

Михаил про Download Master 6.8.2.1511 [10-07-2016]

Паршивенькая прога. На сайтах с просмотром фильмов онлайн может скачать только трейлер, но не сам фильм. Фуфель.
5 | 18 | Ответить

Smallsoft в ответ Михаил про Download Master 6.10.2.1527 [10-11-2016]

"Паршивенькая прога. На сайтах с просмотром фильмов онлайн может скачать только трейлер, но не сам фильм. Фуфель."
так у сайтов этих наверно защита, чтоб не качали полную версию
9 | 4 | Ответить

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