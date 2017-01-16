The Bat! - наиболее удобный и мощный клиент для работы с почтой. Программа позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP почтовых серверов), имеет настраиваемую систему фильтров, редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP.
Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов. Из всех новинок, появившихся в The Bat!, можно отметить внешний вид программы. Теперь возможность добавлять свои иконки вместо стандартных расширена - поддерживается полупрозрачность и новые форматы файлов. На сайте компании будут публиковаться альтернативные наборы графики. Также упрощена процедура создания и редактирования фильтров сортировки сообщений.
Начиная с The Bat! 3.0 изменены виды лицензий. Теперь будут доступны два пакета:
Home (для домашнего использования)
The Bat! Pro (для коммерческой деятельности и опытных пользователей)
вот почему я до сих пор пользуюсь аутлук экспресс.
одной кнопкой проверяю письма и заодно отправляю написанные.
и всё. никаких настроек и лишних кнопок в окне. 3 | 1 | Ответить
ok в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.4 [02-01-2016]
вот именно - аутглюк годится только для чайников, которым нужно только отправить-принять пару писем в неделю с единственного почтового ящика.
да, в the Bat приключаются ошибки, но из моего почти 20-летнего интернет-опыта это все же лучшее из имеющегося | 4 | Ответить
Stas в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.18 [05-05-2016]
Аутлук это ерунда, ЗеБат реальн рулит ! | | Ответить
Виктор в ответ ok про The Bat! Home 7.3.2 [17-09-2016]
Отправить\принять - всё, что требуется для почтовика, не более. Или, по-вашему, круче - значит лучше? | | Ответить
Константин в ответ Константин про The Bat! Home 7.0.0.56 [04-11-2015]
Отличная программа. Пользуюсь уже больше 10-ти лет. Перепробовал множество почтовых клиентов и считаю The Bat! самым лучшим. Возможно, она не для "рукожопых", в ней масса настроек. Но и "из коробки" всё работает, как нужно. А то что некоторые сервисы, типа гугла, блокируют периодически доступ к почтовым ящикам сторонними программами, требуют заходить через web-интерфейс и расставлять всякие галочки, отправляют Ваши письма в спам - The bat! тут при чём? Если у Вас два почтовых ящика, один на мыле.жру, другой ещё в какой-нибудь хрени, зачем Вам почтовая программа? Тем более, сейчас большинство почтовиков поддерживают сбор писем с других сервисов. У меня более 50-ти ящиков и The Bat! - отличный агрегатор с возможностями, превышающими все гипотетические требования. А если руки к пятой точке приставлены и мозгишко с кулачок... Что тут можно сказать?.. Играйте в Каунтер Страйк и общайтесь через ТимСпик, ребята, зачем вам почтовые программы?!. 4 | 3 | Ответить
Леонид про The Bat! Home 6.7.7 [06-01-2015]
Дрянь редкостная. Вместо просмотра письма выводит кучку ссылок. Если щелкнешь дважды по письму, желая его просмотреть, то вместо этого получишь лишний экземпляр точно такого же окна, как то, в котором щелкал. Щелчок правой кнопкой на письме - хочешь его удалить - ан нету в контекстном меню пункта "удалить"... Зато есть х.. туча абсолютно ненужных и/или непонятных настроек и опций. Вроде того как "Следить из". Из окопа, что ли?
Задвоение папок - это вообще отстой. Ну на фига мне нужны 2 папки удаленных, отправленных, 2 корзины и т.п.? Если перемещать письма из одной папки в другую - готовься к оооооочень долгому ожиданию. У меня переносит уже почти 2 часа на отдельном компе. Уже 209 шт. перенесла, а их 429... В общем, уёжище, а не почтовая программа. 3 | 4 | Ответить
zlideni в ответ Леонид про The Bat! Home 6.7.7 [25-01-2015]
программа отличная. сам пользуюсь ею 10 лет, нареканий нет, конечно найдутся нубы которые будут писать что вэб интерфейс удобнее | 2 | Ответить
Yurissum про The Bat! Home 6.7.2 [14-11-2014]
Это прога полнейший отстой! Ставили на двух офисах. Ящики расширенный на сетевую папку. Эта говнопрога довела всех до бешенства! The Bat годится только для индивидуального применения и не более. 2 | 3 | Ответить
ДЖОН про The Bat! Home 6.2.6 [28-01-2014]
THE BAT = Полный отстой!
Самовольно удаляет письма с сервера ( хотя стоит опция "оставлять письма на сервере" ), при просмотре письма в диспетчере он его удаляет и больше вы его никогда не скачаете.
Такого Г как этот BAT давно не видел!
А деньги за это Г хотят!!! 1 | 15 | Ответить
Anton13 в ответ ДЖОН про The Bat! Home 6.6 [26-09-2014]
прежде чем ругать надо разобраться
ни разу ни одного письма бат сам не удалил у меня, хотя около 45 ящиков на разных серверех и около 15 лет работы
у него много глюков (но где их нет) а кошек надо уметь готовить 3 | | Ответить