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The Bat! Home для Windows

The Bat! Home 7.4.4

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Описание The Bat! Home 7.4.4Описание   Скачать The Bat! Home 7.4.4СКАЧАТЬ (33,04 Мб) Скриншоты The Bat! Home 7.4.4Скриншоты (6)   Статистика The Bat! Home 7.4.4Статистика   Отзывы о The Bat! Home 7.4.4Отзывы (155)  
Оцените программу!
4.23 из 5, всего оценок - 344
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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The Bat! - наиболее удобный и мощный клиент для работы с почтой. Программа позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP почтовых серверов), имеет настраиваемую систему фильтров, редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP.

Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов. Из всех новинок, появившихся в The Bat!, можно отметить внешний вид программы. Теперь возможность добавлять свои иконки вместо стандартных расширена - поддерживается полупрозрачность и новые форматы файлов. На сайте компании будут публиковаться альтернативные наборы графики. Также упрощена процедура создания и редактирования фильтров сортировки сообщений.

Начиная с The Bat! 3.0 изменены виды лицензий. Теперь будут доступны два пакета:

  • Home (для домашнего использования)
  • The Bat! Pro (для коммерческой деятельности и опытных пользователей)
Скриншоты The Bat! Home:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 224 911
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты
 Программа The Bat! Home отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе The Bat! Home

Евг про The Bat! Home 7.0.0.56 [12-11-2015]

вот почему я до сих пор пользуюсь аутлук экспресс.
одной кнопкой проверяю письма и заодно отправляю написанные.
и всё. никаких настроек и лишних кнопок в окне.
3 | 1 | Ответить

ok в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.4 [02-01-2016]

вот именно - аутглюк годится только для чайников, которым нужно только отправить-принять пару писем в неделю с единственного почтового ящика.
да, в the Bat приключаются ошибки, но из моего почти 20-летнего интернет-опыта это все же лучшее из имеющегося
| 4 | Ответить

Stas в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.18 [05-05-2016]

Аутлук это ерунда, ЗеБат реальн рулит !
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Виктор в ответ ok про The Bat! Home 7.3.2 [17-09-2016]

Отправить\принять - всё, что требуется для почтовика, не более. Или, по-вашему, круче - значит лучше?
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Константин про The Bat! Home 7.0.0.56 [27-10-2015]

ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!
Очень жаль денег!!!
3 | 2 | Ответить

Константин в ответ Константин про The Bat! Home 7.0.0.56 [04-11-2015]

Отличная программа. Пользуюсь уже больше 10-ти лет. Перепробовал множество почтовых клиентов и считаю The Bat! самым лучшим. Возможно, она не для "рукожопых", в ней масса настроек. Но и "из коробки" всё работает, как нужно. А то что некоторые сервисы, типа гугла, блокируют периодически доступ к почтовым ящикам сторонними программами, требуют заходить через web-интерфейс и расставлять всякие галочки, отправляют Ваши письма в спам - The bat! тут при чём? Если у Вас два почтовых ящика, один на мыле.жру, другой ещё в какой-нибудь хрени, зачем Вам почтовая программа? Тем более, сейчас большинство почтовиков поддерживают сбор писем с других сервисов. У меня более 50-ти ящиков и The Bat! - отличный агрегатор с возможностями, превышающими все гипотетические требования. А если руки к пятой точке приставлены и мозгишко с кулачок... Что тут можно сказать?.. Играйте в Каунтер Страйк и общайтесь через ТимСпик, ребята, зачем вам почтовые программы?!.
4 | 3 | Ответить

Леонид про The Bat! Home 6.7.7 [06-01-2015]

Дрянь редкостная. Вместо просмотра письма выводит кучку ссылок. Если щелкнешь дважды по письму, желая его просмотреть, то вместо этого получишь лишний экземпляр точно такого же окна, как то, в котором щелкал. Щелчок правой кнопкой на письме - хочешь его удалить - ан нету в контекстном меню пункта "удалить"... Зато есть х.. туча абсолютно ненужных и/или непонятных настроек и опций. Вроде того как "Следить из". Из окопа, что ли?
Задвоение папок - это вообще отстой. Ну на фига мне нужны 2 папки удаленных, отправленных, 2 корзины и т.п.? Если перемещать письма из одной папки в другую - готовься к оооооочень долгому ожиданию. У меня переносит уже почти 2 часа на отдельном компе. Уже 209 шт. перенесла, а их 429... В общем, уёжище, а не почтовая программа.
3 | 4 | Ответить

zlideni в ответ Леонид про The Bat! Home 6.7.7 [25-01-2015]

программа отличная. сам пользуюсь ею 10 лет, нареканий нет, конечно найдутся нубы которые будут писать что вэб интерфейс удобнее
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Yurissum про The Bat! Home 6.7.2 [14-11-2014]

Это прога полнейший отстой! Ставили на двух офисах. Ящики расширенный на сетевую папку. Эта говнопрога довела всех до бешенства! The Bat годится только для индивидуального применения и не более.
2 | 3 | Ответить

ДЖОН про The Bat! Home 6.2.6 [28-01-2014]

THE BAT = Полный отстой!
Самовольно удаляет письма с сервера ( хотя стоит опция "оставлять письма на сервере" ), при просмотре письма в диспетчере он его удаляет и больше вы его никогда не скачаете.
Такого Г как этот BAT давно не видел!
А деньги за это Г хотят!!!
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Anton13 в ответ ДЖОН про The Bat! Home 6.6 [26-09-2014]

прежде чем ругать надо разобраться
ни разу ни одного письма бат сам не удалил у меня, хотя около 45 ящиков на разных серверех и около 15 лет работы
у него много глюков (но где их нет) а кошек надо уметь готовить
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