The Bat! Home

Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов. Из всех новинок, появившихся в The Bat!, можно отметить внешний вид программы. Теперь возможность добавлять свои иконки вместо стандартных расширена - поддерживается полупрозрачность и новые форматы файлов. На сайте компании будут публиковаться альтернативные наборы графики. Также упрощена процедура создания и редактирования фильтров сортировки сообщений. Начиная с The Bat! 3.0 изменены виды лицензий. Теперь будут доступны два пакета:

The Bat! - наиболее удобный и мощный клиент для работы с почтой. Программа позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP почтовых серверов), имеет настраиваемую систему фильтров, редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP.