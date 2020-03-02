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The Bat! Voyager для Windows

The Bat! Voyager 9.0.16.1

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Описание The Bat! Voyager 9.0.16.1Описание   Скачать The Bat! Voyager 9.0.16.1СКАЧАТЬ (28,98 Мб) Скриншоты The Bat! Voyager 9.0.16.1Скриншоты (5)   Статистика The Bat! Voyager 9.0.16.1Статистика   Отзывы о The Bat! Voyager 9.0.16.1Отзывы (5)  
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3.20 из 5, всего оценок - 54
  • Рейтинг программы - 3.20 из 5
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The Bat! Voyager - это мобильный почтовый клиент, который работает с любым портативным носителем информации: "флэшки", конверторы из USB в IDE, и так далее. The Bat! Voyager создан для того, чтобы получать и отправлять письма с любого компьютера. The Bat! Voyager сохранит Ваши личные шаблоны писем, защитит почту от вирусов, червей и других вредоносных программ.

The Bat! Voyager шифрует вашу базу писем паролем, то есть делает ваши личные данные действительно личными. Если портативный носитель утерян, или похищен - неразглашение ваших данных гарантировано. Потеряв "флэшку", вы теряете лишь недорогой носитель информации, ведь вся переписка хранится в файлах резервных копий, которые вы делаете на стационарных компьютерах.

Восстановление данных из резервной копии на "флэшку" занимает всего несколько минут.
С программой "The Bat! Voyager" Вы получите возможность:

  • Писать и отправлять письма с любого компьютера;
  • Производить поиск по базе писем в любое время;
  • Держать списки адресатов всегда под рукой;
  • Иметь доступ к архиву почты в любое время.

Важно! Чтобы получить доступ к использованию The Bat! Voyager, необходимо приобрести The Bat! Professional. Получив регистрационный ключ для The Bat! Professional, вы сможете активизировать для использования программу The Bat! Voyager.

Что нового в The Bat! Voyager 9.0.16.1?
  • Исправлены ошибки
The Bat! Voyager
The Bat! Voyager
The Bat! Voyager
The Bat! Voyager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1800 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14 035
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты
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Отзывы о программе The Bat! Voyager

усер про The Bat! Voyager 7.4.4.1 [02-02-2017]

Я не понимаю, почему программа с пробным периодом называется условно-бесплатной? Условно-бесплатная это когда не берут деньги, но ограничивают функционал, показывают рекламу, не разрешают использовать в коммерческих целях и так далее. А с этой точки зрения ЛЮБАЯ программа условно-бесплатная, например - все продукты adobe, средства разработки, операционки, офис от МС - все можно попробовать, они тоже условно бесплатные? Чушь...
10 | 18 | Ответить

Александр про The Bat! Voyager 6.2.2.10 [04-02-2014]

Для дураков, программа считается условно бесплатной в которой есть срок бесплатного использования например 14 дней и более или менее, а потом надо платить, либо переустанавливать и снова все настраивать. тот же фотошоп, тоже условно бесплатный.
9 | 13 | Ответить

entilza про The Bat! Voyager 5.0.9 [23-04-2011]

)) никто и не говорил что она бесплатная, а переносимая!!!
9 | 8 | Ответить

Гера про The Bat! Voyager 3.95.06 [15-03-2007]

Как её запустить, условно беcплатно?
Требует номер заказа
7 | 12 | Ответить

connstance про The Bat! Voyager 3.86.03 [24-01-2007]

программа - очень даже платная
11 | 14 | Ответить

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