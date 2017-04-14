Wise Registry Cleaner для Windows

Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 Free

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Описание Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 FreeОписание   Скачать Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 FreeСКАЧАТЬ (2,68 Мб) Скриншоты Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 FreeСкриншоты (4)   Статистика Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 FreeСтатистика   Отзывы о Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 FreeОтзывы (18)  
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4.49 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Wise Registry Cleaner - безопасная утилита для очистки реестра Windows. Сканирует реестр и ищет в нем некорректную, ненужную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. При запуске предлагает сделать резервную копию всего реестра, чтобы при необходимости можно было его восстановить. Все изменения, внесенные программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.

После сканирования реестра программа разделяет найденные в нем ошибки на безопасные, которые можно удалять, не опасаясь, что это нанесет вред системе, и такие, которые могут повлечь за собой нестабильную работу операционной системы. Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и ее детальное описание, решив какие элементы необходимо удалять, а какие оставить. Удаленная информация сохраняется в REG-файл. Присутствует автоматический режим работы, при котором утилита будет самостоятельно запускаться, исправлять ошибки реестра и завершать работу.

Что нового в Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 Free?
  • Оптимизирована функция дефрагментации реестра.
  • Улучшенная особенность языка автоматического матча.
  • Обновлены различные переводы.
  • Мелкие исправления и улучшения.
Скриншоты Wise Registry Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 51 029
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка

Отзывы о программе Wise Registry Cleaner

Александр про Wise Registry Cleaner 9.17.591 Free [12-06-2016]

Здравствуйте!!!До установки программы,компьютер загружался около 3 минут???!!!После установки-15-20 сек.!!!Очень стабильно и быстро стал работать!!!В мои 60 лет,-врать как то стыдно!!!!!!!!
5 | | Ответить

Артур про Wise Registry Cleaner 8.71.558 Free [26-08-2015]

Программа не дефрагментирует реестр Windows 10. Проверку реестра перед сжатием проводит за пару секунд, затем пишет, что необходима дефрагментация. После выполнения проверяю - опять столько же процентов, хотя в отчете дефрагментированных файлов объем уже больше. И после нескольких перезагрузок-дефрагментаций результата нет.
1 | | Ответить

Ник про Wise Registry Cleaner 8.24.539 Free [08-11-2014]

Не очищает реестр. Те, кто пишет, что программа хорошо очищает реестр - ламеры, которые ничего не смыслят в компьютерах.
| | Ответить

http://влад.рус про Wise Registry Cleaner 7.94.524 Free [28-02-2014]

Нашел 172 ошибки ActiveX нажал очистка спустя 5 мин снова решил проверить и снова 172 ошибки.ЭТИМ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ПРОГРАММА НУЛЕВАЯ
7 | | Ответить

Вадик в ответ http://влад.рус про Wise Registry Cleaner 8.31.543 Free [17-02-2015]

Что бы хорошо чистила - надо запуск программы с административными правами доступа делать.Если запускать в другом профиле ОС - то оптимизирует параметры отдельно.
WiseRegCleaner 7.94 Portable - НОЛЬ нареканий.Больше ошибок за ваши деньги.
| 1 | Ответить

Denikin про Wise Registry Cleaner 7.82.512 Free [06-08-2013]

Мне, после Wise Registry Cleaner, не нужен никакой regorganizer. WiseRC очищает качественно и быстро, а коль невсиле грохнуть какой мусор, можно загрузиться в сэйф моде и тогда, после очистки, этому мусору уже кердык ) Комп после проги шустрит заметно веселее, никаких замутов, которые иногда случались раньше, больше нету :)
Авторам огромное спасибо!
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