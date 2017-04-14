CCleaner 5.28.6005

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей

Toolwiz Care 4.0.0.1200

Toolwiz Care - сборник из 40 функциональных утилит, призванных повысить производительность и быстродействие ПК. Позволяет осуществлять очистку системного реестра, управлять процессами и службами, включает в себя менеджер автозагрузки, дефрагментатор