Wise Registry Cleaner - безопасная утилита для очистки реестра Windows. Сканирует реестр и ищет в нем некорректную, ненужную и устаревшую информацию, после удаления которой операционная система работает значительно быстрее. При запуске предлагает сделать резервную копию всего реестра, чтобы при необходимости можно было его восстановить. Все изменения, внесенные программой в реестр, могут быть отменены за два клика мышью.
После сканирования реестра программа разделяет найденные в нем ошибки на безопасные, которые можно удалять, не опасаясь, что это нанесет вред системе, и такие, которые могут повлечь за собой нестабильную работу операционной системы. Вы можете сами просмотреть каждую найденную неполадку и ее детальное описание, решив какие элементы необходимо удалять, а какие оставить. Удаленная информация сохраняется в REG-файл. Присутствует автоматический режим работы, при котором утилита будет самостоятельно запускаться, исправлять ошибки реестра и завершать работу.
Что нового в Wise Registry Cleaner 9.43 Build 614 Free?
Оптимизирована функция дефрагментации реестра.
Улучшенная особенность языка автоматического матча.
Александр про Wise Registry Cleaner 9.17.591 Free [12-06-2016]
Здравствуйте!!!До установки программы,компьютер загружался около 3 минут???!!!После установки-15-20 сек.!!!Очень стабильно и быстро стал работать!!!В мои 60 лет,-врать как то стыдно!!!!!!!! 5 | | Ответить
Артур про Wise Registry Cleaner 8.71.558 Free [26-08-2015]
Программа не дефрагментирует реестр Windows 10. Проверку реестра перед сжатием проводит за пару секунд, затем пишет, что необходима дефрагментация. После выполнения проверяю - опять столько же процентов, хотя в отчете дефрагментированных файлов объем уже больше. И после нескольких перезагрузок-дефрагментаций результата нет. 1 | | Ответить
Ник про Wise Registry Cleaner 8.24.539 Free [08-11-2014]
Не очищает реестр. Те, кто пишет, что программа хорошо очищает реестр - ламеры, которые ничего не смыслят в компьютерах. | | Ответить
http://влад.рус про Wise Registry Cleaner 7.94.524 Free [28-02-2014]
Нашел 172 ошибки ActiveX нажал очистка спустя 5 мин снова решил проверить и снова 172 ошибки.ЭТИМ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ПРОГРАММА НУЛЕВАЯ 7 | | Ответить
Вадик в ответ http://влад.рус про Wise Registry Cleaner 8.31.543 Free [17-02-2015]
Что бы хорошо чистила - надо запуск программы с административными правами доступа делать.Если запускать в другом профиле ОС - то оптимизирует параметры отдельно.
WiseRegCleaner 7.94 Portable - НОЛЬ нареканий.Больше ошибок за ваши деньги. | 1 | Ответить
Denikin про Wise Registry Cleaner 7.82.512 Free [06-08-2013]
Мне, после Wise Registry Cleaner, не нужен никакой regorganizer. WiseRC очищает качественно и быстро, а коль невсиле грохнуть какой мусор, можно загрузиться в сэйф моде и тогда, после очистки, этому мусору уже кердык ) Комп после проги шустрит заметно веселее, никаких замутов, которые иногда случались раньше, больше нету :)
Авторам огромное спасибо! | | Ответить
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей
Toolwiz Care - сборник из 40 функциональных утилит, призванных повысить производительность и быстродействие ПК. Позволяет осуществлять очистку системного реестра, управлять процессами и службами, включает в себя менеджер автозагрузки, дефрагментатор
Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и устаревших ключей и записей. Присутствует детальное описание найденных ошибок, что упрощает выбор пользователя - какие элементы удалять, а какие оставить