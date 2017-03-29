Internet Download Manager для Windows

Internet Download Manager 6.28 Build 5

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Internet Download Manager 6.28 Build 5Описание   Скачать Internet Download Manager 6.28 Build 5СКАЧАТЬ (6,7 Мб) Скриншоты Internet Download Manager 6.28 Build 5Скриншоты (4)   Статистика Internet Download Manager 6.28 Build 5Статистика   Отзывы о Internet Download Manager 6.28 Build 5Отзывы (163)  
Оцените программу!
4.59 из 5, всего оценок - 863
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные методы ускорения загрузки, динамическая сегментация файлов и одновременное скачивание нескольких частей, использование свободных открытых подключений без реконнекта и многое другое. Встроенная звонилка для соединения по расписанию, поддержка файрволлов, прокси и зеркал, FTP and HTTP protocols, редиректов, куки, очередей закачки, авторизации пользователя.

Internet Download Manager интегрируется в Microsoft Internet Explorer, Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2 и т.д. и автоматически перехватывает закачки. Зачастую увеличивает скорость скачивания на 500%. На странице программы есть диаграммы тестов с другими менеджерами закачек.

Кроме того, Internet Download Manager позволяет загружать видео контент (FLV) с таких сервисов, как YouTube, Google Video, MySpaceTV.

Скриншоты Internet Download Manager:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1346 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 655 257
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов

Отзывы о программе Internet Download Manager

Александерос про Internet Download Manager 6.23 Build 10 [16-04-2015]

Программа нравиться. Качает на полной скорости моего канала. Ресурсов жрёт мало. Обрывов нет.
Одно не нравиться: создаёт сраные временные файлы по дефолту на системном диске. Даже если указываешь другую папку на другом винте всё равно предварительно скачивает на сис.диск и уже опосля полной загрузки "сшивает" и переносит в указанную папку.
P.S. Если скачиваете огромного размера файл (единицы-десятки гигабайт) в "Настройки"-вкладка "Сохранить в" - в разделе "Папка для хранения временных файлов" указывайте ту папку куда собираетесь скачивать иначе по дефолту будет на системный диск качать.
6 | 1 | Ответить

Max про Internet Download Manager 6.23 Build 2 [27-02-2015]

дерьмо программа !! задолбался с ней !! итог один: не качайте !!
2 | 12 | Ответить

(ерж в ответ Max про Internet Download Manager 6.23 Build 9 [27-03-2015]

Согласен с такой оценкой только в случае, скажем, в недавних билдов 6, 7, а так, в целом, качалка - замечательная.
1 | | Ответить

turist про Internet Download Manager 6.21.19 [30-01-2015]

Программа - ничего себе, да вот беда одна:
если её "сделал" KpoJIuK, то жди сюрприза в виде "ненавязчивой" рекламы, незаметных ссылок, переделывания браузера и остального подленького и вшивого подглядывания и копания в чужом ПК.
Так что никакой это не KpoJIuK, а гавно настоящее!
3 | 9 | Ответить

defmorph про Internet Download Manager 6.21.15 [05-12-2014]

Программа просто делает такую вещь - это можно и ручками сделать - берет и загружает темп файл и все - любой браузер при он лайн проигрывании качает к себе в папку темп-файл и можно оттуда его доастать - переименовать и пользоваться
3 | 10 | Ответить

olya в ответ defmorph про Internet Download Manager 6.21.18 [16-01-2015]

а где найти эту темп-папку?
11 | 2 | Ответить

zitrus про Internet Download Manager 6.21.15 [28-11-2014]

Капризная,как целка,должна быть,как проститутка - заплатил получил.
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (163) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.12.3.1549

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными сетевыми протоколами, возобновлять прерванные закачки, перехватывать ссылки из буфера обмена

VKSaver 3.3.1591

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве плагина в браузер, а на страницах с медиа контентом появляется кнопка SAVE (Скачать)

Ummy Video Downloader 1.7.2.7

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео. Программа не отягощена большим количеством настроек и очень проста в использовании

Teleport Pro 1.72

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной структурой подкаталогов и всеми файлами)

VKMusic 4.70

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует возможность поиска треков, видеозаписей и альбомов, просмотр информации об исполнителе

VKLife 2.1.0 / 3.1.0.1

VKLife - программа, позволяющая пользователю скачивать мультимедийные файлы и различные приложения с сайтов ВКонтакте, YouTube, Mail.ru и и Мой Мир@mail.ru. Кроме того приложение обладает такими функциями, как возможность прослушивание музыки

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

uTorrent

Virtual DJ

Google Chrome

Adobe Reader

SiSoftware Sandra Lite

Weather Watcher Live

WavePad

AIDA64 Extreme Edition

EMDB

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Opera

iTunes

Балаболка

Adguard

Mozilla Firefox

ProgDVB

 
 