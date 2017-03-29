Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные методы ускорения загрузки, динамическая сегментация файлов и одновременное скачивание нескольких частей, использование свободных открытых подключений без реконнекта и многое другое. Встроенная звонилка для соединения по расписанию, поддержка файрволлов, прокси и зеркал, FTP and HTTP protocols, редиректов, куки, очередей закачки, авторизации пользователя.
Internet Download Manager интегрируется в Microsoft Internet Explorer, Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2 и т.д. и автоматически перехватывает закачки. Зачастую увеличивает скорость скачивания на 500%. На странице программы есть диаграммы тестов с другими менеджерами закачек.
Кроме того, Internet Download Manager позволяет загружать видео контент (FLV) с таких сервисов, как YouTube, Google Video, MySpaceTV.
Александерос про Internet Download Manager 6.23 Build 10 [16-04-2015]
Программа нравиться. Качает на полной скорости моего канала. Ресурсов жрёт мало. Обрывов нет.
Одно не нравиться: создаёт сраные временные файлы по дефолту на системном диске. Даже если указываешь другую папку на другом винте всё равно предварительно скачивает на сис.диск и уже опосля полной загрузки "сшивает" и переносит в указанную папку.
P.S. Если скачиваете огромного размера файл (единицы-десятки гигабайт) в "Настройки"-вкладка "Сохранить в" - в разделе "Папка для хранения временных файлов" указывайте ту папку куда собираетесь скачивать иначе по дефолту будет на системный диск качать. 6 | 1 | Ответить
Max про Internet Download Manager 6.23 Build 2 [27-02-2015]
дерьмо программа !! задолбался с ней !! итог один: не качайте !! 2 | 12 | Ответить
(ерж в ответ Max про Internet Download Manager 6.23 Build 9 [27-03-2015]
Согласен с такой оценкой только в случае, скажем, в недавних билдов 6, 7, а так, в целом, качалка - замечательная. 1 | | Ответить
turist про Internet Download Manager 6.21.19 [30-01-2015]
Программа - ничего себе, да вот беда одна:
если её "сделал" KpoJIuK, то жди сюрприза в виде "ненавязчивой" рекламы, незаметных ссылок, переделывания браузера и остального подленького и вшивого подглядывания и копания в чужом ПК.
Так что никакой это не KpoJIuK, а гавно настоящее! 3 | 9 | Ответить
defmorph про Internet Download Manager 6.21.15 [05-12-2014]
Программа просто делает такую вещь - это можно и ручками сделать - берет и загружает темп файл и все - любой браузер при он лайн проигрывании качает к себе в папку темп-файл и можно оттуда его доастать - переименовать и пользоваться 3 | 10 | Ответить
olya в ответ defmorph про Internet Download Manager 6.21.18 [16-01-2015]
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными сетевыми протоколами, возобновлять прерванные закачки, перехватывать ссылки из буфера обмена
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