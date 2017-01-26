SUPER - простая и эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых мультимедиа файлов без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER (сокращение от "Simplified Universal Player Encoder Renderer") не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.
Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом работы плагинов и кодеков входящих в программу: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) и плагина the Theora/Vorbis RealProducer. Также в программу встроены профили для iPod, PSP, Zune, Pocket-PCs и некоторых моделей мобильных телефонов. Кроме того, программа воспроизводит потоковое видео и может сохранять его на жесткий диск.
SUPER поддерживает конвертирование в обеих направлениях следующих форматов:
Купила плеер , а там видео только через формат AMV. Помогите найти программу для конвертирования AMV. Скачала и удалила с компа много конвертирующих программ, но везде были свои недостатки - где платная, где пробная, где вовсе не запускалась, а где конвертировала всего 5 минут от файла.... 2 | 4 | Ответить
михаил про SUPER 2015 Build 65 [07-06-2015]
при установке добавляет кучу левых программ и следилок за браузером.
в том числе браузер амиго и еще какой-то браузер 3 | 2 | Ответить
просто человек в ответ михаил про SUPER 2015 Build 65 [02-11-2015]
огромное спасибо за предупреждение, добрый человек. в последнее время слишком много установок разных программ набиты подобной шляпой. хоть один рутрекером для поиска софта пользуйся.
администрация, вам не стыдно держать такой стрёмный контент у себя на сайте? у вас там кто-нибудь проверкой размещаемых файлов разбирается? 1 | | Ответить
Admin в ответ просто человек про SUPER 2015 Build 65 [02-11-2015]
Стараемся следить и оперативно реагировать.
В данном случае, в процессе установки ничего подозрительного замечено не было.
Отчет проверки файла SUPERsetup.exe (версия 2015 Build 66) на VirusTotal: Показатель выявления: 0/55
https://www.virustotal.com/ru/file/6af42e092e6aa83c6c370b43c2d5a1179bb24e85b66d1a2444b92fe5e5339ade/analysis/1446479941 4 | 2 | Ответить
Антон про SUPER 2014 Build 64 [26-04-2015]
Пользуюсь им более 6 лет.. Хороший конвертер,вот только последнее время зависает в конце конвертирования. | | Ответить
Грек про SUPER 2012 Build 54 [17-01-2013]
Долгое время ею пользовался.
Модернизировал комп. Изменил разрешение в параметрах экрана с 1024х768 на 1152 на 864. НЕ знаю, от этого или нет, но теперь все, перекодированное этой прогой, вытянуто по вертикали.
Как добиться нормальных параметров выходного видео - не пойму. | 5 | Ответить
Марина про SUPER 2012 Build 53 [08-11-2012]
Напишите пожалуйста как пользоваться. а то все не на русском 3 | 4 | Ответить