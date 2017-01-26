SUPER 2016 Build.70 (December 15 2016) Описание СКАЧАТЬ ( 67,68 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (29) Оцените программу!

4.42 из 5, всего оценок - 95 Рейтинг программы - 4.42 из 5

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5 SUPER - простая и эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых мультимедиа файлов без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER (сокращение от "Simplified Universal Player Encoder Renderer") не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.



Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом работы плагинов и кодеков входящих в программу: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) и плагина the Theora/Vorbis RealProducer. Также в программу встроены профили для iPod, PSP, Zune, Pocket-PCs и некоторых моделей мобильных телефонов. Кроме того, программа воспроизводит потоковое видео и может сохранять его на жесткий диск.



SUPER поддерживает конвертирование в обеих направлениях следующих форматов: Изображения: JPG, PGM, PNG, PPM.

Видео: 3GP/3G2 (Nokia, Siemens, Sony, Ericsson), AMV, ASF, AVI (DivX, XviD, MPEG4, MSmpeg4), DAT, DV (Digital Video), DRV-MS, FLI, FLC, FLV, M2TS, MKV, MPG (MPEG I, Mpeg II, VCD, SVCD), MOV (H263, H264, MPEG4, SVQ), MP4 (H263, H264, MPEG4), NSV, OGG, QT, RM, RAM, RMVB, STR (старые PlayStation), SWF (Flash), TS (HDTV), TMF, TY+, VIV, VOB, WMV.

Аудио: AAC, AC3, AMR, FLAC, MMF, MP2, MP3, MP4, MPC, OGG, RA, WAV, WMA.

Файлы скрипта AviSynth: AVS. Возможности программы SUPER: Простой интерфейс с легким доступом ко всем функциям программы.

Большое разнообразие аудио и видео кодеков с возможностью конвертирования форматов файлов из одного в другой.

Простая установка параметров выходных файлов аудио и видео (размер, частота кадров и сжатие).

Уникальный продвинутый интерфейс выбора настроек H.264.

Простая конфигурация основных параметры звука (частота дискретизации, количество каналов, аудио битрейт) в ходе преобразования аудиофайлов.

Пакетная обработка файлом путем простого их перетаскивания.

Встроенный анализатор файлов мультимедиа для показа их структуры и встроенных тегов. Скриншоты SUPER: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 13 / 60 847 Разработчик eRightSoft Последнее обновление 26.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы - Конверторы Отзывы о программе SUPER Ирина Купила плеер , а там видео только через формат AMV. Помогите найти программу для конвертирования AMV. Скачала и удалила с компа много конвертирующих программ, но везде были свои недостатки - где платная, где пробная, где вовсе не запускалась, а где конвертировала всего 5 минут от файла....

2 | 4 | Ответить михаил при установке добавляет кучу левых программ и следилок за браузером.

в том числе браузер амиго и еще какой-то браузер

3 | 2 | Ответить просто человек михаил огромное спасибо за предупреждение, добрый человек. в последнее время слишком много установок разных программ набиты подобной шляпой. хоть один рутрекером для поиска софта пользуйся.

администрация, вам не стыдно держать такой стрёмный контент у себя на сайте? у вас там кто-нибудь проверкой размещаемых файлов разбирается?

1 | | Ответить Admin просто человек Стараемся следить и оперативно реагировать.

В данном случае, в процессе установки ничего подозрительного замечено не было.

Отчет проверки файла SUPERsetup.exe (версия 2015 Build 66) на VirusTotal: Показатель выявления: 0/55

https://www.virustotal.com/ru/file/6af42e092e6aa83c6c370b43c2d5a1179bb24e85b66d1a2444b92fe5e5339ade/analysis/1446479941

4 | 2 | Ответить Антон Пользуюсь им более 6 лет.. Хороший конвертер,вот только последнее время зависает в конце конвертирования.

| | Ответить Грек Долгое время ею пользовался.

Модернизировал комп. Изменил разрешение в параметрах экрана с 1024х768 на 1152 на 864. НЕ знаю, от этого или нет, но теперь все, перекодированное этой прогой, вытянуто по вертикали.

Как добиться нормальных параметров выходного видео - не пойму.

| 5 | Ответить Марина Напишите пожалуйста как пользоваться. а то все не на русском

3 | 4 | Ответить Читать все отзывы (29) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости