Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом. С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.
Компоненты программы:
Disk Cleaner - удаление различного мусора данные с локальных дисков;
Registry Cleaner - сканирование и очистка системного реестра;
Shortcuts Fixer - исправление ошибок в стартовом меню и ярлыках на Рабочем столе;
Startup Manager - менеджер автозагрузки программ;
Memory Optimizer - контролирует и оптимизирует свободную оперативную память;
Tracks Eraser - очистка следов "путешествий" по Интернету, cookies и др.;
File Shredder - удаление файлов без возможности их последующего восстановления;
Disk Analysis - отображение подробной информации об избранных файлах и папках;
Duplicate Files Finder - анализ нерационального использования дискового пространства и поиск ошибок, приводящих к возникновению дубликатов файлов;
Empty Folders Finde - поиск и удаление пустых папок в операционной системе;
владимир про Glary Utilities 5.54.0.75 [16-07-2016]
попробовал программу много хороших функций но оставляет желать лучшего после очистки яндекс перестаёт отвечать 1 | | Ответить
промит про Glary Utilities 5.48 [17-04-2016]
Недавно установил.Первое впечатление положительное.А там посмотрим! | 1 | Ответить
ильшат80 про Glary Utilities 5.48 [17-04-2016]
Хотел скачать прогу?? а после таких отзыв,,, и боюсь что думать))) Люди просто так писать не
будут значит косячная!! | | Ответить
Wincha про Glary Utilities 5.44.0.64 [14-02-2016]
Однозначно судить рано - пользуюсь всего несколько дней Pro-версией. Предварительно тщательно поработал с настройками. После первой же оптимизации заметил результат - ноут дико задумывается над простейшими задачами, типа вызова контекстного меню. Вызывает подозрение слишком быстрая дефрагментация.К тому же анализ показал высокий процент фрагментации системного диска притом, что я регулярно пользуюсь профессиональным специализированным инструментом PerfectDisk и ничего не устанавливаю на системный диск. 1 | 10 | Ответить
Евгений про Glary Utilities 5.38.0.58 [29-11-2015]
Очень хорошая программа!Коротко и ясно! | | Ответить