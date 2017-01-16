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5 Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом. С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.



Компоненты программы: Disk Cleaner - удаление различного мусора данные с локальных дисков;

Registry Cleaner - сканирование и очистка системного реестра;

Shortcuts Fixer - исправление ошибок в стартовом меню и ярлыках на Рабочем столе;

Startup Manager - менеджер автозагрузки программ;

Memory Optimizer - контролирует и оптимизирует свободную оперативную память;

Tracks Eraser - очистка следов "путешествий" по Интернету, cookies и др.;

File Shredder - удаление файлов без возможности их последующего восстановления;

Disk Analysis - отображение подробной информации об избранных файлах и папках;

Duplicate Files Finder - анализ нерационального использования дискового пространства и поиск ошибок, приводящих к возникновению дубликатов файлов;

Empty Folders Finde - поиск и удаление пустых папок в операционной системе;

Uninstall Manager - полная деинсталляция ненужных программ;

Registry Defrag - дефрагментация системного реестра Windows;

Process Manager - мониторинг выполняемых программ, их состояние и возможность завершения;

Internet Explorer Assistant - управление расширениями и настройками браузера Internet Explorer;

System Information - отображение различной полезной информации об оперативной системе и компонентах компьютера;

Windows Standart Tools - доступ к стандартным инструментам Windows (проверка диска, дефрагментация, восстановление,системные файлы и архивация). Glary Utilities для Android Что нового в Glary Utilities 5.68.0.89?

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