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Glary Utilities для Windows

Glary Utilities 5.68.0.89

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Описание Glary Utilities 5.68.0.89Описание   Скачать Glary Utilities 5.68.0.89СКАЧАТЬ (15,98 Мб) Скриншоты Glary Utilities 5.68.0.89Скриншоты (8)   Статистика Glary Utilities 5.68.0.89Статистика   Отзывы о Glary Utilities 5.68.0.89Отзывы (57)  
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4.53 из 5, всего оценок - 116
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Glary Utilities - комплексный набор инструментов для эффективного увеличения производительности компьютера, а также повышения стабильности и защиты системы в целом. С помощью утилиты можно проводить очистку файлов от различного мусора, как например некорректные записи системного реестра и временные файлы Интернета, анализировать использование дискового пространства и находить дубликаты файлов. Плюс к этому у пользователя есть возможность оптимизировать оперативную память компьютера, управлять программами в автозагрузке, деинсталлировать программное обеспечение и многое другое.

Компоненты программы:

  • Disk Cleaner - удаление различного мусора данные с локальных дисков;
  • Registry Cleaner - сканирование и очистка системного реестра;
  • Shortcuts Fixer - исправление ошибок в стартовом меню и ярлыках на Рабочем столе;
  • Startup Manager - менеджер автозагрузки программ;
  • Memory Optimizer - контролирует и оптимизирует свободную оперативную память;
  • Tracks Eraser - очистка следов "путешествий" по Интернету, cookies и др.;
  • File Shredder - удаление файлов без возможности их последующего восстановления;
  • Disk Analysis - отображение подробной информации об избранных файлах и папках;
  • Duplicate Files Finder - анализ нерационального использования дискового пространства и поиск ошибок, приводящих к возникновению дубликатов файлов;
  • Empty Folders Finde - поиск и удаление пустых папок в операционной системе;
  • Uninstall Manager - полная деинсталляция ненужных программ;
  • Registry Defrag - дефрагментация системного реестра Windows;
  • Process Manager - мониторинг выполняемых программ, их состояние и возможность завершения;
  • Internet Explorer Assistant - управление расширениями и настройками браузера Internet Explorer;
  • System Information - отображение различной полезной информации об оперативной системе и компонентах компьютера;
  • Windows Standart Tools - доступ к стандартным инструментам Windows (проверка диска, дефрагментация, восстановление,системные файлы и архивация).
Что нового в Glary Utilities 5.68.0.89?
  • Небольшие исправления
Скриншоты Glary Utilities:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)41 / 93 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе Glary Utilities

владимир про Glary Utilities 5.54.0.75 [16-07-2016]

попробовал программу много хороших функций но оставляет желать лучшего после очистки яндекс перестаёт отвечать
1 | | Ответить

промит про Glary Utilities 5.48 [17-04-2016]

Недавно установил.Первое впечатление положительное.А там посмотрим!
| 1 | Ответить

ильшат80 про Glary Utilities 5.48 [17-04-2016]

Хотел скачать прогу?? а после таких отзыв,,, и боюсь что думать))) Люди просто так писать не
будут значит косячная!!
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Wincha про Glary Utilities 5.44.0.64 [14-02-2016]

Однозначно судить рано - пользуюсь всего несколько дней Pro-версией. Предварительно тщательно поработал с настройками. После первой же оптимизации заметил результат - ноут дико задумывается над простейшими задачами, типа вызова контекстного меню. Вызывает подозрение слишком быстрая дефрагментация.К тому же анализ показал высокий процент фрагментации системного диска притом, что я регулярно пользуюсь профессиональным специализированным инструментом PerfectDisk и ничего не устанавливаю на системный диск.
1 | 10 | Ответить

Евгений про Glary Utilities 5.38.0.58 [29-11-2015]

Очень хорошая программа!Коротко и ясно!
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