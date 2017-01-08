Ashampoo Photo Commander 15.0.3 Описание СКАЧАТЬ ( 315,35 Мб) Скриншоты (14) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Ashampoo Photo Commander - универсальный набор средств для работы с графическими файлами, имеющий, кроме этого, поддержку видео и аудио файлов. Программа позволяет просматривать цифровые фотографии, организовывать их хранение и сортировку на жестком диске. Поддерживается работа с RAW файлами и возможность использования в качестве медиапроигрывателя. Имеет простой и понятный интерфейс.



Возможности: Встроенный графический редактор позволяет обработать фотографии в несколько кликов (удаление "красных глаз", регулирование яркости и контрастности всего изображения или отдельного фрагмента).

Редактирование фотографий: изменение размера, обрезка, вращение и добавление специальных эффектов. Использование слоев для редактирования.

Конвертирование изображений в пакетном режиме.

Создание снимков диалогового окна или рабочего стола.

Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях.

Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества.

Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации.

Создание слайд-шоу со звуком.

Запись на CD/DVD диски.

Создание коллажей с 3D-эффектом, календарей, визиток, фоторамок и открыток.

Создание веб-альбомов для их публикации в Интернете.

Отправка фотографий по электронной почте.

Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов.

Возможность добавления описаний к фотографиям.

Сохранение картинок в PDF файл.

Поиск дубликатов фотографий.

Режим полноэкранного просмотра фото и видео.

Печать фотографий.

Сканирование фотографий и импорт изображений с цифровых носителей.

Поддерживает скины и плагины, расширяющие её возможности. Скриншоты Ashampoo Photo Commander: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99 Ограничение в работе программы 40 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Немецкий Закачек (сегодня/всего) 1 / 6 409 Разработчик Ashampoo Последнее обновление 08.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы - Редакторы Отзывы о программе Ashampoo Photo Commander Сашик Прекрасная программа и очень удобная не уступает ACDSee Pro

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