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Ashampoo Photo Commander для Windows

Ashampoo Photo Commander 15.0.3

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Описание Ashampoo Photo Commander 15.0.3Описание   Скачать Ashampoo Photo Commander 15.0.3СКАЧАТЬ (315,35 Мб) Скриншоты Ashampoo Photo Commander 15.0.3Скриншоты (14)   Статистика Ashampoo Photo Commander 15.0.3Статистика   Отзывы о Ashampoo Photo Commander 15.0.3Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Ashampoo Photo Commander - универсальный набор средств для работы с графическими файлами, имеющий, кроме этого, поддержку видео и аудио файлов. Программа позволяет просматривать цифровые фотографии, организовывать их хранение и сортировку на жестком диске. Поддерживается работа с RAW файлами и возможность использования в качестве медиапроигрывателя. Имеет простой и понятный интерфейс.

Возможности:

  • Встроенный графический редактор позволяет обработать фотографии в несколько кликов (удаление "красных глаз", регулирование яркости и контрастности всего изображения или отдельного фрагмента).
  • Редактирование фотографий: изменение размера, обрезка, вращение и добавление специальных эффектов. Использование слоев для редактирования.
  • Конвертирование изображений в пакетном режиме.
  • Создание снимков диалогового окна или рабочего стола.
  • Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях.
  • Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества.
  • Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации.
  • Создание слайд-шоу со звуком.
  • Запись на CD/DVD диски.
  • Создание коллажей с 3D-эффектом, календарей, визиток, фоторамок и открыток.
  • Создание веб-альбомов для их публикации в Интернете.
  • Отправка фотографий по электронной почте.
  • Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов.
  • Возможность добавления описаний к фотографиям.
  • Сохранение картинок в PDF файл.
  • Поиск дубликатов фотографий.
  • Режим полноэкранного просмотра фото и видео.
  • Печать фотографий.
  • Сканирование фотографий и импорт изображений с цифровых носителей.
  • Поддерживает скины и плагины, расширяющие её возможности.
Скриншоты Ashampoo Photo Commander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программы40 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы

Отзывы о программе Ashampoo Photo Commander

Сашик про Ashampoo Photo Commander 9.4.0 / 8.8.4.0 [14-10-2011]

Прекрасная программа и очень удобная не уступает ACDSee Pro
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