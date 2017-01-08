Ashampoo Photo Commander - универсальный набор средств для работы с графическими файлами, имеющий, кроме этого, поддержку видео и аудио файлов. Программа позволяет просматривать цифровые фотографии, организовывать их хранение и сортировку на жестком диске. Поддерживается работа с RAW файлами и возможность использования в качестве медиапроигрывателя. Имеет простой и понятный интерфейс.
Возможности:
Встроенный графический редактор позволяет обработать фотографии в несколько кликов (удаление "красных глаз", регулирование яркости и контрастности всего изображения или отдельного фрагмента).
Редактирование фотографий: изменение размера, обрезка, вращение и добавление специальных эффектов. Использование слоев для редактирования.
Конвертирование изображений в пакетном режиме.
Создание снимков диалогового окна или рабочего стола.
Отображение детальной EXIF/IPTC информации о фотографиях.
Расширенные превьюшки фотографий со сжатием без потери качества.
Расширенный поиск фотографий в под-папках и по данным EXIF/IPTC информации.
Создание слайд-шоу со звуком.
Запись на CD/DVD диски.
Создание коллажей с 3D-эффектом, календарей, визиток, фоторамок и открыток.
Создание веб-альбомов для их публикации в Интернете.
Отправка фотографий по электронной почте.
Объединение нескольких фотографий для создания необычных эффектов.
Возможность добавления описаний к фотографиям.
Сохранение картинок в PDF файл.
Поиск дубликатов фотографий.
Режим полноэкранного просмотра фото и видео.
Печать фотографий.
Сканирование фотографий и импорт изображений с цифровых носителей.
Поддерживает скины и плагины, расширяющие её возможности.