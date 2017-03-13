ProgDVB для Windows

ProgDVB 7.17.8

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Описание ProgDVB 7.17.8Описание   Скачать ProgDVB 7.17.8СКАЧАТЬ (17,3 Мб) Скриншоты ProgDVB 7.17.8Скриншоты (9)   Статистика ProgDVB 7.17.8Статистика   Отзывы о ProgDVB 7.17.8Отзывы (40)  
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3.89 из 5, всего оценок - 222
  • Рейтинг программы - 3.89 из 5
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ProgDVB - отличный инструмент для просмотра более 4000 каналов Интернет TV, аналогового TV, спутникового (DVB-S) и кабельного (DVB-S2, DVB-C) телевидения, IPTV и прослушивания цифрового радио. Кроме этого с помощью программы можно искать, просматривать и записывать видеоролики с YouTube, а также есть возможность просматривать файлы с локального диска и транслировать видео/аудио поток в сеть.

Основные возможности:

  • Поддержка большинства DVB, ISDB-T и ATSC устройств, включая DiSEqC и CAM функции;
  • Одновременная работа сразу с несколькими платами;
  • Наличие функции отложенного просмотра (Timeshift);
  • Поддержка HDTV;
  • Встроенный эквалайзер;
  • Запись потокового аудио/видео в файл;
  • Наличие программы телепередач (EPG, XmlTV,JTV);
  • Наличие телетекста и субтитров;
  • Трансляция каналов по сети;
  • Встроенный планировщик;
  • Наличие функции родительского контроля;
  • Поддержка плагинов;
  • Возможность смены скинов.
Что нового в ProgDVB 7.17.8?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ProgDVB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)50 / 142 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Радио, TV плееры
 Программа ProgDVB отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе ProgDVB

vlad про ProgDVB 7.16.5 [20-11-2016]

Программа прикольная - все работает , как -то запустил одновременно четыре окна sat каналов - все шли со звуком и видео какофония получилась,
но через полчаса в компе перегрелся мостик то ли южный то ли северный - пришлось кнему вентилятор прилаживать. если не щелкать каналами - робит - птом виснет и танец с бубном ...
| 3 | Ответить

Виктор про ProgDVB 7.16.4 [29-10-2016]

Все говорят,что работает однако на выходе ничего
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Отрок Вселенной про ProgDVB 7.16.0 [04-09-2016]

Антивирусный комбайн,настроенный на максимал,Dr.Web Security Space,сразу прибил закачку,пояснив,что данный файл (программа) может нанести значительный ущерб системе!
| 2 | Ответить

Федор про ProgDVB 7.12.3 [20-01-2016]

Как на русский перейти, все на англицком? При установке выбирал везде русский, заходил в настройки - тоже русский выбирал. Результата нет, все равно интерфейс остался англиским(((
6 | 6 | Ответить

Влад в ответ Федор про ProgDVB 7.12.7 [20-02-2016]

Учи английский
1 | 2 | Ответить

Олена про ProgDVB 7.12.2 [10-01-2016]

работает!! супер!! то что искала, нужно интернет только быстрый
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