ProgDVB - отличный инструмент для просмотра более 4000 каналов Интернет TV, аналогового TV, спутникового (DVB-S) и кабельного (DVB-S2, DVB-C) телевидения, IPTV и прослушивания цифрового радио. Кроме этого с помощью программы можно искать, просматривать и записывать видеоролики с YouTube, а также есть возможность просматривать файлы с локального диска и транслировать видео/аудио поток в сеть.
Основные возможности:
Поддержка большинства DVB, ISDB-T и ATSC устройств, включая DiSEqC и CAM функции;
Одновременная работа сразу с несколькими платами;
Наличие функции отложенного просмотра (Timeshift);
Программа прикольная - все работает , как -то запустил одновременно четыре окна sat каналов - все шли со звуком и видео какофония получилась,
но через полчаса в компе перегрелся мостик то ли южный то ли северный - пришлось кнему вентилятор прилаживать. если не щелкать каналами - робит - птом виснет и танец с бубном ... | 3 | Ответить
Виктор про ProgDVB 7.16.4 [29-10-2016]
Все говорят,что работает однако на выходе ничего | | Ответить
Отрок Вселенной про ProgDVB 7.16.0 [04-09-2016]
Антивирусный комбайн,настроенный на максимал,Dr.Web Security Space,сразу прибил закачку,пояснив,что данный файл (программа) может нанести значительный ущерб системе! | 2 | Ответить
Федор про ProgDVB 7.12.3 [20-01-2016]
Как на русский перейти, все на англицком? При установке выбирал везде русский, заходил в настройки - тоже русский выбирал. Результата нет, все равно интерфейс остался англиским((( 6 | 6 | Ответить
Влад в ответ Федор про ProgDVB 7.12.7 [20-02-2016]