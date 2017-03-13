ProgDVB - отличный инструмент для просмотра более 4000 каналов Интернет TV, аналогового TV, спутникового (DVB-S) и кабельного (DVB-S2, DVB-C) телевидения, IPTV и прослушивания цифрового радио. Кроме этого с помощью программы можно искать, просматривать и записывать видеоролики с YouTube, а также есть возможность просматривать файлы с локального диска и транслировать видео/аудио поток в сеть. Основные возможности:

Отзывы о программе ProgDVB vlad Программа прикольная - все работает , как -то запустил одновременно четыре окна sat каналов - все шли со звуком и видео какофония получилась,

но через полчаса в компе перегрелся мостик то ли южный то ли северный - пришлось кнему вентилятор прилаживать. если не щелкать каналами - робит - птом виснет и танец с бубном ...

| 3 | Ответить Виктор Все говорят,что работает однако на выходе ничего

| | Ответить Отрок Вселенной Антивирусный комбайн,настроенный на максимал,Dr.Web Security Space,сразу прибил закачку,пояснив,что данный файл (программа) может нанести значительный ущерб системе!

| 2 | Ответить Федор Как на русский перейти, все на англицком? При установке выбирал везде русский, заходил в настройки - тоже русский выбирал. Результата нет, все равно интерфейс остался англиским(((

6 | 6 | Ответить Влад Федор Учи английский

1 | 2 | Ответить Олена работает!! супер!! то что искала, нужно интернет только быстрый

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