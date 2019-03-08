ProgTV для Android

ProgTV 2.51.3.0 для Android

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Описание ProgTV 2.51.3.0 для AndroidОписание   Скачать ProgTV 2.51.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (34,12 Мб) Скриншоты ProgTV 2.51.3.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ProgTV 2.51.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ProgTV 2.51.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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ProgTV - мультимедийное приложение для Android-устройств, позволяющее смотреть ТВ-каналы и слушать онлайн радио через Интернет или локальную сеть.

Программа может воспроизводить потоки из нескольких источников:

  • доступен просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast,
  • M3U(M3U8), XSPF - автообновление, лого, гид, возможность использовать несколько листов одновременно,
  • гид(EPG). XMLTV и JTV форматы для IPTV (включая упакованные в zip, gzip) или из OTT,
  • Internet TV и Радио. Поддержка баз каналов в ITV формате,
  • поддержка Kartina TV, в том числе и архива.
  • возможность использования в качестве клиента Windows-версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.

Из других возможностей приложения можно выделить одновременное использование нескольких списков каналов, создание списка избранных каналов, полная настройка масштаба и соотношения сторон, встроенный продвинутый эквалайзер, установка своих логотипов для каналов и др.

Интерфейс и управление ProgTV специально ориентированы для использования на смартфоне, планшете или ТВ с применением пульта ДУ.

ProgTV
ProgTV
ProgTV
ProgTV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 6 749
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио - другое
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Отзывы о программе ProgTV

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