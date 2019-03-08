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ProgTV 2.51.3.0 для Android
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4.56 из 5, всего оценок - 9
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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ProgTV - мультимедийное приложение для Android-устройств, позволяющее смотреть ТВ-каналы и слушать онлайн радио через Интернет или локальную сеть.
Программа может воспроизводить потоки из нескольких источников:
- доступен просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast,
- M3U(M3U8), XSPF - автообновление, лого, гид, возможность использовать несколько листов одновременно,
- гид(EPG). XMLTV и JTV форматы для IPTV (включая упакованные в zip, gzip) или из OTT,
- Internet TV и Радио. Поддержка баз каналов в ITV формате,
- поддержка Kartina TV, в том числе и архива.
- возможность использования в качестве клиента Windows-версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.
Из других возможностей приложения можно выделить одновременное использование нескольких списков каналов, создание списка избранных каналов, полная настройка масштаба и соотношения сторон, встроенный продвинутый эквалайзер, установка своих логотипов для каналов и др.
Интерфейс и управление ProgTV специально ориентированы для использования на смартфоне, планшете или ТВ с применением пульта ДУ.
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