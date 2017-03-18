TeamViewer - удобная в использовании программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES. Основные возможности TeamViewer:

Отзывы о программе TeamViewer Юлия Я пользуюсь, меня устраивает. Очень удобно, когда работу "домой уносишь", если что-то забыл на домашнем, на работе открываешь TeamViewer и все данные доступны с рабочего компа. А пользуюсь я лицензионным, покупала в Софтлисте.

1 | | Ответить Юрий Если Вы пользуетесь бесплатной версией, то проблемы могут возникнуть в основном из-за несовместимости!!! версий. Но покупать не стоит. Я купил. Через год выходит очередная версия, которая не совместима с предыдущей и мне предлагают снова купить новую версию. Повторяю - не обновить бесплатно до текущей, а купить!!! И, если на удалённом компе стоит новая версия, то вы уже не свяжитесь. Более того, на сайте убрали возможность скачать предыдущие версии. Таким образом принуждают Вас снова покупать... А стоит она не хило...

| 2 | Ответить Александр Юрий Скачивать старые версии можно. Заходите в "скачать" и там внизу справа старые версии или как то так. Сам только что скачал 10ю версию. 11я постоянно при перезагрузке системы или сети постоянно лезет на рабочий стол из трея - раздражает, а на планшете вообще вылетает при попытке соединиться. С 10ой таких проблем нет

| 1 | Ответить Олег Если запалит на коммерции - можно смело выкидывать.

1 | 7 | Ответить sega3234 у меня жена берёт на дом работу но когда комп на работе в спячке TeamViewe не хочет подключатся. это у всех и можно ли это исправить?

1 | 17 | Ответить Ульяна Установили программу Team viewer для прохождения курсов по бухгалтерской программе. Пока не могу понять, какую роль Team viewer играет в обучении, но когда сижу на фэйсбуке, не могу поставить лайк там, где мне хочется. Я Team viewer не включаю и не отключаю. В каком случае я сама смогу распоряжаться программой? Хотелось, чтобы вмести с курсами ещё прислали и подробную инструкцию её удаления.

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