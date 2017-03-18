TeamViewer для Windows

TeamViewer 12.0.72365

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TeamViewer 12.0.72365Описание   Скачать TeamViewer 12.0.72365СКАЧАТЬ (12,37 Мб) Скриншоты TeamViewer 12.0.72365Скриншоты (7)   Статистика TeamViewer 12.0.72365Статистика   Отзывы о TeamViewer 12.0.72365Отзывы (35)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 139
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TeamViewer - удобная в использовании программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES.

Основные возможности TeamViewer:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
Что нового в TeamViewer 12.0.72365?
  • Повышена производительность
  • Исправлены ошибки
Скриншоты TeamViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 182 621
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
 Программа TeamViewer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе TeamViewer

Юлия про TeamViewer 11.0.63017 [22-07-2016]

Я пользуюсь, меня устраивает. Очень удобно, когда работу "домой уносишь", если что-то забыл на домашнем, на работе открываешь TeamViewer и все данные доступны с рабочего компа. А пользуюсь я лицензионным, покупала в Софтлисте.
1 | | Ответить

Юрий про TeamViewer 11.0.59461 [27-05-2016]

Если Вы пользуетесь бесплатной версией, то проблемы могут возникнуть в основном из-за несовместимости!!! версий. Но покупать не стоит. Я купил. Через год выходит очередная версия, которая не совместима с предыдущей и мне предлагают снова купить новую версию. Повторяю - не обновить бесплатно до текущей, а купить!!! И, если на удалённом компе стоит новая версия, то вы уже не свяжитесь. Более того, на сайте убрали возможность скачать предыдущие версии. Таким образом принуждают Вас снова покупать... А стоит она не хило...
| 2 | Ответить

Александр в ответ Юрий про TeamViewer 11.0.63017 [30-08-2016]

Скачивать старые версии можно. Заходите в "скачать" и там внизу справа старые версии или как то так. Сам только что скачал 10ю версию. 11я постоянно при перезагрузке системы или сети постоянно лезет на рабочий стол из трея - раздражает, а на планшете вообще вылетает при попытке соединиться. С 10ой таких проблем нет
| 1 | Ответить

Олег про TeamViewer 11.0.53254 [29-12-2015]

Если запалит на коммерции - можно смело выкидывать.
1 | 7 | Ответить

sega3234 про TeamViewer 11.0.52465 [04-12-2015]

у меня жена берёт на дом работу но когда комп на работе в спячке TeamViewe не хочет подключатся. это у всех и можно ли это исправить?
1 | 17 | Ответить

Ульяна про TeamViewer 10.0.47484 [24-09-2015]

Установили программу Team viewer для прохождения курсов по бухгалтерской программе. Пока не могу понять, какую роль Team viewer играет в обучении, но когда сижу на фэйсбуке, не могу поставить лайк там, где мне хочется. Я Team viewer не включаю и не отключаю. В каком случае я сама смогу распоряжаться программой? Хотелось, чтобы вмести с курсами ещё прислали и подробную инструкцию её удаления.
8 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (35) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Free Download Manager

ProgDVB

ParkControl

Audacity

GPU-Z

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

Notepad++

Skype

CCleaner

K-Lite Codec Pack

SUMo

Adobe Flash Player

XviD4PSP

FAR Manager

Pidgin (Gaim)

Artweaver

Snappy Driver Installer

AVG AntiVirus Free

 
 