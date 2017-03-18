TeamViewer - удобная в использовании программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES.
Основные возможности TeamViewer:
Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
Возможность обмена файлами;
Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
Я пользуюсь, меня устраивает. Очень удобно, когда работу "домой уносишь", если что-то забыл на домашнем, на работе открываешь TeamViewer и все данные доступны с рабочего компа. А пользуюсь я лицензионным, покупала в Софтлисте. 1 | | Ответить
Юрий про TeamViewer 11.0.59461 [27-05-2016]
Если Вы пользуетесь бесплатной версией, то проблемы могут возникнуть в основном из-за несовместимости!!! версий. Но покупать не стоит. Я купил. Через год выходит очередная версия, которая не совместима с предыдущей и мне предлагают снова купить новую версию. Повторяю - не обновить бесплатно до текущей, а купить!!! И, если на удалённом компе стоит новая версия, то вы уже не свяжитесь. Более того, на сайте убрали возможность скачать предыдущие версии. Таким образом принуждают Вас снова покупать... А стоит она не хило... | 2 | Ответить
Александр в ответ Юрий про TeamViewer 11.0.63017 [30-08-2016]
Скачивать старые версии можно. Заходите в "скачать" и там внизу справа старые версии или как то так. Сам только что скачал 10ю версию. 11я постоянно при перезагрузке системы или сети постоянно лезет на рабочий стол из трея - раздражает, а на планшете вообще вылетает при попытке соединиться. С 10ой таких проблем нет | 1 | Ответить
Олег про TeamViewer 11.0.53254 [29-12-2015]
Если запалит на коммерции - можно смело выкидывать. 1 | 7 | Ответить
sega3234 про TeamViewer 11.0.52465 [04-12-2015]
у меня жена берёт на дом работу но когда комп на работе в спячке TeamViewe не хочет подключатся. это у всех и можно ли это исправить? 1 | 17 | Ответить
Ульяна про TeamViewer 10.0.47484 [24-09-2015]
Установили программу Team viewer для прохождения курсов по бухгалтерской программе. Пока не могу понять, какую роль Team viewer играет в обучении, но когда сижу на фэйсбуке, не могу поставить лайк там, где мне хочется. Я Team viewer не включаю и не отключаю. В каком случае я сама смогу распоряжаться программой? Хотелось, чтобы вмести с курсами ещё прислали и подробную инструкцию её удаления. 8 | 1 | Ответить