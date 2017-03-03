Total Image Converter для Windows

Total Image Converter 7.1.146

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Описание Total Image Converter 7.1.146Описание   Скачать Total Image Converter 7.1.146СКАЧАТЬ (25,59 Мб) Скриншоты Total Image Converter 7.1.146Скриншоты (3)   Статистика Total Image Converter 7.1.146Статистика   Отзывы о Total Image Converter 7.1.146Отзывы (5)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Total Image Converter - программа для преобразования изображений в наиболее популярные графические форматы (TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF и др.). Кроме того с ее помощью можно поворачивать картинки, а также менять их размер, что будет удобно для последующего добавления изображения на блоги, форумы и т.д.

Основные возможности программы:

  • Поддержка графических форматов TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF, JPG, ICO, WMF, EMF, WMZ, EMZи др.;
  • Конвертация CMYK tiff в RGB tiff;
  • Пакетная обработка файлов;
  • Встроенный вьювер изображений;
  • Изменение размера картинок, а также их обрезание, поворот и отражение;
  • Преобразование изображений в черно-белые;
  • Добавление собственных надписей и логотипов;
  • Поддержка командной строки.

 

Скриншоты Total Image Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 500 руб.
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 12 327
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Total Image Converter

Alex про Total Image Converter 2.3 [15-10-2015]

Нормально работает, у меня и tiff и psd все взял.
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qwerty про Total Image Converter 2.3 [17-02-2015]

Не работает на psd в jpeg. пару файлов из нескольких только сделало. Не может прочитать psd и так же их и конвертирует. http://prntscr.com/666ysg
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Ирина про Total Image Converter 2.3 [09-09-2014]

Большое спасибо!!! Все отлично работает!!! Быстро и качественно!!!
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Pasha про Total Image Converter 1.5.80 [19-01-2011]

Но как?
| 1 | Ответить

Kelt про Total Image Converter 1.5.80 [21-06-2010]

как справиться без регистрации продукта? каждую минуту, прирывая роботу конвертера, выплывает окно с предложением зарегистрировать.
| 18 | Ответить

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