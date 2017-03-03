Total Image Converter 7.1.146
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Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Total Image Converter - программа для преобразования изображений в наиболее популярные графические форматы (TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF и др.). Кроме того с ее помощью можно поворачивать картинки, а также менять их размер, что будет удобно для последующего добавления изображения на блоги, форумы и т.д.
Основные возможности программы:
Поддержка графических форматов TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF, JPG, ICO, WMF, EMF, WMZ, EMZи др.;
Конвертация CMYK tiff в RGB tiff;
Пакетная обработка файлов;
Встроенный вьювер изображений;
Изменение размера картинок, а также их обрезание, поворот и отражение;
Преобразование изображений в черно-белые;
Добавление собственных надписей и логотипов;
Поддержка командной строки.
Скриншоты Total Image Converter:
Отзывы о программе Total Image Converter
Alex
про Total Image Converter 2.3 [15-10-2015]
Нормально работает, у меня и tiff и psd все взял.
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qwerty
про Total Image Converter 2.3 [17-02-2015]
Не работает на psd в jpeg. пару файлов из нескольких только сделало. Не может прочитать psd и так же их и конвертирует. http://prntscr.com/666ysg
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Ирина
про Total Image Converter 2.3 [09-09-2014]
Большое спасибо!!! Все отлично работает!!! Быстро и качественно!!!
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Pasha
про Total Image Converter 1.5.80 [19-01-2011]
Но как?
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Kelt
про Total Image Converter 1.5.80 [21-06-2010]
как справиться без регистрации продукта? каждую минуту, прирывая роботу конвертера, выплывает окно с предложением зарегистрировать.
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