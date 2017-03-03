Оцените программу!

4.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.33 из 5

1

2

3

4

5 Total Image Converter - программа для преобразования изображений в наиболее популярные графические форматы (TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF и др.). Кроме того с ее помощью можно поворачивать картинки, а также менять их размер, что будет удобно для последующего добавления изображения на блоги, форумы и т.д.



Основные возможности программы: Поддержка графических форматов TIFF, JPEG, BMP, ICO, PSD, RAW, PNG, GIF, JPG, ICO, WMF, EMF, WMZ, EMZи др.;

Конвертация CMYK tiff в RGB tiff;

Пакетная обработка файлов;

Встроенный вьювер изображений;

Изменение размера картинок, а также их обрезание, поворот и отражение;

Преобразование изображений в черно-белые;

Добавление собственных надписей и логотипов;

Поддержка командной строки.