Emsisoft Anti-Malware 12.2.0.7060 Описание СКАЧАТЬ ( 227,92 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (118) Оцените программу!

4.62 из 5, всего оценок - 206 Рейтинг программы - 4.62 из 5

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5 Emsisoft Anti-Malware - мощное решение "все в одном", включающее антивирусную, антитроянскую, антишпионскую, античервь и антидиалер защиту. Обнаруживает и безопасно обезвреживает вирусы, трояны, черви, шпионские программы (Spyware), рекламное ПО (Adware), руткиты, кейлоггеры, программы-дозвонщики, ботов и другие интернет-угрозы. Используемые технологии позволяют удалять вредоносное ПО до того, как оно причинит какой-нибудь вред.



Возможности: Сканирование жесткого диска и удаление всех инфекций. При обнаружении инфекции, сканер помещает найденные объекты в карантин или полностью удаляет.

Фоновая Защита препятствует активности опасных программ на компьютере, блокируя шпионов с помощью уникальной технологии поведенческого анализа, основываясь на сигнатурах и поведении.

2 технологии сканирования: защита от шпионских программ и антивирус. Использование сочетания двух продуктов - антишпион a-squared Anti-Spyware и антивирусный движок Ikarus Anti-Virus.

Анализ и контроль поведения программ, немедленная блокировка подозрительных действий. Технология защиты Malware-IDS предотвращает угрозу до того, как она станет активной.

Анализ поведения и защита при серфинге.

Простота в установке и использовании программы, не требуется наличие специальных знаний.

Автоматическое удаление и ручная очистка шпионов.

Автоматические ежедневные обновления.

Комплексная функция автоматического управления без участия пользователя.

Интегрированный инструмент a-squared HiJackFree, который контролирует все процессы, службы, автозапуск, открытые порты, плагины браузеров и сетевые подключения. Что нового в Emsisoft Anti-Malware 12.2.0.7060?

Исправлена утечка реестра.

Исправлена уязвимость приложения. Скриншоты Emsisoft Anti-Malware: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 19.97 евро Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 7 / 19 848 Разработчик Emsi Software GmbH Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Комплексная защита - Антивирусы Отзывы о программе Emsisoft Anti-Malware Valek Полный отстой прога.Долго проверяет,ничего не находит.Хотя другие утилиты показывают полно троянов!

| | Ответить алексей_п мочит программы от мэил.ру наконецто))

1 | | Ответить Сергей Пользуюсь этим антивирусом 5 лет в паре Malwarebytes Anti-Malware с тех пор забыл что такое переустановка системы после вирусов.Рекомендую.A ключи покупаю на plati.ru там дешевле чем на официальном сайте,разница ощутима.

| | Ответить Алексей Пользовался разными антивирусами, остановился на Emsisoft Anti-Malware, их же internet security кривоват, а вот без фаервола в самый раз,все кастомизировано,и что для меня важно не пихает сразу файлы в карантин,можно настроить все на "уведомление с выбором",гораздо легче чем тот же dr web

| | Ответить Вячеслав Пользовался года 4 касперским антивирусом. Оказалось что на поем локальном php сервере последние года полтора сидел известный c99madshell и делал свое грязное дело. Мой сайт оказался заражен скрытой рекламой. После этого я решил сменить касперского. Тем более он любит отправлять "отчеты об ошибках" размером по 2-3 гб. личной информации. Начал пробовать: доктор веб шелл не ловит, нод32 не ловит, авира - нет, пробовал еще что-то... Словил только Битдефендер и эмсисофт. Но у битдефендера не понравился интерфейс. Пользуюсь уже 2 года, всем устраивает, случаев заражения не было ни разу. Поставил его также своим знакомым. Пока плохих отзывов ни от кого не слышал. Работает заметно быстрее касперсого. Однако фаервол их не очень понравился, немного глюковат был. Сейчас он идет одним продуктом с антивирусом - "интернет секьюрити", говорят стал лучше, но покупать не решился, взял просто антивирус, он реально один из самых лучших.

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