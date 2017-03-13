GoodSync 10.3.8.0 Описание СКАЧАТЬ ( 23,88 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (6) Оцените программу!

3.90 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 3.90 из 5

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5 GoodSync - простая и надежная программа для резервного копирования и синхронизации файлов. Позволяет автоматически синхронизировать электронную почту, контакты, фотографии, музыку и другие важные файлы между настольными и переносными компьютерами, устройствами Windows Mobile, съемными дисками, создавать резервные копии на FTP и WebDAV серверах.



Возможности программы: Двунаправленная синхронизация - автоматически определяет и корректно синхронизирует создание, удаление и все другие изменения файлов и папок.

Однонаправленная Синхронизация - удобное и надежное средство для резервного копирования.

Корректное определение удалений.

Цепочная синхронизация для нескольких устройств.

Высокая скорость, низкие требования к аппаратным ресурсам

Может синхронизировать две любые папки, находящиеся на локальном диске Windows, сервере Windows (SMB), FTP-сервере, WebDAV-сервере, сервере Secure FTP (SSH), Amazon S3-сервере.

Может синхронизировать файлы между устройствами Windows Mobile Phone или Pocket PC (Windows CE) и настольным компьютером.

Выборочная Синхронизация файлов: Фильтры Включений и Исключений.

Шифрование с использованием EFS

Сжатие в NTFS

Копирование заблокированных файлов с использованием службы Volume Shadow Copy.

Имеется опция копирования атрибутов безопасности Списка управления доступом (Access Control List, ACL) NTFS.

Ограничение скорости копирования

Интегрирован Unix Diff для построчного сравнения текстовых файлов.

При резервном копировании на файловую систему Secure FTP или WebDAV + SSL все файлы передаются в зашифрованном виде.

Чувствительность к регистру. Вы можете производить синхронизацию с регистрозависимыми Интернет-серверами. Что нового в GoodSync 10.3.8.0?

Исправлены ошибки и произведены улучшения в работе программы Скриншоты GoodSync: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 595 руб. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 4 419 Разработчик Siber Systems, Inc. Последнее обновление 13.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Резервное копирование - Сравнение, Синхронизация Отзывы о программе GoodSync Anna Вы не читали мануал. Там в синхронизируемых папках создаются скрытые папки в которых лежат типа "удаленные" копии, если вы синхронизировались с "удалять", поэтому вы ничего не удалили, просто не читали мануал. А еще можно копировать с настройками вообще без удалений.

| | Ответить Kaienk эта прогга меня спасла..жаль что лимит лежит на пробной версии!!

| | Ответить 57ar7up Так же, поставил на Windows и Android. В интерфейсе понять ничего нельзя, удалила файлы, в топку

| | Ответить Laguna Перебробовал в свое время много программ по синхронизации, среди них такие как: Allway Sync, SmartSync Pro, PureSync, SyncToy, SyncBackPro и другие. GoodSync оказалась лучшей их них для меня, и в ней синхронизация действительно работает, действительно легко настраивается. Не обращайте внимания на скудный интерфейс-программа делает свое дело на 5+ в отличие от более дорогих и разрекламированных аналогов. А то, что у кого-то она что-то там удалила))как в случае у уважаемого igor_m, так это пользователь просто не разобрался-программа тут ни при чем. Прежде нужно выполнить первый предварительный анализ папок-тем более если у вас они изначально не идентичны и инкрементны, а уже потом нажимать на синхронизацию, а конфликты если случаются разрешаются в ручную пользователем один раз после первого анализа.

| 1 | Ответить igor_m интерфейс запутанный, сложный.

нажал синхронизировать, выдало конфлик, а потом оказалось, что прога удалила пару папок.Буду искать другую программу.

| | Ответить Zoof igor_m Программа удалила?! Много лет пользуюсь, доверяю только ей.

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