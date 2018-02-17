FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием. Позволяет редактировать и просматривать графические файлы. Поддерживает BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF форматы.
Несложный в использовании встроенный графический редактор позволяет поворачивать, изменять размер, глубину цвета, вырезать фрагменты и производить другие операции с картинкой. Доступны горячие клавиши и множество настроек, с помощью которых можно делать снимки активного окна, всей рабочей области экрана, выделенной области и т.д.
Поддерживает снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она прокручивается в браузере. Предусмотрена возможность добавления на скриншоты поясняющих надписей, подписей, указательных стрелок и водяных знаков.
Кроме этого, с помощью FastStone Capture можно производить запись происходящего на экране монитора в видеофайл. Полученные снимки можно отправлять по электронной почте, загружать на собственный веб-сайт, генерировать в Word, PowerPoint и отправлять на печать.
Люди не рассчитывайте очень на эту программу. Я с помощью нее записывал очень важное видео. Записал. Нажал сохранить, назвал файл как мне нужно было. Что в итоге??? Нет этого файла и вообще сохраненного видео. Когда тестил ее все работало на видео в несколько секунд, если вам надо записать что-то подольше и важное, не обожгитесь как я. | | Ответить
Гость в ответ Вадим про FastStone Capture 8.4 [28-04-2016]
У меня такая же проблема, тоже видео очень важное было, сохранила как нужно, но потом это видео не нашла там, куда сохраняла. Хотя, если нажать "Правка", а потом нажать на стрелочку при выборе файла, его название есть, а при попытке воспроизведения, не находит это видео. Теперь не знаю, КАК ВОССТАНОВИТЬ. В общем, несерьезная программа. Спасибо разработчикам, что попытались. 1 | 5 | Ответить
LLInaHa в ответ Вадим про FastStone Capture 8.4 [10-05-2016]
Елена в ответ Гость про FastStone Capture 8.4 [05-10-2016]
У меня такая же проблема, как у Вадима. Видео сохраняла, но ярлык не найден. Кто подскажет, как решать эту проблему? Главное, делаю короткое видео - ярлык есть. Как на полчаса или час - его нет! 1 | 11 | Ответить