FastStone Capture для Windows

FastStone Capture 8.8

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Описание FastStone Capture 8.8Описание   Скачать FastStone Capture 8.8СКАЧАТЬ (3,2 Мб) Скриншоты FastStone Capture 8.8Скриншоты (5)   Статистика FastStone Capture 8.8Статистика   Отзывы о FastStone Capture 8.8Отзывы (32)  
Оцените программу!
4.36 из 5, всего оценок - 150
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием. Позволяет редактировать и просматривать графические файлы. Поддерживает BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF форматы.

Несложный в использовании встроенный графический редактор позволяет поворачивать, изменять размер, глубину цвета, вырезать фрагменты и производить другие операции с картинкой. Доступны горячие клавиши и множество настроек, с помощью которых можно делать снимки активного окна, всей рабочей области экрана, выделенной области и т.д.

Поддерживает снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она прокручивается в браузере. Предусмотрена возможность добавления на скриншоты поясняющих надписей, подписей, указательных стрелок и водяных знаков.

Кроме этого, с помощью FastStone Capture можно производить запись происходящего на экране монитора в видеофайл. Полученные снимки можно отправлять по электронной почте, загружать на собственный веб-сайт, генерировать в Word, PowerPoint и отправлять на печать.

Что нового в FastStone Capture 8.8?
  • Произведены улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты FastStone Capture:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)26 / 150 445
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе FastStone Capture

Алена про FastStone Capture 8.6 [28-10-2017]

У МЕНЯ ДАННАЯ ПРОГРАММА НЕ УСТАНОВИЛАСЬ ПОЧЕМУ НЕ ЗНАЮ ПИШЕТ ОШИБКА 5
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Виктор про FastStone Capture 8.6 [24-10-2017]

После скачивания появилась ссылка на расширение поиск "Mi7". Какого?! Удалил.
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Nina в ответ Виктор про FastStone Capture 8.6 [26-10-2017]

Я тоже так попала, но потом поняла, что просто не то скачала. Надо нажимать не зеленую кнопку, а правее: скачать с сайта....
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Света про FastStone Capture 8.4 [22-11-2016]

Кто-нибудь знает куда она сохраняет видео, у меня не выходит окно, нажимаю сохранить и все, окно закрывается, а где искать теперь это видео неизвестно
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zemledelec profi в ответ Света про FastStone Capture 8.4 [16-12-2016]

на своем компьютере искать
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Master в ответ Света про FastStone Capture 8.4 [18-01-2017]

Сначала нужно настроить сохранение в папку. Зайди в настройки и пропиши путь сохранения файлов (к примеру на Рабочий стол)
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Me про FastStone Capture 8.4 [16-03-2016]

Отличная прога. Огромное спасибо!
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Вадим про FastStone Capture 8.4 [05-03-2016]

Люди не рассчитывайте очень на эту программу. Я с помощью нее записывал очень важное видео. Записал. Нажал сохранить, назвал файл как мне нужно было. Что в итоге??? Нет этого файла и вообще сохраненного видео. Когда тестил ее все работало на видео в несколько секунд, если вам надо записать что-то подольше и важное, не обожгитесь как я.
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Гость в ответ Вадим про FastStone Capture 8.4 [28-04-2016]

У меня такая же проблема, тоже видео очень важное было, сохранила как нужно, но потом это видео не нашла там, куда сохраняла. Хотя, если нажать "Правка", а потом нажать на стрелочку при выборе файла, его название есть, а при попытке воспроизведения, не находит это видео. Теперь не знаю, КАК ВОССТАНОВИТЬ. В общем, несерьезная программа. Спасибо разработчикам, что попытались.
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LLInaHa в ответ Вадим про FastStone Capture 8.4 [10-05-2016]

Да ты просто рукожоп
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Елена в ответ Гость про FastStone Capture 8.4 [05-10-2016]

У меня такая же проблема, как у Вадима. Видео сохраняла, но ярлык не найден. Кто подскажет, как решать эту проблему? Главное, делаю короткое видео - ярлык есть. Как на полчаса или час - его нет!
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