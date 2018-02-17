Кроме этого, с помощью FastStone Capture можно производить запись происходящего на экране монитора в видеофайл. Полученные снимки можно отправлять по электронной почте, загружать на собственный веб-сайт, генерировать в Word, PowerPoint и отправлять на печать.

Поддерживает снятие скриншотов с полной веб-страницы, даже если она прокручивается в браузере. Предусмотрена возможность добавления на скриншоты поясняющих надписей, подписей, указательных стрелок и водяных знаков.

Несложный в использовании встроенный графический редактор позволяет поворачивать, изменять размер, глубину цвета, вырезать фрагменты и производить другие операции с картинкой. Доступны горячие клавиши и множество настроек, с помощью которых можно делать снимки активного окна, всей рабочей области экрана, выделенной области и т.д.

FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием. Позволяет редактировать и просматривать графические файлы. Поддерживает BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF и PDF форматы.

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

PlayClaw - удобное и функциональное приложение, которое позиционируется как конкурент популярной программы Fraps, и предназначено для создания скриншотов и записи (в

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК