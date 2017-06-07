Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для Android
Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД – приложение проинформирует водителя за какое нарушение положен штраф и в каком размере. Тут же вы сможете проверить и оплатить штрафы
Википедия 2.5.190-r-2017-02-24 для Android
Википедия – свободная энциклопедия под Android предоставляет быстрый доступ к информации и позволяет ее редактировать. Избранные статьи, которыми вы часто
Buildings 1.2.1 для Android
Buildings - вместе с этим приложением вы сможете узнать подробности о более чем 40 тысячах интересных зданиях и сооружениях по всему миру. Здесь имеются фотографии,
Библия. Современный перевод 1.10 для Android
Библия. Современный перевод - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает современный перевод Ветхого Завета и Нового Завета,
Электроник Lite 4.0 для Android
Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно получить основные понятия и азы физических законов, радиофизики и электроники.
Камастура 2.0 для Android
Камастура - познавательное приложение для Android, с помощью которого можно изучать знаменитый индийский трактат об искусстве любви. Программа содержит описания