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Как завязать галстук для Android

Как завязать галстук 3.1.8 для Android

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Описание Как завязать галстук 3.1.8 для AndroidОписание   Скачать Как завязать галстук 3.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (12,13 Мб) Скриншоты Как завязать галстук 3.1.8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Как завязать галстук 3.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Как завязать галстук 3.1.8 для AndroidОтзывы (1)  
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Как завязать галстук — инструкция по завязыванию галстука теперь всегда с вами. Следуйте указанием на картинках и вы освоите 12 узлов, которые присутствуют в бесплатной версии.

Особенности приложения включают:

  • Большой выбор популярных галстучных узлов и несколько вариантов складывания нагрудного платка в карман.
  • Удобный и понятный интерфейс.
  • Возможность научиться простым и сложным узлам. 
Что нового в Как завязать галстук 3.1.8 для Android?
  • Исправлены ошибки пользовательского интерфейса в альбомной ориентации.
  • Небольшие улучшения производительности.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Как завязать галстук:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Как завязать галстук отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Как завязать галстук

sansey про Как завязать галстук 1.2 для Android [24-09-2010]

Спасибо очень в этом нуждался!!))
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