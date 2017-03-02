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4.59 из 5, всего оценок - 35 Рейтинг программы - 4.59 из 5

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5 Adobe Photoshop Express - на данный момент является лучшим бесплатным редактором фотографий для iPhone, iPad, IPod Touch. С помощью этого редактора вы можете легко изменять размер фотографии, уровень яркости, контрастности, добавлять простейшие графические спецэффекты. Обработанное изображение сразу же можно разместить на Twitter или Facebook. Скачать Adobe Photoshop Express для Android.

Скачать Adobe Photoshop Express для Windows Phone. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app