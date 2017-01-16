Скачать Яндекс.Браузер
K-Lite Codec Pack для Windows

K-Lite Codec Pack 12.8.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание K-Lite Codec Pack 12.8.0Описание   Скачать K-Lite Codec Pack 12.8.0СКАЧАТЬ (13,65 Мб) Скриншоты K-Lite Codec Pack 12.8.0Скриншоты (5)   Статистика K-Lite Codec Pack 12.8.0Статистика   Отзывы о K-Lite Codec Pack 12.8.0Отзывы (470)  
Оцените программу!
4.59 из 5, всего оценок - 4177
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

K-Lite Codec Pack - универсальный набор кодеков и декодеров для воспроизведения любых мультимедийных файлов самых разнообразных аудио и видео форматов. Пакет содержит в себе и 32-битные и 64-битные кодеки, поэтому может одинаково качественно использоваться в версиях операционных систем Windows x86 и x64. Список поддерживаемых форматов просто огромен, отметим лишь самые популярные: AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, MOV, TS, M2TS, MP3, OGM, WMV, 3GP, WEBM, FLAC и т.д.

Пакет кодеков выпускается в 4 основных редакциях, отличаемых входящими в них компонентами:

  • K-Lite Codec Pack Basic
  • K-Lite Codec Pack Standard
  • K-Lite Codec Pack Full
  • K-Lite Codec Pack Mega

В K-Lite Codec Pack Basic содержатся все основные кодеки для проигрывания медиаресурса на ПК. Это самый легкий и простой пакет, с помощью которого Вы получите возможность смотреть/слушать музыку и фильмы при использовании любого удобного для Вас проигрывателя. Тут есть аудио/видео фильтры декодирования DirectShow (LAV Audio и Video), фильтры источника и субтитров DirectShow (LAV Splitter и VSFilter), утилита Codec Tweak Tool, а также расширения Icaros ThumbnailProvider и Icaros PropertyHandler.

K-Lite Codec Pack Standard, помимо всех необходимых кодеков, как и в K-Lite Codec Pack Basic, содержит дополнительные полезные утилиты: специально адаптированный под кодеки медиапроигрыватель Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC), визуализатор с расширенными возможностями MadVR и детализатор информации о выбранном файле MediaInfo Lite.

В K-Lite Codec Pack Full, кроме содержимого K-Lite Codec Pack Standart, включены некоторые инструменты для обработки и улучшения аудио/видео потока: DC-Bass Source Mod, процессор и декодер ffdshow, разделитель аудио/видео сигналов Haali Media Splitter, а также утилита для анализа аудио и видео файлов GraphStudioNext.

Самая полная и объемная сборка K-Lite Codec Pack Mega содержит в дополнении к пакету K-Lite Codec Pack Full такие "бонусы" как кодеки ACM и VFW, фильтр AC3Filter, мультиплексор Haali Matroska Muxer и другие инструменты.

Выбор версии каждый пользователь определяет для себя сам в зависимости от поставленных задач: хотите просто смотреть фильмы и слушать любую музыку - то используйте базовую комплектацию, а если есть необходимость в предварительной обработке и редактировании аудио/видео сигнала - то лучше подобрать что-то с дополнительным функционалом.

Удобно, что все обновления любого из инструментов, кодеков или дополнительных утилит в пакетах K-Lite Codec Pack оперативно вносятся в свежую сборку, так что просто не забывайте обновлять вашу версию сборника для размещения в системе самых актуальных компонентов.

Что нового в K-Lite Codec Pack 12.8.0?
  • Обновлен MPC-HC до версии 1.7.10.276
  • Обновлен MadVR до версии 0.91.5
  • Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.1.4
  • Незначительные исправления и улучшения
Скриншоты K-Lite Codec Pack:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)286 / 4 172 849
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
 Программа K-Lite Codec Pack отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе K-Lite Codec Pack

Zwer про K-Lite Codec Pack 12.5.0 [03-11-2016]

а хрюша разве не в 21 веке сделана? нюб.
1 | | Ответить

Сергей про K-Lite Codec Pack 12.3.0 [15-08-2016]

У меня xp sp2. Ставил разные проигрыватели, но фильмы с разверткой больше 800 читались плохо - то звука нет, то изображение стопорит. час назад Поставил эти кодеки, все везде по умолчанию, только в списке плейеров выбрал родной винд-медийный проигрыватель, и все. Сейчас смотрел несколько фильмов на виндовском плейере. Красота, ни где ни что не глючит. Все форматы ест не давится! Теперь ГОМплейер с КМРром можно смело нести на помойку.
3 | | Ответить

ramaz в ответ Сергей про K-Lite Codec Pack 12.5.0 [08-11-2016]

я уже давно использую PotPlayer, открывает практически все форматы, да и фейс отличный
| | Ответить

Иванов Кирилл про K-Lite Codec Pack 12.1.5 [16-06-2016]

Опыт работы с компьютерами 16 лет. Последние лет 8 пользуюсь этой сборкой (более ранними версиями естественно) и в принципе . Иногда отдельно подгружаю для HD отдельные кодеки. А так на высоте на самом деле.
| | Ответить

Torps про K-Lite Codec Pack 12.1.5 [28-05-2016]

Файлы MP4 воспроизводит без звука - в чём может быть проблема?
5 | 12 | Ответить

Chelsss про K-Lite Codec Pack 12.1.0 [09-05-2016]

Работает,спасибо.W10
2 | | Ответить

Читать все отзывы (470) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Adobe Flash Player

Skype

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CheMax Rus

Snappy Driver Installer

Avidemux

AnyDesk

Google Chrome

 
 