K-Lite Codec Pack - универсальный набор кодеков и декодеров для воспроизведения любых мультимедийных файлов самых разнообразных аудио и видео форматов. Пакет содержит в себе и 32-битные и 64-битные кодеки, поэтому может одинаково качественно использоваться в версиях операционных систем Windows x86 и x64. Список поддерживаемых форматов просто огромен, отметим лишь самые популярные: AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, MOV, TS, M2TS, MP3, OGM, WMV, 3GP, WEBM, FLAC и т.д.

Пакет кодеков выпускается в 4 основных редакциях, отличаемых входящими в них компонентами:

K-Lite Codec Pack Basic

K-Lite Codec Pack Standard

K-Lite Codec Pack Full

K-Lite Codec Pack Mega

В K-Lite Codec Pack Basic содержатся все основные кодеки для проигрывания медиаресурса на ПК. Это самый легкий и простой пакет, с помощью которого Вы получите возможность смотреть/слушать музыку и фильмы при использовании любого удобного для Вас проигрывателя. Тут есть аудио/видео фильтры декодирования DirectShow (LAV Audio и Video), фильтры источника и субтитров DirectShow (LAV Splitter и VSFilter), утилита Codec Tweak Tool, а также расширения Icaros ThumbnailProvider и Icaros PropertyHandler.

K-Lite Codec Pack Standard, помимо всех необходимых кодеков, как и в K-Lite Codec Pack Basic, содержит дополнительные полезные утилиты: специально адаптированный под кодеки медиапроигрыватель Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC), визуализатор с расширенными возможностями MadVR и детализатор информации о выбранном файле MediaInfo Lite.

В K-Lite Codec Pack Full, кроме содержимого K-Lite Codec Pack Standart, включены некоторые инструменты для обработки и улучшения аудио/видео потока: DC-Bass Source Mod, процессор и декодер ffdshow, разделитель аудио/видео сигналов Haali Media Splitter, а также утилита для анализа аудио и видео файлов GraphStudioNext.

Самая полная и объемная сборка K-Lite Codec Pack Mega содержит в дополнении к пакету K-Lite Codec Pack Full такие "бонусы" как кодеки ACM и VFW, фильтр AC3Filter, мультиплексор Haali Matroska Muxer и другие инструменты.

Выбор версии каждый пользователь определяет для себя сам в зависимости от поставленных задач: хотите просто смотреть фильмы и слушать любую музыку - то используйте базовую комплектацию, а если есть необходимость в предварительной обработке и редактировании аудио/видео сигнала - то лучше подобрать что-то с дополнительным функционалом.

Удобно, что все обновления любого из инструментов, кодеков или дополнительных утилит в пакетах K-Lite Codec Pack оперативно вносятся в свежую сборку, так что просто не забывайте обновлять вашу версию сборника для размещения в системе самых актуальных компонентов.